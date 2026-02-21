Leaders Cup 2026 : horaires et chaînes pour suivre les demi-finales ce samedi en direct. Je me demande souvent comment suivre ces rendez-vous sans louper l’action, tout en gérant mon planning pro ; ce soir, tout s’éclaire sur les diffusions, les heures et les plateformes à privilégier.

Demi-finales Heure (CEST) Chaîne(s) Lieu Cholet vs Monaco 18h30 DAZN + La Chaîne L’Équipe (en clair pour certaines affiches) Arena Futuroscope, Poitiers Bourg-en-Bresse vs Le Mans 21h00 DAZN + La Chaîne L’Équipe (en clair pour certaines affiches) Arena Futuroscope, Poitiers

Contexte et enjeux des demi-finales

Cette année encore, la Leaders Cup s’impose comme le véritable baromètre du premier semestre en Betclic ÉLITE. En tant que journaliste expert et lecteur avisé, je regarde trois axes clés: la forme récente des quatre équipes, l’effet du lieu et le suspense autour des affiches à Poitiers. Cholet et Monaco ont démontré une régularité remarquable dans les dernières journées, tandis que Bourg-en-Bresse et Le Mans s’appuient sur des metteurs en scène solides et des rotations bien huilées. Pour vous, voici les questions qui me hantent encore: comment les angles défensifs vont-ils influencer le tempo des demi-finales et qui saura tirer le meilleur parti des transitions rapides ?

Pour vous donner une idée claire, voici les points à surveiller:

Forme et continuité des joueurs clés dans chaque équipe

des joueurs clés dans chaque équipe Responsive défense face aux attaques rapides

face aux attaques rapides Gestion du stress en situation d’élimination directe

Diffusion et chaînes : qui montre quoi ?

Le dispositif télévisuel se montre clair pour cette édition: DAZN propose l’intégralité des matchs, ce qui permet aux fans d’avoir une couverture complète sans exception. En parallèle, La Chaîne L’Équipe diffusera plusieurs affiches en clair, dont certaines demi-finales et la finale, afin d’élargir l’audience. Personnellement, j’aime ce double pilier: un flux principal pour l’analyse approfondie et une option en clair pour ceux qui veulent juste profiter du spectacle sans abonnement.

Pour ceux qui aiment compléter leur veille avec d’autres regards, voici deux ressources utiles et pertinentes:

– voir le choc Al Hilal vs Al Nassr en direct

– analyse du duel Bristol-Bordeaux-Begles

Programme et conseils pour ne rien manquer

Voici le planning pratique pour votre soirée basket, avec des conseils pour ne pas rater le coche même si votre agenda est serré.

18h00 – ouverture des chaînes et pré-émission: préparez vos apps et vos notifications

– ouverture des chaînes et pré-émission: préparez vos apps et vos notifications 18h30 – première demi-finale: Cholet vs Monaco, diffusion principale

– première demi-finale: Cholet vs Monaco, diffusion principale 21h00 – deuxième demi-finale: Bourg-en-Bresse vs Le Mans, diffusion secondaire

– deuxième demi-finale: Bourg-en-Bresse vs Le Mans, diffusion secondaire Astuce: activez les alertes pour les scores en direct et les temps morts critiques afin de suivre le rythme sans stresser inutilement

Personnellement, j’ai toujours aimé les moments où les équipes se répondent sur le terrain et où le public transforme Poitiers en véritable chaudron. Pour compléter votre lecture et enrichir votre maillage interne, découvrez ces analyses sur des affiches et des contextes variés:

– analyse d’un autre choc international

– retour sur une autre rencontre majeure

Points à surveiller durant les demi-finales

Pour vous aider à suivre les enjeux sans vous noyer dans les chiffres, voici une check-list pratique à garder sous les yeux pendant la diffusion:

Réussites et échecs des picks sur les pick-and-roll et les écrans

sur les pick-and-roll et les écrans Gestion des fautes et rotation des cadres sur la fin de match

et rotation des cadres sur la fin de match Impact du public sur le mental des joueurs

Pour ceux qui veulent élargir le cadre au-delà du basket, j’en profite pour orienter vers d’autres rendez-vous sportifs et médiatiques qui ont, eux aussi, des droits de diffusion et des enjeux médiatiques forts. Restez curieux et n’hésitez pas à explorer les liens mentionnés ci-dessus pour une vision plus complète du sport en direct en 2026.

Où regarder les demi-finales de la Leaders Cup 2026 ?

DAZN diffuse l’intégralité des matchs, avec La Chaîne L’Équipe qui propose aussi des affiches en clair, notamment les demi-finales et la finale.

Quand commencent les demi-finales et comment s’organise la diffusion ?

Les demi-finales démarrent à 18h30 et 21h00; les droits TV combinent diffusion en direct sur DAZN et diffusion en clair sur La Chaîne L’Équipe.

Qui sont les favoris sur le papier ?

Cholet et Monaco affichent une forme solide en fin de phase aller, Bourg-en-Bresse et Le Mans apportent de l’expérience et une profondeur de rotation propice à l’élimination directe.

Pour ne rien manquer, restez connectés et préparez votre soirée live mais, surtout, souvenez-vous que l’événement phare reste la Libération du tempo sur le parquet, un vrai spectacle de basket qui mérite toute votre attention : Leaders Cup 2026 : horaires et chaînes pour suivre les demi-finales ce samedi en direct

Autres articles qui pourraient vous intéresser