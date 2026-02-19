Donald Trump met en garde le Royaume-Uni : ne pas abandonner la base militaire stratégique de Diego Garcia

Depuis sa visite d’État au Royaume-Uni en septembre 2025, Donald Trump ne cesse de marteler un message aux Britanniques : abandonner le contrôle de Diego Garcia serait une erreur stratégique majeure. Cette base militaire, nichée en plein océan Indien, représente bien plus qu’un simple avant-poste : c’est un élément clé du dispositif géopolitique américain dans une région de plus en plus instable. Moi, j’ai suivi ce dossier avec attention, et franchement, les enjeux qui se nouent autour de cette petite île sont fascinants. Le Royaume-Uni envisage de transférer la souveraineté des îles Chagos à Maurice tout en gardant une base de location de 99 ans, un arrangement qui semble logique sur le papier mais qui fait tiquer Washington. Trump l’a répété publiquement, notamment sur ses canaux de communication personnels : céder Diego Garcia revient à accepter une faiblesse tactique inacceptable.

Acteur Position Enjeu principal Risque perçu États-Unis Maintenir le contrôle indirect via le Royaume-Uni Présence militaire en océan Indien Perte d’influence face à la Chine et l’Iran Royaume-Uni Transférer la souveraineté, conserver la base Relations internationales et économie Tension avec les États-Unis et dettes anciennes Maurice Récupérer la souveraineté des Chagos Intégrité territoriale et prestige national Blocage américain et complications diplomatiques Iran Exploiter la faiblesse supposée occidentale Expansion régionale et déstabilisation Maintien de la pression militaire américaine

Pourquoi Diego Garcia est devenue l’obsession de Trump

Diego Garcia n’est pas un endroit ordinaire. Cette île de l’archipel des Chagos, d’à peine 44 kilomètres carrés, abrite une base militaire américaine parmi les plus importantes de la planète. C’est là que stationnent les bombardiers B-52, les tankers de ravitaillement et tout un arsenal de surveillance. Depuis les années 1970, c’est notre point d’ancrage stratégique dans l’océan Indien, une région où la présence chinoise gagne du terrain à une vitesse inquiétante.

Ce qui intrigue Trump, c’est la vulnérabilité croissante de cet arrangement. Le Royaume-Uni, pressé par des années de revendications mauriciennes et des jugements internationaux favorables à l’indépendance des Chagos, s’apprête à négocier un transfert de souveraineté. En théorie, Londres louerait la base aux États-Unis pour 99 ans, ce qui semble rassurant. Mais dans le langage géopolitique, ce genre de contrat est une épée de Damoclès : Maurice pourrait, selon les termes de l’accord, à terme mettre fin à cette location ou imposer des conditions inacceptables.

Le jeu des trois niveaux : États-Unis, Royaume-Uni et Maurice

Cette situation résume parfaitement les contradictions de la diplomatie actuelle. Le Royaume-Uni se trouve pincé entre deux pressions : d’un côté, les Nations unies et les jugements internationaux le poussent à rendre la souveraineté à Maurice. De l’autre, Washington fait comprendre très clairement que céder Diego Garcia, c’est fragiliser l’architecture de la sécurité mondiale. Pour les Britanniques, c’est un scénario cauchemardesque : honorer une obligation morale en risquant de braquer le plus puissant allié militaire occidental.

Maurice, elle, voit dans cette revendication une question d’honneur national. Les Chagos sont considérées comme faisant partie de son territoire depuis la décolonisation, même si les États-Unis ont d’une certaine façon « privatisé » Diego Garcia. L’île de Maurice a attendu des décennies, gagné des batailles judiciaires, et se voit maintenant tout près du but. Imaginez : vous êtes un petit État insulaire qui a été spolié de ses terres, et soudain, le plus grand pays du monde vous dit que c’est hors de question. C’est exactement ce qui se joue.

L’Iran et l’équation de sécurité

Trump a également mentionné l’Iran dans ses avertissements. C’est là que le calcul devient vraiment serré. Si les États-Unis perdent une position de force à Diego Garcia, cela envoie un signal dangereux à Téhéran : l’Amérique recule, se replie, accepte de remanier ses bastions. La tension avec l’Iran ne cesse de monter, avec des risques de confrontation directe, et chaque symbole de faiblesse compte dans ce type de face-à-face.

Trump envisage d’ailleurs un scénario où, si l’Iran refuse de négocier, les États-Unis pourraient être contraints de recourir à la force. Dans ce contexte, avoir une base stable et entièrement contrôlée par le Royaume-Uni (un allié fiable) devient critique. Une base gérée par Maurice, qui pourrait subir des pressions chinoises ou autres, représente un risque opérationnel considérable.

