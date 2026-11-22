Comment le Sénégal peut-il défendre ses priorités à la COP31 sans laisser d’autres définir l’avenir écologique de l’Afrique ? Et comment transformer les appels au financement climatique en projets utiles aux populations ? À l’approche de la conférence prévue en 2026, ces questions dépassent le seul cadre diplomatique. Elles touchent à la souveraineté climatique, à l’adaptation climatique et aux choix de développement durable que les pays africains veulent pouvoir décider eux-mêmes.

J’y vois un enjeu simple, mais exigeant : le leadership africain ne se mesurera pas seulement aux discours prononcés en séance. Il dépendra aussi de la capacité des États à présenter des priorités communes, à négocier des ressources accessibles et à suivre les résultats sur le terrain. Le Sénégal peut contribuer à cette dynamique, à condition que l’appel à prendre en main l’avenir écologique se traduise en engagements concrets. Car les besoins sont immédiats : protéger les côtes, sécuriser l’eau et les récoltes, et soutenir une transition climatique qui ne fasse pas peser l’essentiel du coût sur les ménages.

Enjeu Ce que cela signifie pour l’Afrique Question à la COP31 Souveraineté climatique Définir des priorités adaptées aux réalités locales Qui décide de l’usage des financements ? Adaptation climatique Réduire les dommages liés à la chaleur, aux sécheresses et à l’érosion côtière Les projets soutenus répondent-ils aux risques les plus urgents ? Financement climatique Mobiliser des ressources prévisibles et accessibles Les promesses deviennent-elles des fonds effectivement disponibles ? Transition climatique Développer des énergies moins polluantes sans freiner l’accès à l’électricité Les trajectoires proposées tiennent-elles compte des besoins de développement ?

COP31 et Sénégal : faire entendre les priorités africaines

Prendre la parole ne suffit pas ; encore faut-il peser sur les décisions. Pour le Sénégal et ses partenaires africains, cela suppose d’arriver avec des propositions précises sur l’adaptation, l’accès à l’énergie et les ressources financières, plutôt qu’avec une liste de demandes sans calendrier ni mécanisme de suivi.

Les intérêts du continent sont variés, et c’est précisément ce qui rend la coordination délicate. Un pays côtier comme le Sénégal doit notamment composer avec l’érosion et la montée des eaux, tandis que d’autres États placent au premier plan la sécheresse, les inondations ou l’accès à l’électricité. Une position commune ne signifie donc pas gommer les différences : elle consiste à les articuler autour de priorités partagées.

Pour rendre cet enjeu concret, imaginons Awa, maraîchère près de Saint-Louis. Si un projet de protection côtière est conçu sans consulter les habitants, il peut manquer sa cible ; s’il associe les collectivités et les producteurs, il a davantage de chances de protéger les terres et les revenus. La participation locale n’est pas un supplément de procédure : elle aide à rendre l’action climatique pertinente.

Un leadership africain qui repose sur des priorités communes

Le leadership africain se construit aussi dans la préparation technique : évaluer les risques, chiffrer les projets et défendre des critères de financement transparents. Cette capacité donne davantage de poids aux négociations et permet de vérifier si les engagements annoncés répondent réellement aux besoins.

Je retiens ici une idée souvent moins spectaculaire que les déclarations de sommet : les équipes qui préparent les dossiers comptent autant que les chefs de délégation. Un plan national clair, appuyé par des données et des projets prêts à être mis en œuvre, peut faire la différence lorsque les fonds sont limités. La coordination est utile si elle renforce l’action, pas si elle devient une fin en soi.

Financement climatique : des promesses aux projets vérifiables

Le débat financier est central, parce que les pays ne peuvent pas protéger leurs populations avec des annonces seules. Ils ont besoin de ressources prévisibles, accessibles et adaptées aux projets de terrain, avec des règles qui ne transforment pas chaque demande en parcours administratif interminable.

Un chiffre permet de mesurer le déséquilibre historique : selon l’évaluation du GIEC publiée en 2022, l’Afrique a contribué à environ 3 % des émissions cumulées de dioxyde de carbone liées aux activités humaines entre 1850 et 2019. Cette part ne résume pas les émissions actuelles de chaque pays, mais elle éclaire l’argument d’équité défendu dans les négociations climatiques.

