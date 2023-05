Une crème pour favoriser l’érection sera en vente dans quelques jours et elle aura pour objectif de lutter contre l’impuissance.

De nombreux hommes ont tendance à avoir recours au Viagra pour tenter de lutter contre les troubles de l’érection. Une autre solution existe selon une étude et elle consisterait à boire 2 ou 3 tasses de café par jour. Cette consommation faciliterait le flux sanguin dans la verge et l’érection serait ainsi favorisée. En parallèle, une troisième méthode est annoncée et elle concerne une crème dont le principe actif est baptisé Alprostadil. Le but serait similaire à la caféine qui optimise le flux sanguin du pénis, car cette crème dilaterait les vaisseaux péniens.

Une goutte de crème au niveau du méat pour une érection d’une heure

Elle représente une solution inédite puisque c’est le premier produit de ce type qui lutte contre les troubles de l’érection. Les hommes pourront ainsi avoir recours au Vitaros qui est lancé par le laboratoire Majorelle selon les propos de ce dernier. Pour se la procurer, il faudra se rendre dans une pharmacie dès le 1er juin et les hommes devront débourser 10 euros pour l’obtenir. Cette alternative au Viagra serait très efficace selon les propos de Doctissimo, car le résultat serait observable au minimum dès 5 minutes ou au maximum à 30 minutes.

Une crème favorise l’érection, mais pas sans risque

Cette crème est efficace pendant 60 voire 120 minutes et l’application est assez simple. Il suffit de positionner une goutte du produit au niveau du méat et d’attendre que l’érection se produise. Toutefois, la crème aurait des effets indésirables comme des vertiges ou un évanouissement. Il est impératif d’avoir l’avis d’un médecin avant d’essayer le produit, car un homme souffrant par exemple d’un infarctus du myocarde ne pourra pas l’utiliser. D’autres contre-indications sont visibles sur la notice et il ne faut pas négliger la lecture de celle-ci.