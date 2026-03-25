Baisse du prix de l’or : « Une période d’incertitude liée au conflit en Iran », analyse Christophe Dembik, économiste chez Pictet AM – BFM

Face à la baisse du prix de l’or, l’incertitude persiste et elle se nourrit d’un conflit qui concerne le Moyen‑Orient et, plus précisément, le Iran. Dans mon analyse, Christophe Dembik, économiste chez Pictet AM, rappelle que les marchés ne réagissent pas comme on l’imagine en période de tension ; ils intègrent simultanément des facteurs d’inflation, de taux et de flux de capitaux qui peuvent contrecarrer les réflexes habituels. Cette dynamique complexe éclaire pourquoi le métal jaune peut diverger des attentes habituelles, en particulier lorsque les investisseurs recherchent à la fois sécurité et opportunités dans un environnement volatil. Au fil des pages qui suivent, je vous propose d’examiner les mécanismes qui sous-tendent cette baisse et d’esquisser des pistes pour naviguer dans les marchés actuels, sans tomber dans le simplisme habituel des “or cas surévalué vs or sous-évalué”.

Scénario Impact potentiel sur le prix de l’or (USD/oz) Hypothèses clés Stabilité géopolitique relative Autour de 1800–2100 Inflation contenue, taux réels peu volatils Renforcement du dollar et hausse des rendements réels Baisse potentielle durable Amélioration de la conjoncture, capitaux vers les obligations Récupération des flux risqués Fluctuations plus fortes, moyenne oscillante Risque appetite en hausse, perspectives économiques contrastées

Baisse du prix de l’or dans un contexte d’incertitude et de conflit Iran

Dans cette section, je décrypte les mécanismes qui expliquent pourquoi l’or, traditionnel refuge en période d’incertitude, peut néanmoins connaître des baisses nettes lorsque les marchés réévaluent rapidement les facteurs macroéconomiques. Je m’appuie sur l’argument central de Christophe Dembik, qui insiste sur le fait que les marchés ne réagissent pas seulement à l’escalade géopolitique, mais aussi aux évolutions structurelles comme les taux d’intérêt réels, l’allocation d’actifs et la force relative du dollar. L’impact du conflit Iran n’est pas simple à appréhender, car il peut, d’un côté, instaurer une prime de risque et, de l’autre, favoriser des flux situés vers des actifs plus dynamiques ou vers des positions de couverture alternatives. Cette dualité nourrit une dynamique de prix qui peut paraître paradoxale à court terme mais qui se révèle logique lorsque l’on décompose les causes profondes qui animent les marchés.

Pour saisir la complexité, il faut distinguer trois couches qui interagissent simultanément. Premièrement, les investisseurs déplacent leur préférence entre sécurité et croissance selon les signaux macroéconomiques. Deuxièmement, les spreads de taux et les rendements réels influencent directement le coût du capital et, par conséquent, la valeur perçue de l’or en tant que « stock d’urgence ». Troisièmement, les flux physiques vers les bijoux et lingots d’or dépendent davantage des préférences des ménages que de la seule dynamique des marchés financiers. Cette triade explique pourquoi, malgré un contexte d’incertitude, le métal précieux peut connaître une respiration oscillatoire et parfois une correction à la baisse, surtout lorsque les marchés anticipent une normalisation rapide des conditions monétaires et de la politique des banques centrales.

Dans le cadre des analyses contemporaines, j’observe que les mouvements du prix de l’or s’appuient désormais sur des métriques plus fines que le seul récit géopolitique. Les investisseurs surveillent attentivement les indicateurs de croissance, les chiffres d’inflation, les attentes sur les taux directeurs et surtout les signaux donnés par les banques centrales. En parallèle, les marchés intègrent les risques de déformation des chaînes d’approvisionnement et les prix des matières premières. Cette synthèse explique pourquoi le prix de l’or peut baisser lorsque les marchés estiment que la stabilité macroéconomique pourrait être rétablie plus vite que prévu ou lorsque les rendements réels s’améliorent, réduisant l’attrait de l’or comme couverture.

