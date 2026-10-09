Google dévoile Foresight, son assistant de prise de notes par IA qui fonctionne directement sur Mac

Vous avez déjà quitté une réunion avec des notes incomplètes, ou passé plus de temps à rédiger le compte rendu qu’à écouter vos collègues ? Google présente Foresight, un assistant IA de prise de notes conçu pour Mac et capable de fonctionner hors ligne. L’application macOS écoute les échanges, en produit une transcription et peut enrichir de simples puces pour organiser les idées. Son intérêt tient à un choix important : le traitement s’effectue directement sur l’appareil, plutôt que de dépendre d’un envoi systématique vers le cloud. Pour une équipe qui manipule des informations sensibles, c’est un argument concret ; pour les autres, le gain de temps reste à vérifier dans l’usage quotidien. Je vois donc Foresight comme une proposition prometteuse, mais encore expérimentale, à évaluer selon la qualité de ses comptes rendus et sa compatibilité avec les habitudes de travail.

Point à retenir Ce que propose Foresight Appareil Mac équipé d’une puce Apple Silicon Connexion Fonctionnement hors ligne, avec traitement local Fonctions Transcription, notes structurées et questions sur le contenu Modèle cité EmbeddingGemma 2, avec 740 millions de paramètres Statut Application expérimentale

Foresight sur Mac : des notes de réunion traitées localement

Le principe est simple : pendant une réunion, l’application peut transcrire les échanges et aider à transformer des notes brèves en un document plus lisible. L’utilisateur peut ainsi noter quelques mots-clés au lieu de tenter de tout consigner, puis retrouver les décisions et les sujets abordés dans le compte rendu.

Le traitement local est le choix qui distingue le plus Foresight. Selon la présentation du produit, les données restent sur le Mac et l’application peut fonctionner sans connexion Internet. Cette approche réduit les échanges avec des serveurs distants, mais elle ne dispense pas de vérifier les règles de confidentialité de son organisation, ni d’informer les participants lorsqu’une conversation est enregistrée.

Une application pensée pour les Mac Apple Silicon

Foresight est optimisé pour les Mac équipés de puces Apple Silicon. L’application s’appuie sur EmbeddingGemma 2, un modèle local annoncé avec 740 millions de paramètres. Ce chiffre renseigne sur la taille du modèle, mais ne suffit pas à mesurer la précision de la transcription ou la qualité des synthèses.

Google n’a pas fourni, dans les éléments présentés ici, de taux chiffré permettant de comparer la reconnaissance vocale de Foresight à celle d’autres outils. C’est un point à garder en tête : dans une réunion avec plusieurs personnes, des accents ou du vocabulaire spécialisé, la qualité réelle se juge sur les erreurs corrigées et les informations oubliées, pas sur le seul fonctionnement hors ligne.

Un assistant IA utile pour alléger le compte rendu

Je prends souvent l’exemple d’une réunion de rédaction : une personne doit écouter, relancer la discussion et garder une trace des décisions. Avec Foresight, elle pourrait se limiter à quelques repères, puis utiliser la transcription pour retrouver les détails. Ce scénario illustre le bénéfice attendu, sans présumer que l’application restitue parfaitement chaque nuance.

Le gain de productivité dépendra surtout de la qualité des notes générées et de la facilité à les relire. Une synthèse trop générale peut faire perdre une décision importante ; une transcription fidèle mais désordonnée ne résout pas davantage le problème. Je conseillerais donc de relire les passages clés, en particulier les noms, les échéances et les engagements pris.

Avant la réunion : vérifier que le Mac est compatible et disposer d’un espace de stockage suffisant.

vérifier que le Mac est compatible et disposer d’un espace de stockage suffisant. Pendant l’échange : annoncer clairement l’usage de la transcription et noter les décisions importantes.

annoncer clairement l’usage de la transcription et noter les décisions importantes. Après la séance : contrôler les noms, les dates et les actions avant de partager le compte rendu.

contrôler les noms, les dates et les actions avant de partager le compte rendu. Pour les sujets sensibles : suivre les règles internes de l’entreprise, même si le traitement est local.

Je pense aussi à une petite équipe qui enchaîne les points de suivi : elle peut gagner du temps sur la mise en forme, mais ne devrait pas confier à l’outil le soin de décider ce qui est important. L’IA aide à organiser l’information ; la responsabilité de valider le contenu reste humaine.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large vers des outils d’intelligence artificielle intégrés au travail quotidien. Google développe aussi des fonctions d’IA pour la rédaction collaborative dans les documents partagés, tandis que la dictée vocale assistée par IA gagne du terrain sur mobile. Ces usages ne répondent pas exactement au même besoin, mais ils montrent que la prise de notes devient une fonction centrale des logiciels de travail.

Les limites à vérifier avant de l’adopter

Foresight ne remplace pas automatiquement un outil de visioconférence ni les règles de consentement applicables à l’enregistrement. Son intérêt est plus ciblé : fournir une aide locale à la transcription et à la structuration des notes, sur un Mac compatible. Son statut expérimental invite aussi à tester le produit avant de l’intégrer à un processus professionnel important.

Pour juger l’application, je la testerais sur une réunion courte et peu sensible, puis je comparerais le texte produit aux notes prises manuellement. C’est le meilleur moyen de repérer les erreurs récurrentes et de savoir si l’automatisation fait réellement gagner du temps.

Foresight mérite donc l’attention des utilisateurs de Mac qui recherchent une transcription locale et un assistant IA pour leurs réunions. Mais sa valeur dépendra de la fiabilité du compte rendu, de la compatibilité matérielle et de la manière dont chacun protège les échanges : sur ce terrain, Google propose une piste intéressante pour la prise de notes et la productivité, pas une raison de cesser de vérifier.

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