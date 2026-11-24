Pourquoi Elina Svitolina refuse-t-elle la poignée de main et la photo commune avec Mirra Andreeva ? Pour la joueuse ukrainienne, ces gestes ne sont pas de simples rituels de tennis : ils prennent un sens particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine. Son choix exprime une position personnelle et politique, sans pour autant modifier les règles du jeu ni effacer le fait que les joueuses russes, comme les joueuses ukrainiennes, se retrouvent régulièrement sur le même circuit. Je considère qu’il faut distinguer clairement la conduite sportive pendant un match et les gestes symboliques qui l’entourent. Une poignée de main n’est pas une obligation réglementaire, même si elle représente souvent une marque de respect entre adversaires. Refuser une photo commune relève, lui aussi, d’une décision individuelle. Cela peut surprendre le public, qui attend parfois des athlètes qu’ils séparent entièrement le sport du conflit politique. Mais cette attente ne tient pas toujours compte de ce que ces gestes signifient pour les personnes directement concernées. Le choix de Svitolina invite donc à regarder au-delà de la cérémonie d’après-match : il met en débat les limites du protocole, le respect des convictions et la place de la guerre dans le sport professionnel.

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Pourquoi Elina Svitolina refuse la poignée de main avec Mirra Andreeva

Le refus de Svitolina s’inscrit dans une position qu’elle a déjà défendue face à des adversaires russes et biélorusses. Elle associe ces gestes publics à la guerre en Ukraine et considère qu’elle n’a pas à afficher une proximité symbolique qui contredirait ses convictions. Il ne s’agit pas d’une sanction sportive contre Andreeva : c’est une limite personnelle posée par l’Ukrainienne.

Ce choix peut sembler abrupt si l’on réduit la poignée de main à une marque automatique de courtoisie. Pourtant, un rituel n’a de valeur que s’il est librement accepté. Je le formulerais ainsi : le respect des convictions ne commande pas aux autres d’approuver une position, mais il oblige à comprendre qu’un geste de politesse ne peut être exigé comme une formalité administrative.

Pour mesurer le contexte, un repère chronologique est essentiel : l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a commencé le 24 février 2022. En 2026, quatre années se sont écoulées depuis cette date, et le conflit continue de peser sur la vie des Ukrainiens, y compris sur les athlètes qui voyagent et concourent à l’étranger.

Une photo commune n’est pas un geste neutre pour tout le monde

La photo d’après-match est souvent présentée comme un souvenir convivial. Mais, lorsqu’un conflit politique est au cœur de l’actualité, elle peut être interprétée comme un signe d’entente ou de normalisation. Svitolina refuse cette lecture en choisissant de ne pas poser avec certaines adversaires. Cette décision lui appartient, même si elle suscite des réactions contrastées chez les spectateurs.

Je pense à Camille, spectatrice fictive qui suit les matchs pour le jeu et s’attend à voir les concurrentes se saluer après le dernier point. Son étonnement est compréhensible ; il ne suffit toutefois pas à invalider le choix de l’athlète. Dans une autre situation, une personne directement touchée par la guerre pourrait voir la même photo comme une image pénible ou contraire à ce qu’elle ressent. Ces deux réactions peuvent coexister sans que l’une efface l’autre.

Dans les compétitions internationales, deux nationalités sont particulièrement concernées par les règles de participation sous statut neutre depuis 2022 : la Russie et le Bélarus. Cette mesure concerne la représentation sportive, mais elle ne dicte pas aux joueuses la manière de se saluer, de poser ensemble ou d’exprimer leurs convictions. Autrement dit, neutralité du drapeau et neutralité personnelle ne sont pas la même chose.

Sport, guerre en Ukraine et liberté de conviction

Les joueuses russes ne portent pas toutes la responsabilité des décisions de leur gouvernement, et il serait injuste de confondre une personne avec un État. Mais cette distinction n’oblige pas Svitolina à accomplir un geste public qu’elle juge incompatible avec sa position. Le débat porte précisément sur cette tension : reconnaître l’individu sans minimiser la réalité du conflit politique.

Une anecdote fictive permet d’éclairer le décalage. Un jeune joueur amateur peut serrer la main de son adversaire parce que le geste lui paraît simplement sportif ; une joueuse ukrainienne, elle, peut y voir une image diffusée dans un contexte douloureux. Le mouvement est identique, mais sa signification ne l’est pas. C’est pourquoi je préfère juger le comportement sur le court, et non exiger une mise en scène de réconciliation après le match.

La position de Svitolina prend place dans une séquence plus large de sa carrière, où le tennis côtoie régulièrement les débats sur l’identité et la guerre. Pour suivre ses résultats et ses confrontations, on peut aussi consulter le point sur son quart de finale face à Iga Swiatek à Indian Wells, ou revenir sur le parcours de Mirra Andreeva et le duel ukrainien à Roland-Garros. Ces matchs rappellent que la compétition sportive continue, même lorsque les symboles restent chargés de sens.

Ce que le public peut retenir de cette décision

Je retiens trois éléments simples : la poignée de main n’est pas imposée par les règles, la photo commune est un choix, et la position de Svitolina s’explique par un contexte qui dépasse le court. On peut discuter de la portée de son refus sans transformer Andreeva en représentante de toutes les décisions politiques russes, ni demander à l’Ukrainienne de masquer ce qu’elle ressent.

Sur le plan sportif , le match se joue selon les règles et le résultat reste indépendant du salut final.

, le match se joue selon les règles et le résultat reste indépendant du salut final. Sur le plan personnel , chaque joueuse peut fixer les limites des gestes qu’elle accepte.

, chaque joueuse peut fixer les limites des gestes qu’elle accepte. Sur le plan public, une photo ou une poignée de main peut prendre une signification politique, même si l’intention de l’une des participantes est différente.

Le refus d’Elina Svitolina de serrer la main ou de poser avec Mirra Andreeva ne règle évidemment pas le conflit politique. Il rend toutefois visible une réalité que le sport ne peut pas toujours tenir à distance : la guerre en Ukraine accompagne aussi les joueuses ukrainiennes sur le circuit, tandis que les joueuses russes évoluent dans un cadre sportif où les gestes de respect restent une affaire de convictions autant que de protocole. C’est cette tension, plus que la photo absente, qui explique le débat autour d’Elina Svitolina, de Mirra Andreeva et de la poignée de main.

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