À l’échelle des pays en développement, le Programme des Nations unies pour l’environnement estimait en 2023 que les besoins annuels de financement de l’adaptation pourraient atteindre 215 à 387 milliards de dollars d’ici 2030. Les flux publics internationaux destinés à l’adaptation s’élevaient à environ 21 milliards de dollars en 2021 : l’écart est considérable, même si ces chiffres mondiaux ne décrivent pas à eux seuls la situation propre au Sénégal.

Imaginons maintenant une commune qui veut améliorer l’accès à l’eau pendant les périodes sèches. Un financement utile doit couvrir davantage que l’équipement initial : il faut aussi prévoir l’entretien, la formation et la gestion locale. La qualité d’un financement se juge à sa capacité à durer, pas seulement au montant annoncé.

Des critères qui renforcent la souveraineté climatique

Pour éviter que les priorités locales soient reléguées au second plan, les délégations africaines peuvent défendre des mécanismes simples à contrôler. Je retiendrais notamment ces repères :

Des règles d’accès claires , avec des démarches proportionnées à la taille des projets.

, avec des démarches proportionnées à la taille des projets. Des subventions suffisantes pour les besoins essentiels, afin de ne pas alourdir la dette des pays vulnérables.

pour les besoins essentiels, afin de ne pas alourdir la dette des pays vulnérables. Un suivi public des montants engagés, versés et réellement dépensés.

des montants engagés, versés et réellement dépensés. Une place réelle pour les collectivités et les populations concernées dans le choix des actions.

Ces critères ne règlent pas à eux seuls le manque de ressources, mais ils aident à distinguer les engagements crédibles des annonces qui restent sur le papier. La transparence devient alors un outil de négociation autant qu’un principe de bonne gestion.

Transition climatique et développement durable : partir des réalités locales

La transition climatique ne peut pas être pensée comme une simple substitution d’équipements. Elle doit aussi améliorer l’accès à l’énergie, soutenir les activités économiques et éviter que les ménages les plus modestes supportent seuls le coût des changements. C’est là que le développement durable prend tout son sens : il relie l’action environnementale aux conditions de vie.

Au Sénégal, le potentiel solaire ouvre des perspectives, mais il ne suffit pas d’installer des panneaux pour garantir un service fiable. Il faut organiser la maintenance, former des techniciens et assurer le raccordement ou le stockage lorsque cela est nécessaire. Une transition réussie est celle dont les bénéfices se voient dans la vie quotidienne.

Le même principe vaut pour l’agriculture. Des pratiques mieux adaptées aux sécheresses peuvent limiter les pertes, mais elles doivent correspondre aux ressources disponibles et aux choix des producteurs. Autrement dit, les solutions importées ne sont pas automatiquement les meilleures ; leur pertinence dépend du contexte et de leur appropriation locale.

De l’adaptation climatique à la protection des populations

Pour les communautés exposées, l’adaptation climatique n’est pas un dossier abstrait. Elle peut signifier restaurer des zones côtières, améliorer l’alerte en cas d’inondation ou soutenir des cultures moins vulnérables aux périodes de manque d’eau. Ces actions sont rarement spectaculaires, mais elles peuvent réduire des pertes très concrètes.

Je défends une approche qui associe données scientifiques et savoir-faire des habitants. Les cartes de risque aident à cibler les investissements ; les personnes qui vivent sur place savent, elles, où l’eau déborde d’abord ou quels chemins deviennent impraticables. Croiser ces connaissances rend les décisions plus solides et plus justes.

À la COP31, mesurer l’action plutôt que les déclarations

La conférence offrira au Sénégal et aux autres pays africains une occasion de faire avancer leurs priorités, mais le résultat ne se lira pas uniquement dans le texte final. Il faudra observer les ressources mobilisées, les délais de versement et les projets qui atteignent effectivement les populations.

Je suivrais en particulier trois indicateurs : la part des financements consacrée à l’adaptation, la facilité d’accès pour les pays et les collectivités, et la publication de résultats vérifiables. Sans ces repères, la souveraineté climatique risque de rester une formule diplomatique, aussi bien tournée soit-elle.

Le Sénégal peut contribuer à une parole africaine plus influente en reliant ses propositions à des priorités communes et à des mécanismes de suivi. À la COP31, l’enjeu sera donc de faire de l’avenir écologique une décision portée par les pays concernés : un leadership africain fondé sur la souveraineté climatique, l’adaptation climatique, le financement climatique et un développement durable au service de toute l’Afrique.

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