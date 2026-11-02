Émilien Jacquelin a déjà tranché : il connaît son équipe pour la saison 2027

Émilien Jacquelin a choisi de poursuivre le cyclisme avec Decathlon-CMA CGM pendant la saison 2027, plutôt que de retrouver le biathlon durant l’hiver 2026-2027. Ce virage soulève une question simple : après une carrière au plus haut niveau sur les skis, peut-il s’installer durablement dans le peloton ? À mes yeux, son choix est cohérent. Il transforme une expérience temporaire en projet sportif concret, sans effacer ce qu’il a construit avec l’équipe de France.

Le calendrier donne à cette décision un relief particulier. À 31 ans, Jacquelin sort d’une saison où ses débuts en cyclisme ont attiré l’attention et suscité l’intérêt d’autres formations. Il reste pourtant fidèle à l’équipe qui l’a accueilli, avec l’idée de prolonger l’aventure au-delà de ses premiers mois dans le peloton. Ce n’est pas un simple détour entre deux hivers : la préparation sportive, l’entraînement et les objectifs changent de terrain. Et la Coupe du monde de biathlon devra se passer de lui pour une saison.

Repère Information Sport privilégié en 2027 Cyclisme sur route Équipe annoncée Decathlon-CMA CGM Biathlon Impasse prévue sur la saison 2026-2027 Âge indiqué 31 ans Statut récent dans le cyclisme Stagiaire au sein de la formation à partir du 1er août

Émilien Jacquelin mise sur le cyclisme pour la saison 2027

Le choix est net : Jacquelin entend continuer avec Decathlon-CMA CGM, l’équipe qui lui a ouvert la porte du cyclisme professionnel. Plusieurs formations auraient manifesté de l’intérêt, mais la fidélité à son premier cadre de travail l’emporte. Dans le sport de haut niveau, la continuité compte souvent autant que les nouvelles opportunités, surtout lorsqu’il faut apprendre un métier différent.

Son passage dans la structure Conti, puis son statut de stagiaire à partir du 1er août, donnent du contexte à cette décision. L’expérience devait d’abord permettre de tester ses capacités sur la route ; elle devient un engagement pour la saison 2027. Pour situer son parcours précédent, je peux aussi renvoyer à ce portrait de son parcours en biathlon.

Un choix de continuité, pas un pari sans repères

Je retiens un détail parlant : Jacquelin ne change pas seulement de discipline, il prolonge avec l’équipe qui connaît déjà ses premières performances et ses besoins d’adaptation. Cette stabilité peut faciliter la progression, des habitudes de travail à la compréhension des courses. Le cyclisme professionnel ne récompense pas les changements pour le seul plaisir du changement, même si le marché des transferts aime parfois faire croire le contraire.

Son expérience en biathlon lui apporte des qualités utiles, comme la gestion de l’effort et la concentration sous pression. Mais ces atouts ne remplacent pas l’apprentissage tactique du peloton, où le placement, les relais et la lecture de course sont déterminants. Le passage d’un sport individuel à un collectif très organisé exige donc patience et entraînement spécifique.

Pourquoi Jacquelin met le biathlon entre parenthèses

Renoncer à la saison 2026-2027 de biathlon constitue une vraie rupture, pas une pause anodine. La Coupe du monde demande une préparation longue et ciblée ; tenter de mener de front deux disciplines de haut niveau risquerait de disperser son énergie. À mon sens, choisir une voie pour une saison permet de mesurer sérieusement son potentiel cycliste, plutôt que de rester à mi-chemin entre deux projets.

Cette décision ne signifie pas que son passé de biathlète s’efface. Jacquelin a marqué sa carrière sportive par des résultats majeurs, dont le bronze olympique en poursuite et le titre du relais masculin mentionnés dans le contexte de Milan-Cortina. Pour retrouver ces repères, voici un article consacré à sa médaille olympique en poursuite.

Une sélection sportive différente dans le peloton

En biathlon, l’accès à l’équipe nationale passe par des performances, une sélection sportive et la concurrence au sein du collectif français. Sur la route, les rôles se répartissent autrement : un coureur peut viser sa propre chance ou aider un leader selon le profil de l’épreuve. Jacquelin devra donc démontrer qu’il peut s’intégrer à cette mécanique, au-delà de sa notoriété acquise sur les skis.

Je vois là une seconde anecdote révélatrice de son parcours : une expérience présentée comme provisoire débouche sur une saison supplémentaire, alors même que d’autres équipes se seraient intéressées à lui. Cela dit quelque chose de la confiance construite avec sa formation, mais aussi de sa volonté de s’évaluer dans un nouvel environnement. En 2027, les résultats sur route apporteront la réponse la plus utile.

Ce que la saison 2027 peut révéler

Le défi immédiat sera de transformer l’enthousiasme des débuts en progression régulière. La préparation sportive devra s’adapter aux distances, au rythme des courses et au travail collectif. Pour un ancien biathlète, le changement est considérable : il ne suffit pas d’être endurant, il faut aussi savoir économiser ses forces et choisir le bon moment pour agir.

Apprendre les codes du peloton : placement, protection et communication avec les coéquipiers.

: placement, protection et communication avec les coéquipiers. Construire une endurance adaptée : le cyclisme sur route impose des efforts prolongés et répétés.

: le cyclisme sur route impose des efforts prolongés et répétés. Définir un rôle précis : soutien d’un leader ou recherche d’occasions personnelles selon les courses.

: soutien d’un leader ou recherche d’occasions personnelles selon les courses. Évaluer les progrès : les résultats compteront, mais aussi sa capacité à s’intégrer à la stratégie collective.

J’aborde cette reconversion avec intérêt, mais sans confondre curiosité et garantie de réussite. Le nom de Jacquelin attire l’attention ; seule une saison complète permettra de juger son adaptation. Son équipe lui offre un cadre connu, tandis que le peloton lui impose de repartir en partie de zéro. C’est précisément ce contraste qui rend son pari intéressant.

Pour Émilien Jacquelin, la saison 2027 s’annonce donc comme un test grandeur nature : le biathlon, l’équipe de France et la Coupe du monde appartiennent à son histoire, tandis que l’entraînement cycliste ouvre une nouvelle étape de sa carrière sportive.

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