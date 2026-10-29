À Fribourg, un physiothérapeute exerçant clandestinement poursuivi pour des abus sexuels présumés sur quatre patientes

Comment une séance de soin peut-elle devenir le cadre d’agissements dénoncés par des patientes ? À Fribourg, un physiothérapeute clandestin de 56 ans est poursuivi pour des abus sexuels présumés sur quatre femmes. Les faits allégués se seraient produits entre 2017 et 2022, lors de séances, tandis que l’homme aurait exercé sans autorisation. Le procès s’est ouvert à Fribourg, et les témoignages des plaignantes seront au cœur des débats.

Je tiens à distinguer les accusations des faits établis : la présomption d’innocence s’applique jusqu’à une décision de justice. L’affaire soulève néanmoins une question importante pour toute profession de santé : comment vérifier le droit d’exercer d’un praticien et préserver la confiance nécessaire aux soins ? Les informations disponibles évoquent aussi des soupçons liés aux assurances, mais c’est à l’enquête et au tribunal d’en préciser la portée.

Élément Informations rapportées Lieu Fribourg Personne poursuivie Un homme de 56 ans présenté comme physiothérapeute exerçant sans autorisation Plaines Quatre patientes Période alléguée Entre 2017 et 2022 Statut judiciaire Procès ouvert ; les accusations restent présumées

À Fribourg, des accusations liées à des séances de soin

Les quatre patientes décrivent des agressions sexuelles présumées commises pendant des consultations. À ce stade, les éléments rendus publics ne détaillent pas précisément chaque séance : il serait donc imprudent d’en déduire un mode opératoire commun ou de présenter les accusations comme déjà démontrées.

Dans un dossier de ce type, le contexte de soin compte. Le praticien peut être amené à toucher le corps, mais ce contact doit avoir une raison thérapeutique claire, être expliqué et respecter le consentement. Je prends ici un exemple fictif, distinct de cette affaire : une personne qui ignore pourquoi un geste est nécessaire peut demander une explication, refuser le soin ou solliciter la présence d’un tiers. Cette possibilité doit être réelle, pas seulement théorique.

Une pratique sans autorisation, un enjeu de confiance

L’exercice sans autorisation est un aspect central du dossier, distinct des accusations sexuelles. La réglementation d’une profession de santé sert notamment à vérifier les qualifications et à définir les responsabilités du praticien. Lorsqu’un intervenant exerce hors du cadre requis, les patientes peuvent avoir davantage de difficulté à contrôler son statut ou à savoir vers qui se tourner en cas de problème.

Un exemple fictif permet de mesurer cet enjeu : une patiente trouve un thérapeute par recommandation et ne vérifie pas son inscription professionnelle, parce que la consultation paraît ordinaire. Ce scénario ne décrit pas les plaignantes de Fribourg ; il rappelle simplement qu’un diplôme affiché ou une présentation rassurante ne remplacent pas une vérification auprès des autorités compétentes.

Vérifier le droit d’exercer auprès de l’autorité cantonale ou de l’organisme professionnel concerné.

auprès de l’autorité cantonale ou de l’organisme professionnel concerné. Demander l’objectif d’un geste avant qu’il soit effectué et solliciter une autre explication si nécessaire.

avant qu’il soit effectué et solliciter une autre explication si nécessaire. Exprimer un refus ou interrompre une séance si le contact paraît injustifié ou inconfortable.

ou interrompre une séance si le contact paraît injustifié ou inconfortable. Conserver les éléments utiles, comme les dates de consultation et les échanges, puis contacter un service d’aide ou les autorités.

Ces précautions ne transfèrent pas la responsabilité aux patientes : le respect du consentement et des règles professionnelles incombe d’abord au praticien. D’autres affaires mettant en cause des professionnels de santé montrent combien l’enquête doit établir les faits sans confondre soupçon et culpabilité, comme dans ce dossier distinct concernant un psychiatre mis en examen.

Les témoignages et l’enquête au centre des poursuites judiciaires

Les débats doivent permettre d’examiner les déclarations des quatre plaignantes, les éléments matériels disponibles et les réponses de la défense. Les témoignages peuvent éclairer le déroulement des séances, mais ils doivent être confrontés aux autres pièces du dossier selon les règles de la procédure pénale.

Les chiffres connus restent limités à cette affaire : quatre patientes sont concernées par les accusations rapportées, et la période alléguée couvre cinq années civiles, de 2017 à 2022. Ces données ne constituent pas une statistique sur les violences dans les soins et ne permettent pas de mesurer la fréquence de tels faits à Fribourg.

L’homme, âgé de 56 ans, est également présenté comme ayant exercé sans autorisation. Ce point ne prouve pas les abus sexuels présumés, pas plus que les accusations ne suffisent à établir sa culpabilité : chaque volet doit être examiné séparément par la justice. Pour comprendre la différence entre une plainte, une enquête et un jugement, on peut aussi consulter un autre dossier distinct marqué par une enquête policière.

La présomption d’innocence reste essentielle

La gravité des accusations appelle une instruction sérieuse, mais aussi une présentation rigoureuse des faits. À l’audience, les poursuites judiciaires ne préjugent pas de l’issue : la décision doit reposer sur les éléments examinés contradictoirement et sur le droit applicable.

Dans ce type d’affaire, je considère qu’une information précise doit tenir ensemble deux exigences : écouter les personnes qui dénoncent des violences et ne pas transformer une accusation en verdict anticipé. À Fribourg, le dossier du physiothérapeute clandestin et les abus sexuels présumés visant quatre patientes devront ainsi être appréciés par la justice, dans le respect des témoignages, de l’enquête et de la présomption d’innocence.

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