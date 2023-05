Le don du sang est un geste gratuit qui peut sauver des vies, mais une rémunération pourrait être envisagée, elle serait proposée par des sociétés privées.

Pour le don du sang, l’Établissement français était le seul à recevoir les donneurs et à collecter plusieurs formats : don de plaquettes, don de plasma, don placentaire et le don de sang total qui est le plus courant. Dès le prélèvement terminé, les 3 composants principaux sont séparés : globules rouges, plaquettes et plasma. Le don de ce dernier permet de soigner des grands brûlés et il peut aussi être utilisé pour fabriquer des médicaments pour les hémophiles. Le don de plaquettes permet de traiter les hémorragies. Les collectes de sang sont réalisées dans des conditions de qualité et de sécurité pour le donneur et le receveur.

Une rémunération possible en cas de don du sang

Depuis lundi, l’établissement français de sang ne bénéficie plus du monopole du don du sang ce qui pourrait remettre en question la gratuité et représenter un grand bouleversement. Au mois de janvier, les salariés de l’EFS ont décidé de manifester devant le ministère de la Santé pour dénoncer « une marchandise du sang ». En France, le don du sang était jusqu’à maintenant un acte gratuit, mais dans d’autres pays comme l’Allemagne, les États-Unis, et la chine, cette activité est rémunérée 50 euros. L’EPS craint que si la fin de la gratuité devenait réelle en France, la population en difficulté financière aura tendance à vendre leur sang pour une somme d’argent et le fasse d’une façon abusive ce qui nuirait gravement à leur santé.

Des donneurs payés pour leur sang

Le don du sang gratuit coûte plus cher que le don rémunéré, car cela entraîne des campagnes de communications. Ce geste était gratuit jusqu’à lors bénévole, gracieux, volontaire, symbolique, car les donneurs souhaitent aider leur prochain anonyme. En rendant ce geste rémunéré, quelques problèmes pourraient être observés. Cela pourrait toutefois permettre à certaines personnes de franchir le pas, ce qui permettrait de sauver davantage de vies.