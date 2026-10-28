WTT Champions de Montpellier 2026 : Prithika Pavade s’incline face à Hitomi Sato après un beau duel au 1er tour

Comment tenir face à une joueuse qui transforme chaque attaque en nouvel échange ? Au WTT Champions Montpellier 2026, Prithika Pavade a buté au premier tour sur Hitomi Sato, spécialiste japonaise de la défense, au terme d’un beau duel conclu en quatre manches. Le score du match, 10-12, 6-11, 14-12, 1-11, raconte une rencontre moins déséquilibrée que ne le suggère le dernier set : Pavade a résisté, puis relancé la partie avant de céder nettement dans la manche décisive.

Je retiens surtout le tournant du troisième set. Menée, la Française a sauvé trois balles de match et arraché la manche 14-12, preuve qu’elle n’avait pas renoncé. Mais Sato a repris le contrôle dès la reprise. Cette défaite de Prithika Pavade met fin à son parcours dès l’entrée dans cette compétition internationale, organisée à la Sud de France Arena. Pour comprendre ce résultat, il faut regarder à la fois la capacité de la Japonaise à prolonger les échanges et les efforts consentis par Pavade pour trouver une ouverture.

WTT Champions Montpellier 2026 : le score et le déroulé du match

La rencontre s’est jouée en quatre manches. Hitomi Sato a remporté les deux premières, Pavade a répliqué dans la troisième après avoir écarté trois balles de match, puis la Japonaise a conclu sur un set sans appel.

Manche Score Vainqueure 1 12-10 Hitomi Sato 2 11-6 Hitomi Sato 3 12-14 Prithika Pavade 4 11-1 Hitomi Sato Résultat 3 manches à 1 Hitomi Sato

Le tableau montre deux temps forts opposés : la remontée de Pavade dans la troisième manche, puis la réponse immédiate de Sato. Dans un match au meilleur des cinq manches, ce sursaut a entretenu l’espoir, sans suffire à inverser la dynamique.

Une troisième manche qui a relancé le suspense

Après deux manches perdues, Pavade a trouvé davantage de solutions dans l’échange. Elle a sauvé trois occasions de conclure pour son adversaire, puis remporté le set 14-12. Ce passage a changé le rythme de la partie, mais pas son issue.

Dans ce type de duel, chaque point gagné après une balle de match peut peser lourd sur le moral. La Française a montré qu’elle pouvait déstabiliser Sato ; la Japonaise, elle, a démontré sa capacité à repartir sans s’attarder sur l’occasion manquée.

Pourquoi Hitomi Sato a pris l’avantage

Le style de Sato repose sur la patience et la régularité. Face à une adversaire qui cherche à accélérer, sa défense oblige à construire le point, à varier les placements et à accepter que la première attaque ne soit pas toujours décisive. C’est précisément ce qui rend ce profil difficile à jouer : il ne suffit pas de frapper fort, il faut aussi choisir le bon moment.

La quatrième manche, remportée 11-1 par la Japonaise, a illustré son retour en maîtrise. Après avoir laissé filer le troisième set, elle a réduit les possibilités de Pavade et repris rapidement l’initiative. À ce niveau, une manche très disputée ne garantit pas que la suivante le sera aussi : la capacité à repartir de zéro compte presque autant que la qualité des coups.

Le cadre d’une compétition internationale relevée

Le WTT Champions Montpellier 2026 se déroule du 27 octobre au 1er novembre, avec 32 joueuses et 32 joueurs annoncés. Huit Français figurent parmi les engagés, ce qui donne à chaque match du premier tour un enjeu particulier pour le public local.

Le tournoi rassemble des adversaires de premier plan dans un tableau resserré. Cette densité explique pourquoi une entrée en lice peut opposer d’emblée des joueuses aux styles très différents, sans longue phase de mise en route. Pour suivre les autres rendez-vous du tennis de table international, on peut aussi consulter le calendrier et les résultats du WTT Europe Smash.

La présence de huit représentants français offre plusieurs occasions de suivre les Bleus au fil de la semaine. Le parcours de Félix Lebrun, notamment, s’inscrit dans un programme chargé, détaillé dans ce repère sur le calendrier des joueurs français en tournoi.

Ce que la défaite de Prithika Pavade révèle

Le résultat est net, mais le match ne se résume pas à la dernière manche. Pavade a été capable de revenir dans la partie sous pression ; elle a aussi peiné à maintenir cette intensité après avoir remporté le troisième set. Face à une défenseuse expérimentée, la régularité et la variation des attaques sont essentielles pour empêcher l’adversaire de s’installer.

Pour une joueuse française, sortir dès le premier tour est forcément décevant, surtout à domicile. Je vois toutefois dans cette rencontre un enseignement concret : le passage à 14-12 prouve que Pavade a su ajuster son jeu, tandis que le 11-1 final rappelle combien il est difficile de prolonger cet effort contre une adversaire capable de reprendre le contrôle. Le résumé de la rencontre tient dans ce contraste : un beau duel, un sursaut courageux, puis la victoire de Hitomi Sato.

Au WTT Champions Montpellier 2026, le tennis de table a offert un premier tour tendu : la défaite de Prithika Pavade face à Hitomi Sato conclut un beau duel dont le score du match et le résumé de la rencontre illustrent toute l’exigence d’une compétition internationale.

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