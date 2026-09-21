Choisir ses fenêtres en PVC : les six critères qui comptent vraiment

Coupe d’un profilé de fenêtre PVC multichambre : chambres d’isolation, renfort intérieur et double vitrage.



Le PVC équipe la majorité des fenêtres remplacées en France, et pour de bonnes raisons : il isole bien, ne demande aucun entretien de finition et reste le matériau le plus accessible. Encore faut-il comparer ce qui est comparable. Deux fenêtres PVC de même dimension peuvent afficher un écart de prix du simple au double, pour des raisons qui n’apparaissent jamais en première ligne d’un devis. Voici ce qu’il faut regarder.

1. Le nombre de chambres du profilé

Un profilé PVC n’est pas plein : il est creux, cloisonné en cavités appelées chambres. Plus elles sont nombreuses, mieux le cadre freine le froid et le bruit. On trouve couramment trois à six chambres. C’est la première ligne à comparer entre deux offres, avant même la marque.

2. Le renfort intérieur

Le PVC seul se déforme sous le poids du vitrage et sous la chaleur. Un renfort métallique logé dans le profilé assure la rigidité, et il devient indispensable sur les grandes dimensions, les portes-fenêtres et les teintes foncées, qui chauffent davantage au soleil. Demandez s’il est présent sur le dormant et sur l’ouvrant, ou seulement sur l’un des deux.

3. La composition du vitrage

Le vitrage occupe l’essentiel de la surface : c’est lui qui fait le confort. Un double vitrage se note en millimètres, verre par verre. Retenez deux repères simples : une lame de gaz plus épaisse isole mieux du froid, et deux verres d’épaisseurs différentes isolent mieux du bruit. Un intercalaire dit à bord chaud limite enfin la condensation en bordure de vitre.

4. Le bon coefficient, pas le plus flatteur

Beaucoup de devis mettent en avant le Ug, qui ne concerne que le vitrage. La valeur utile est le Uw, celui de la fenêtre complète, cadre compris — toujours moins flatteuse, mais réaliste. Regardez aussi le Sw, le facteur solaire : dans le Sud, il conditionne la chaleur qui entrera en été, et le confort autant que la facture.

5. La quincaillerie et les joints

C’est la partie qui s’use. Des galets de fermeture répartis sur tout le pourtour, des gâches vissées dans le renfort et une double barrière de joints font la différence au bout de dix ans, quand une fenêtre d’entrée de gamme commence à laisser passer l’air. Ce poste ne se voit pas sur une photo de catalogue.

6. La pose, et ce que le devis inclut

Une excellente fenêtre mal posée ne tient pas ses promesses : entre le dormant et le mur subsiste un jeu qui doit être calfeutré sans interruption. Vérifiez ce que couvre le prix annoncé : dépose de l’ancienne menuiserie, évacuation des déchets, habillages intérieurs, seuil, finitions. Chez Les Fenêtres du Midi, entreprise de menuiserie installée à Montpellier, les fenêtres PVC sont fabriquées sur mesure d’après des cotes relevées sur place, puis posées par les équipes de l’entreprise, à Montpellier et dans les communes de l’Hérault : Castelnau-le-Lez, Lattes, Mauguio, Pérols, Saint-Jean-de-Védas, Juvignac, Baillargues et Le Crès. Le devis est gratuit.

Comparer deux devis sans se tromper

Mettez les offres côte à côte et alignez six lignes : nombre de chambres, renfort, composition du vitrage, Uw et Sw, quincaillerie, contenu de la prestation de pose. Si l’une de ces lignes manque, demandez-la. Un professionnel sérieux la fournit sans difficulté ; un devis qui reste vague sur le vitrage ou sur la pose cache presque toujours l’écart de prix.

Dernier conseil de calendrier : une fenêtre sur mesure se fabrique en plusieurs semaines, et les autorisations d’urbanisme s’ajoutent à ce délai. Décider à l’automne, c’est poser au printemps.

Coupe d’un profilé de fenêtre PVC multichambre : chambres d’isolation, renfort intérieur et double vitrage.

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