Changement des allocations CAF : votre montant évolue en février

Vous avez peut-être constaté une évolution du montant de vos allocations CAF ce mois-ci. En effet, chaque début d’année, la CAF actualise ses barèmes en fonction de vos revenus.

Pourquoi mon allocation CAF a-t-elle changé ?

La CAF verse vos prestations le 5 de chaque mois pour le mois précédent. En février, vous touchez donc l’allocation due pour janvier.

Mais début janvier, l’organisme a également actualisé vos droits sur la base de vos revenus de 2022. Vos allocations suivent donc désormais vos ressources de 2022 et non plus de 2021.

Une baisse des revenus : une hausse des aides CAF

Si vos revenus ont baissé entre 2021 et 2022, vous avez maintenant droit à des prestations CAF plus élevées qu’avant. Votre allocation logement ou votre RSA peuvent augmenter.

C’est une bonne nouvelle pour votre pouvoir d’achat. Pensez à signaler toute baisse de revenus pour profiter pleinement de vos droits.

Des revenus en hausse : une possible baisse des allocations

À l’inverse, si vos revenus ont augmenté entre 2021 et 2022, vos allocations peuvent être revues à la baisse par l’organisme en ce début d’année.

Votre prime d’activité ou votre aide au logement seront réduites en fonction de vos nouvelles ressources déclarées.

Faites des simulations pour connaître vos droits

Grâce aux simulateurs en ligne, vous pouvez vérifier vos droits actuels aux prestations en fonction de votre situation familiale et de vos revenus 2022.

N’hésitez pas à les utiliser pour connaître précisément les aides auxquelles vous avez droit et détecter un éventuel problème.

Elle peut aussi vous ouvrir de nouveaux droits

En actualisant votre dossier, la CAF peut aussi détecter de nouveaux droits. Si vos revenus ont suffisamment baissé, vous êtes peut-être éligible à de nouvelles aides.

Pensez à consulter régulièrement votre espace personnel sur le site de l’organisme pour bénéficier de toutes les prestations adaptées à vos ressources.

En résumé, l’actualisation annuelle de janvier explique toute variation du montant de vos allocations par rapport à 2021. N’hésitez pas à contacter la CAF pour contester un calcul erroné ou faire valoir de nouveaux droits.