Je ne cache pas que certaines opinions divergentes persistent parmi les analystes. Certains supportent une lecture où l’incertitude prolonge la demande de valeur refuge et donc le soutien des cours. D’autres insistent sur l’action des taux et du dollar, qui peut imposer une pression baissière sur l’or même en présence d’un conflit. Ce point de vue souligne l’importance d’une approche nuancée : les investisseurs doivent évaluer non seulement les événements géopolitiques, mais aussi la dynamique des flux de capitaux, les attentes d’inflation et le coût d’opportunité lié à l’or par rapport à d’autres actifs. Mon expérience montre que, dans des contextes similaires, les portefeuilles les plus résilients savent combiner des positions sur l’or avec des instruments qui capturent les variations des taux et de la volatilité, tout en restant attentifs à la liquidité du marché et à la durabilité des rendements sur le long terme.

En marge de l’analyse générale, j’ajoute une perspective opérationnelle pour les investisseurs. En période d’incertitude, il peut être utile de considérer des critères de diversification plus granulaires :

Diversifier les horizons temporels : équilibrer des positions à court et moyen terme pour lisser les fluctuations.

: équilibrer des positions à court et moyen terme pour lisser les fluctuations. Évaluer les coûts de portage : le coût de détention de l’or peut influencer la rentabilité sur le long terme, surtout dans un contexte de taux élevés.

: le coût de détention de l’or peut influencer la rentabilité sur le long terme, surtout dans un contexte de taux élevés. Utiliser des exposures mixtes : combiner l’or avec des actifs qui profitent de la volatilité, comme les stratégies quantitatives ou les matières premières associées.

Pour ceux qui s’interrogent sur les mécanismes concrets, il peut être utile d’examiner les exemples historiques où des chocs géopolitiques ont coïncidé avec des cycles de resserrement monétaire. Dans ces cas, l’or ne réagit pas toujours comme on l’imagine; sa trajectoire dépend de la synchronisation entre les tensions géopolitiques et la politique économique. Je recommande aussi de suivre de près l’évolution des câbles de prix sur les marchés à terme, et de comparer les mouvements du métal jaune à ceux d’autres métaux précieux et de devises refuges. Dans ce cadre, la question surprise reste : jusqu’où peut aller la baisse lorsque l’incertitude persiste et que les anticipations de politique monétaire évoluent rapidement ?

La clé est dans la combinaison des signaux

Il faut reconnaître que les signaux macroéconomiques et géopolitiques s’imbriquent de manière complexe. Par exemple, un rebond des marchés actions peut attirer des capitaux hors des métaux précieux, tandis qu’un élargissement des déficits publics et des pressions inflationnistes peut réduire la tentation de vendre l’or sur le moyen terme. L’objectif pour l’investisseur est de décomposer les effets et d’évaluer, à chaque étape, quel élément pèse réellement dans le prix. En pratique, cela peut impliquer de réviser les pondérations du portefeuille, d’ajuster les niveaux de liquidité et de réévaluer les scénarios adverses afin de préserver la résilience du portefeuille.

Facteurs techniques et financiers qui influent sur le mouvement des marchés

Cette section déplace le regard des enjeux purement géopolitiques vers les mécanismes internes des marchés financiers. Quand un conflit nourrit l’incertitude, les marchés se reconfigurent selon des règles propres, associant à la fois dynamiques d’offre et de demande, et anticipations comportementales des investisseurs. Pour comprendre pourquoi le prix de l’or peut suivre une trajectoire inattendue dans un contexte tendu, il faut accepter de regarder au-delà des couvertures classiques et d’identifier les signaux techniques qui prévalent à court et moyen termes. Je m’appuie ici sur l’idée que l’or est aussi un actif qui dépend fortement des mouvements des taux réels, de la valeur du dollar et des flux de capitaux transmises par les marchés à terme et les marchés au comptant.

