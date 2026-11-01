B.R.I sur france.tv : « 13h15 le dimanche » retrace 60 ans d’histoire de la lutte contre le grand banditisme

BRI : 60 ans de lutte contre le grand banditisme dans « 13h15 le dimanche »

Comment une unité d’élite s’adapte-t-elle aux formes changeantes du grand banditisme ? Et que révèle son histoire sur les évolutions de la police judiciaire ? La série documentaire « B.R.I », annoncée dans « 13h15 le dimanche », revient sur six décennies de lutte contre le crime et la criminalité organisée. Je m’intéresse à ce programme autant pour ses enquêtes que pour la manière dont il raconte les transformations du métier, des braquages aux menaces terroristes. Prévue le dimanche 1er novembre 2026, cette série en quatre épisodes doit être diffusée à partir de 13 h 20. Elle est également annoncée sur France.tv. Le fil rouge est clair : comprendre comment les enquêteurs interviennent face à des criminels organisés, sans réduire leur travail à une succession d’interpellations spectaculaires. Car derrière les scènes d’action, il y a surtout du renseignement, de la préparation et des décisions prises sous pression.

Repère Information annoncée Programme « B.R.I », dans « 13h15 le dimanche » Diffusion prévue Dimanche 1er novembre 2026, à 13 h 20 Format 90 minutes, réparties en quatre épisodes Thèmes Grand banditisme, narcotrafic, enquêtes et terrorisme Disponibilité annoncée En replay jusqu’au 14 octobre 2028

Une série documentaire au cœur de l’histoire de la BRI

Le programme annonce un retour sur près de 60 ans d’histoire de la lutte contre le crime. Il évoque notamment les braquages de banque et le face-à-face entre Jacques Mesrine, figure du grand banditisme, et le commissaire Robert Broussard. Ce détour historique donne du relief au récit : les méthodes policières évoluent, mais la nécessité de comprendre les réseaux et d’anticiper leurs mouvements demeure.

Je trouve ce choix pertinent : raconter une unité d’intervention sans s’arrêter aux opérations les plus visibles reviendrait à montrer la porte d’un immeuble sans regarder ce qui se passe derrière. Le documentaire promet aussi de replacer le travail de la BRI dans une histoire plus large de la police judiciaire, où l’enquête et la coordination comptent autant que l’action.

Des grandes affaires aux menaces contemporaines

La série rapproche différentes périodes et plusieurs formes de criminalité : le banditisme traditionnel, les réseaux de stupéfiants et les évolutions du terrorisme. Le 13 novembre 2015 constitue un repère majeur de ce récit. Lors des attentats du Bataclan, les policiers engagés ont été confrontés à une épreuve d’une ampleur exceptionnelle, qui a profondément marqué les forces de sécurité et le pays.

Le documentaire ne devrait donc pas seulement raconter des faits divers célèbres. Il peut aussi aider à saisir comment la lutte contre la criminalité organisée s’appuie sur des renseignements, des filatures et des enquêtes au long cours, loin de l’image d’une intervention improvisée. Pour illustrer l’actualité de ces réseaux, on peut aussi consulter ce dossier sur les inquiétudes liées au narcobanditisme en France.

Une unité d’élite, mais surtout un travail d’enquête

Le terme « unité d’élite » évoque souvent les opérations spectaculaires. Pourtant, l’efficacité d’une intervention repose largement sur ce qui la précède : recouper des informations, repérer les habitudes d’un groupe, identifier les rôles de chacun et préparer plusieurs scénarios. Cette part moins visible est essentielle, car une arrestation réussie dépend souvent d’une enquête menée avec méthode plutôt que d’un coup d’éclat.

Je pense à une situation très simple : dans une affaire de braquage, un détail banal, comme un véhicule aperçu à plusieurs reprises, peut compter davantage qu’une scène de poursuite. C’est une anecdote illustrative, mais elle résume bien le travail policier : le spectaculaire attire l’œil, tandis que la patience fait souvent avancer le dossier. Les affaires de vols organisés montrent elles aussi combien l’investigation peut se prolonger après les premières interpellations, comme le rappelle ce point sur les suites d’une enquête après un cambriolage ciblé.

Les chiffres annoncés et les dates qui éclairent le récit

Le format donne déjà une indication sur l’ambition du programme : 90 minutes réparties en quatre épisodes, pour parcourir environ 60 ans d’histoire. Ces chiffres décrivent le cadre éditorial annoncé, pas la durée réelle des opérations ni le bilan statistique de la BRI. La diffusion est prévue le 1er novembre 2026 à 13 h 20, avec une disponibilité en replay annoncée jusqu’au 14 octobre 2028.

Un autre repère chiffré est historique : le 13 novembre 2015 marque une étape dramatique dans le récit consacré aux policiers et aux attentats du Bataclan. En rapprochant cette date des décennies précédentes, le documentaire peut montrer comment les priorités et les menaces évoluent. Je garde aussi en tête une autre scène de lecture, plus ordinaire : lorsqu’un dossier criminel paraît soudain complexe, revenir à sa chronologie permet souvent de distinguer les faits établis des hypothèses. C’est moins cinématographique qu’une sirène, mais nettement plus utile pour comprendre une enquête.

Pourquoi regarder « B.R.I » sur France.tv

Cette série s’adresse à celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes du grand banditisme autant qu’à ceux qui suivent l’histoire de la police. Son intérêt dépendra de l’équilibre entre témoignages, archives et explications sur le travail quotidien des enquêteurs. Un récit solide ne glorifie pas les criminels et ne transforme pas les policiers en personnages de fiction : il montre les faits, les méthodes et leurs limites.

Le sujet reste actuel, notamment parce que la criminalité organisée change de forme et de territoire. Pour moi, l’intérêt de « B.R.I » tient précisément à cette perspective : relier les affaires passées aux enjeux contemporains de la police judiciaire, de l’enquête et de la lutte contre le crime. C’est cette lecture historique qui peut donner au programme sa véritable portée, au-delà du récit d’intervention.

En revenant sur 60 ans d’histoire de la police, « B.R.I » dans « 13h15 le dimanche » propose de regarder autrement le grand banditisme, la police judiciaire et la lutte contre le crime, avec une série annoncée sur France.tv.

Autres articles qui pourraient vous intéresser