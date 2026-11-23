Vous cherchez le Mondial U17 et vous vous demandez à quelle heure suivre Maroc-Chine, ou où regarder le match en direct ? La rencontre est annoncée le lundi 23 novembre 2026, à 15 h, heure du Maroc. Elle compte pour la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde U17, organisée au Qatar. L’enjeu est déjà concret : l’équipe du Maroc U17 aborde ce rendez-vous après une première victoire, tandis que l’équipe de Chine U17 cherche à lancer sa campagne.

Pour la diffusion en direct, les options indiquées sont Arryadia TNT et Al Kass, ainsi que FIFA+ via DAZN selon le pays où vous vous trouvez. La disponibilité peut varier d’un territoire à l’autre : mieux vaut donc vérifier la grille de votre chaîne ou l’application avant le coup d’envoi. Je connais bien le petit rituel du supporter qui ouvre son écran quelques minutes avant le match, pour découvrir que le direct n’est pas proposé dans sa région. Cette fois, un contrôle rapide de la diffusion devrait éviter la mauvaise surprise.

Maroc-Chine au Mondial U17 : horaire, lieu et diffusion

Information Détail Match Maroc-Chine, groupe H Date Lundi 23 novembre 2026 Heure du match 15 h, heure du Maroc, selon les horaires annoncés Stade Aspire Zone, à Doha Chaînes et plateformes annoncées Arryadia TNT, Al Kass et FIFA+ via DAZN, selon la région

Les horaires communiqués ne sont pas tous présentés avec le même fuseau. Pour éviter une confusion, je retiens ici l’horaire indiqué pour le public marocain, soit 15 h, et je conseille aux téléspectateurs installés ailleurs de vérifier l’heure locale dans leur guide télévisé.

Où regarder le match Maroc-Chine en direct ?

Au Maroc, les informations de diffusion annoncent Arryadia TNT et la chaîne qatarie Al Kass. Le match pourrait aussi être accessible en streaming sur FIFA+ par l’intermédiaire de DAZN, notamment en France. Les droits sportifs étant souvent répartis par pays, cette option ne garantit pas une diffusion identique partout.

Si vous comptez suivre la rencontre sur téléphone ou ordinateur, vérifiez la disponibilité du direct dans votre région et connectez-vous un peu avant le début. Pour moi, c’est le moyen le plus simple d’éviter de chercher une chaîne au moment où les équipes entrent sur la pelouse. La question « où regarder le match » dépend donc autant de votre pays que de votre écran.

Au Maroc : vérifiez la programmation d’Arryadia TNT et d’Al Kass.

vérifiez la programmation d’Arryadia TNT et d’Al Kass. En France : consultez la disponibilité de FIFA+ via DAZN.

consultez la disponibilité de FIFA+ via DAZN. Ailleurs : contrôlez le guide des programmes et les restrictions territoriales de la plateforme.

Pour retrouver des repères sur les horaires de la compétition, vous pouvez aussi consulter le calendrier du Maroc au Mondial U17 et le programme des rencontres du groupe H.

Un match qui peut peser dans le groupe H

Après la première journée, les données communiquées placent le Maroc en tête du groupe H avec 3 points, tandis que la Chine occupe la quatrième place avec 0 point. Ces chiffres donnent un premier avantage aux Lionceaux de l’Atlas, mais ils ne règlent rien : une deuxième victoire renforcerait leur position, alors qu’un résultat favorable permettrait aux Chinois de revenir dans la course.

La rencontre est la deuxième des trois matchs de groupes prévus pour chaque sélection. Dans ce format, chaque point compte, et la différence peut se jouer sur la maîtrise des temps forts autant que sur les occasions converties. J’imagine le supporter qui suit le classement en parallèle du match : au bout de quelques minutes, chaque ballon arrêté prend déjà une importance particulière.

Ce que les deux équipes devront surveiller

Pour l’équipe du Maroc U17, l’enjeu sera de confirmer le bon départ sans se précipiter. Une équipe qui mène au classement peut être tentée de gérer, mais laisser l’adversaire s’installer rend souvent la fin de match plus compliquée.

La Chine, de son côté, devra transformer son besoin de points en occasions concrètes. Dans le football des jeunes, l’intensité et l’envie ne suffisent pas toujours : la précision dans les dernières passes peut faire la différence. C’est précisément ce contraste entre confiance marocaine et urgence chinoise qui rend l’affiche intéressante.

Les repères utiles avant le coup d’envoi

Le match se joue à l’Aspire Zone, à Doha, dans le cadre de la Coupe du monde U17 organisée au Qatar. Pour les téléspectateurs, le plus important reste de retenir l’horaire annoncé au Maroc et de vérifier la chaîne disponible dans leur pays.

Je préfère toujours préparer le visionnage avant le coup d’envoi : ouvrir la bonne chaîne, vérifier la connexion et garder le calendrier du groupe à portée de main. Ce sont des détails modestes, mais ils évitent de manquer les premières minutes, souvent révélatrices du rythme choisi par les deux sélections.

Le rendez-vous est donc fixé au lundi 23 novembre à 15 h, heure marocaine : pour suivre le Mondial U17, retrouver l’horaire de Maroc-Chine et choisir la diffusion en direct, vérifiez la programmation locale avant le match.

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