Dans l’analyse pratique, on peut distinguer trois axes principaux. Le premier est la dynamique des rendements réels et la courbe des taux. Le deuxième est l’évolution du dollar, qui agit comme monnaie de référence et peut désamorcer une partie des gains potentiels de l’or lorsque sa force augmente. Le troisième est l’appétit pour le risque, qui influe directement sur la manière dont les investisseurs allouent leur capital entre actifs refuges et actifs risqués. Une observation utile est que, même en cas de conflit, la perception du risque et les politiques économiques adoptées par les grandes banques centrales jouent un rôle central dans la détermination des prix. Les investisseurs qui savent lire ces signes ont plus de marges pour adapter leur exposition sans exposer inutilement leur portefeuille.

Pour illustrer ces mécanismes, voici quelques repères pratiques :

Surveiller les futures gold price action : les indices à terme peuvent donner des indications précoces sur les tendances à venir, même en période de volatilité.

: les indices à terme peuvent donner des indications précoces sur les tendances à venir, même en période de volatilité. Comparer les corrélations : observer comment l’or évolue par rapport à l’indice dollar, au pétrole et aux obligations peut révéler des liens utiles pour l’allocation.

: observer comment l’or évolue par rapport à l’indice dollar, au pétrole et aux obligations peut révéler des liens utiles pour l’allocation. Adapter les niveaux de couverture : l’utilisation d’instruments dérivés peut aider à limiter la perte potentielle lors des épisodes de volatilité accrue.

Pour approfondir la question, vous pouvez consulter Comment suivre les tendances du prix de l’argent et des métaux précieux et réfléchir à la manière dont ces tendances s’entrecroisent avec le prix de l’or. Ces ressources offrent des repères pratiques pour les investisseurs qui veulent comprendre les mouvements des métaux précieux dans un contexte de marchés mondiaux en mutation.

Comment lire les signaux techniques sans perdre de vue le fond

Les signaux techniques ne remplacent pas le contexte macroéconomique; ils le complètent. En pratique, cette approche consiste à combiner des indicateurs simples mais robustes avec une lecture des événements mondiaux. J’accompagne souvent mes analyses d’exemples concrets : par exemple, une journée où l’or subit une correction marquée après une publication d’inflation surprise peut être suivie d’un rebond prudent si les données sur la croissance restent solides et si les attentes de politique monétaire restent accommodantes. Cette logique, si elle est bien appliquée, permet de distinguer les épisodes de panique ponctuelle des tendances structurelles du marché, et offre une voie pour ajuster les positions sans broncher.

Perspectives et conseils pour les investisseurs

Face à ces dynamiques, comment faire preuve de prudence tout en saisissant les opportunités ? Dans cette section, je propose des repères pratiques et des conseils à grillage fin, pour vous aider à survivre et à prospérer dans un marché où les incertitudes ne se dissipent pas d’un claquement de doigts. Je m’appuie sur les observations de Christophe Dembik et sur l’expérience des marchés pour formuler des recommandations qui restent mesurées et ancrées dans la réalité opérationnelle.

Tout d’abord, comprendre que la baisse du prix de l’or n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour tous les portefeuilles peut changer la donne. Pour certains investisseurs, la correction peut être une occasion d’ajuster les niveaux de couverture et de profiter d’un rééquilibrage opportun. Ensuite, il s’agit d’éviter les éruptions émotionnelles : les décisions impulsives, motivées par la peur, tendent à dégrader la performance. Enfin, l’accent doit être mis sur la diversification et la gestion des risques plutôt que sur des certitudes absolues quant au sens du prochain mouvement du marché.

Pour structurer votre stratégie, voici une liste d’actions pragmatiques et faciles à mettre en œuvre :

Réévaluez les pondérations : réorganisez les allocations pour tenir compte des nouvelles hypothèses sur les taux et l’inflation.

