Le Football en Régional 1 réserve parfois ses scénarios les plus tendus aux toutes dernières minutes : le Lamballe FC a égalisé face au CPB Bréquigny et arraché un match nul 2-2. Menés dans une rencontre disputée, les Lamballais ont trouvé les ressources pour revenir au score au terme d’un final à suspense. Ce résultat leur offre un point, mais il raconte aussi une équipe qui n’a pas renoncé lorsque l’issue semblait lui échapper.

Le match, joué le dimanche 18 octobre 2026, a opposé deux formations capables de se créer des occasions. Lamballe avait eu des possibilités de prendre l’avantage, mais c’est finalement un but tardif qui a scellé l’égalisation. Je retiens surtout cette capacité à continuer d’y croire : dans un championnat régional où chaque point compte, le dernier geste peut peser autant que les occasions manquées plus tôt.

Lamballe FC arrache un match nul au terme d’un final sous tension

Le score de 2-2 résume une rencontre équilibrée, mais pas forcément tranquille. Le CPB Bréquigny a longtemps semblé en mesure de repartir avec la victoire, avant que Lamballe ne trouve l’ouverture dans les derniers instants.

Je connais bien cette scène, familière des terrains amateurs : les regards se tournent vers l’horloge, les remplaçants se lèvent et chaque ballon dans la surface fait retenir son souffle. Un but tardif ne transforme pas toute une saison, mais il peut changer l’énergie d’un groupe dès la semaine suivante.

Repère Donnée Compétition Régional 1 Rencontre Lamballe FC contre CPB Bréquigny Résultat 2-2 Fait marquant Égalisation lamballaise dans les derniers instants Enjeu immédiat Un point pour chaque équipe

Un point obtenu grâce à la persévérance

Les éléments disponibles ne précisent pas la minute exacte de l’égalisation ni l’identité du buteur. Il serait donc hasardeux de reconstruire une chronologie plus précise. Ce que le résultat confirme, en revanche, c’est que Lamballe a su convertir une dernière opportunité en point précieux.

Dans mon expérience, les joueurs parlent souvent davantage d’une réaction collective que du seul but décisif. C’est logique : pour égaliser si tard, il faut encore se projeter, conserver assez de lucidité et accompagner l’action jusqu’au bout. Le geste final attire la lumière, mais l’effort qui le rend possible se construit à plusieurs.

Ce que ce résultat change dans le championnat régional

Un match nul ne vaut ni une victoire ni une défaite, mais il évite à Lamballe de repartir les mains vides. Avec deux buts inscrits de chaque côté, cette partie montre aussi que les deux équipes ont trouvé des solutions offensives, sans parvenir à verrouiller leur avantage.

Je pense à ces conversations d’après-match où l’on refait chaque action autour d’un café : « Et si cette occasion était rentrée ? » La question est inévitable, mais le point pris au bout du suspense a une réalité bien plus concrète que les scénarios imaginés. Pour le classement, son poids exact dépendra des autres résultats et de la situation des équipes, qui ne sont pas détaillés ici.

Les faits à retenir après l’égalisation

Le scénario donne des repères simples pour comprendre la portée de ce résultat, sans lui prêter plus qu’il ne dit :

Le score final est de 2-2 : les deux formations ont inscrit deux buts.

: les deux formations ont inscrit deux buts. Lamballe a égalisé dans les derniers instants , après une rencontre où le club avait aussi eu des occasions de l’emporter.

, après une rencontre où le club avait aussi eu des occasions de l’emporter. Chaque équipe prend un point , un résultat qui peut compter dans la durée du championnat régional.

, un résultat qui peut compter dans la durée du championnat régional. La fin de match a concentré le suspense et confirmé que la rencontre restait ouverte jusqu’au coup de sifflet final.

Un autre souvenir me revient, celui de rencontres où une équipe, persuadée d’avoir laissé passer sa chance, finit par égaliser sur l’une de ses dernières attaques. Ce genre de retournement ne garantit pas une dynamique durable, mais il rappelle une règle élémentaire du Football : tant que le match n’est pas terminé, l’issue reste à écrire.

Un final qui peut servir de point d’appui à Lamballe

Pour le Lamballe FC, l’enjeu sera maintenant de prolonger cette combativité au-delà d’un seul match. La réaction face à Bréquigny constitue un signal encourageant, mais c’est la régularité sur les prochaines journées qui donnera sa véritable mesure à ce point.

Le résultat laisse donc une impression double : Lamballe peut regretter les occasions qui auraient permis de gagner, tout en valorisant une égalisation obtenue au courage. Dans ce Régional 1, le match nul 2-2 rappelle qu’un but tardif peut sauver un point et entretenir le suspense, mais que seule la suite du championnat dira ce qu’il pèsera.

Au terme de cette rencontre, le Lamballe FC repart avec un point après une Égalisation dans les Derniers instants : ce Match nul et ce But tardif offrent un Résultat accroché, à retenir dans le Championnat régional et dans l’histoire de cette soirée de Football sous le signe du Suspense.

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