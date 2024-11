Ce qui change le 1er décembre prochain

Malgré les nombreux désaccords qui subsistent à l’Assemblée nationale sur le nouveau budget 2025, certaines certitudes sont à venir. La consultation chez le médecin traitant passe à 30 euros. La prime de Noël sera versée le 17 décembre prochain, le gaz va augmenter, le dispositif Pinel disparaît. Il vous reste très peu de temps pour corriger votre déclaration de revenus. Le service en ligne ferme le 5 décembre.

Une prime de fin d’année plus qu’attendue

Cette aide exceptionnelle sera versée cette année le 17 décembre, soit une semaine avant Noël. Elle concerne toutes les personnes qui ont touché au mois de novembre le revenu de solidarité (RSA), l’allocation de solidarité spécifique ( ASS), l’allocation équivalente retraite (AER), la prime de reprise d’activité (RFPE).

La consultation chez le médecin traitant passe à 30 euros le 1er décembre contre 26,50 euros actuellement. Pour les enfants de moins de 3 ans, la consultation passe à 35 euros au lieu de 31,50 euros. Les consultations chez les spécialistes vont aussi augmenter, gynécologue 37 euros au lieu. Une consultation longue est réservée aux personnes de plus de 80 ans est facturée 60 euros.

Un coup dur pour le pouvoir d’achat

Le gaz est une énergie indispensable pour de nombreux Français. Il va augmenter de plus de 2,5%. Les foyers devront se préparer à payer plus cher leurs factures énergétiques. L’aide pour l’achat d’une voiture propre est supprimée. Elle permettait d’obtenir plus de 9000 euros.

C’est terminé dès le 1er décembre. La prime de Noël est versée aux bénéficiaires de certains minimas sociaux. Le montant est de 152,45 euros pour une personne. En 2023, plus de 2,2 millions de personnes ont perçu cette aide. Cette année, elle devrait aider plus encore les familles en difficulté.