: réorganisez les allocations pour tenir compte des nouvelles hypothèses sur les taux et l’inflation. Renforcez la liquidité : conservez une part de vos actifs en instruments facilement mobilisables pour faire face à d’éventuels chocs.

: conservez une part de vos actifs en instruments facilement mobilisables pour faire face à d’éventuels chocs. Utilisez des couvertures disciplinées : les options et les futures peuvent protéger contre les baisses tout en laissant une porte ouverte à la hausse.

En complément, n’hésitez pas à consulter des sources d’analyse et des rapports spécialisés pour vérifier les hypothèses et ajuster vos scénarios. Vous pouvez aussi lire l’analyse publiée par les professionnels du secteur sur les marchés et leur comportement en temps réel, afin de mieux comprendre les décisions d’investissement et les réactions du marché face à l’incertitude. Pour ceux qui veulent aller plus loin, la clé réside dans une approche méthodique et dans la capacité à anticiper les réactions du marché en fonction des annonces économiques et géopolitiques. C’est une démarche qui demande du temps, mais qui porte ses fruits lorsque l’on reste fidèle à une discipline de gestion rigoureuse et à une lecture claire des signaux du marché.

Tableau récapitulatif et liens utiles

Pour faciliter la consultation rapide des enjeux, voici un récapitulatif synthétique des facteurs qui influencent le mouvement des prix et une sélection d’angles pratiques pour l’action.

Facteurs Effet probable sur l’or Actions possibles Tensions géopolitiques Incertaine, peut varier autour de la fourchette Évaluer des couvertures, surveiller les indicateurs macro Taux d’intérêt et rendements réels Impact direct sur le coût d’opportunité Ajuster les positions, diversifier les actifs Dollar et flux de capitaux Variation significative selon le dollar Utiliser des produits dérivés pour amortir la volatilité

Pour enrichir votre suivi, vous pouvez lire les ressources suivantes qui complètent cette analyse et proposent des angles complémentaires sur l’évolution du prix de l’or et les dynamiques des métaux précieux :

Est-ce le bon moment pour le rachat de votre or et Comment suivre les tendances du prix de l’argent et des métaux précieux.

Conclusion et questions qui restent ouvertes

En récapitulant, la baisse du prix de l’or dans un contexte d’incertitude lié au conflit Iranienne ne peut être réduite à une simple équation cause-effet. L’influence des taux, des flux de capitaux, de la valeur du dollar et des expectations macroéconomiques crée une architecture complexe où l’or demeure un outil de gestion du risque, mais pas nécessairement une valeur refuge infaillible à chaque instant. Christophe Dembik rappelle que l’analyse des marchés exige une lecture nuancée et prudente, car les signaux ne sont pas figés et les conditions peuvent changer rapidement. La période actuelle invite à adopter une approche rigoureuse, une diversification réfléchie et une capacité à ajuster les positions en fonction des données nouvelles. Dans ce cadre, l’anticipation et la discipline restent les meilleures alliées pour naviguer dans des marchés en mouvement et pour comprendre les mécanismes qui gouvernent la baisse du prix de l’or dans un environnement d’incertitude extrême et de tensions géopolitiques.

Pourquoi l’or peut‑il baisser même en période d’incertitude ?

L’or n’est pas qu’un actif refuge isolé. Son prix est aussi influencé par les taux réels, la valeur du dollar et les flux de capitaux. Une amélioration perçue de la conjoncture peut attirer des capitaux hors de l’or, provoquant une correction temporaire.

Comment lire les analyses de Christophe Dembik ?

L’économiste de Pictet AM met l’accent sur les interactions entre incertitude géopolitique et conditions monétaires. Son approche combine contexte macroéconomique, signaux techniques et gestion de portefeuille, sans céder à des explications simplistes.

Quelles stratégies pour protéger son portefeuille ?

Diversifier, ajuster les pondérations, utiliser des couvertures disciplinées et rester attentif à l’évolution des taux et du dollar. Une approche progressive et rigoureuse permet de limiter les risques sans sacrifier les opportunités.

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