Les arguments de chaque camp : au-delà des positions officielles

Pourquoi Washington refuse catégoriquement le transfert

Les raisons que Trump martèle publiquement sont vraies, mais il faut creuser plus profond pour comprendre l’intensité de la résistance américaine. Voici les arguments concrets :

La précarité juridique : Un accord de location avec Maurice, même sur 99 ans, n’offre pas la même permanence qu’une arrangement bilatéral avec le Royaume-Uni. Les gouvernements changent, les rapports de force évoluent. Maurice pourrait renegocier ou se retirer dans plusieurs décennies.

Un accord de location avec Maurice, même sur 99 ans, n’offre pas la même permanence qu’une arrangement bilatéral avec le Royaume-Uni. Les gouvernements changent, les rapports de force évoluent. Maurice pourrait renegocier ou se retirer dans plusieurs décennies. L’influence chinoise croissante : Pékin a investi massivement dans les ports africains et dans l’océan Indien. Maurice ne serait pas à l’abri de pressions ou d’incitations à réduire la présence militaire occidentale.

Pékin a investi massivement dans les ports africains et dans l’océan Indien. Maurice ne serait pas à l’abri de pressions ou d’incitations à réduire la présence militaire occidentale. La viabilité militaire : Les opérations lancées depuis Diego Garcia (surveillance, ravitaillement, interventions) supposent une liberté d’action totale. Une base « louée » complique les procédures et diminue la flexibilité opérationnelle.

Les opérations lancées depuis Diego Garcia (surveillance, ravitaillement, interventions) supposent une liberté d’action totale. Une base « louée » complique les procédures et diminue la flexibilité opérationnelle. Le précédent dangereux : Si les États-Unis acceptent de perdre Diego Garcia, cela pourrait encourager d’autres nations à remettre en question les arrangements militaires américains dans d’autres régions du globe.

Les arguments du Royaume-Uni et de Maurice

Revenons à la position britannique et mauricienne, car elle mérite d’être entendue aussi. Le Royaume-Uni argumente que le nouvel arrangement préserve les intérêts de défense : la base reste opérationnelle, les États-Unis gardent le contrôle militaire, et la souveraineté de Maurice est restaurée, ce qui apaise une situation qui traîne depuis des décennies. Pour Maurice, c’est une victoire symbolique et juridique majeure, une reconnaissance tardive mais enfin concrète que les Chagos lui appartiennent.

L’ironie de la situation, c’est que Maurice proposerait probablement de maintenir la base à peu près dans les mêmes conditions opérationnelles. Après tout, une base militaire américaine n’est pas un fardeau pour un petit État insulaire : c’est une source de revenus et de prestige. Pourquoi Maurice ferait-elle fermer quelque chose qui fonctionne bien et qui rapporte ?

Le contexte historique qui explique tout

Les racines du différend : la décolonisation bâclée

Pour vraiment comprendre pourquoi cette question revient sur le devant de la scène en 2025-2026, il faut remonter aux années 1960. Quand Maurice se prépare à l’indépendance, le Royaume-Uni détache arbitrairement l’archipel des Chagos du territoire mauricien pour en faire un territoire britannique à part entière. L’objectif officiel ? Faciliter la création d’une base militaire pour les alliés occidentaux.

À l’époque, les habitants des Chagos, une population de quelques milliers de pêcheurs et de fermiers, sont simplement évacués. Leurs terres sont confisquées, leur vie détruite, et personne ne leur demande leur avis. Bienvenue à la géopolitique des années 1960, où les peuples comptaient moins que les stratégies. Cette décision reste l’une des plus controversées du droit colonial britannique.

Pendant des décennies, Maurice réclame le retour des Chagos. En 2019, la Cour internationale de justice donne raison à Maurice : les Chagos lui appartiennent, et l’occupation britannique viole le droit international. Le Royaume-Uni ignore d’abord le jugement, puis accepte progressivement la réalité. Maintenant, avec le nouvel accord en préparation, on arrive enfin à une sorte de résolution, sauf que Washington ne l’entend pas de cette oreille.

Le poids des alliances : pourquoi Trump a du leverage

L’interdépendance sécuritaire

Ce qui donne à Trump une autorité incontestable sur ce dossier, c’est la réalité des alliances militaires. Le Royaume-Uni dépend des États-Unis pour sa défense stratégique, les renseignements partagés, la technologie militaire avancée. Remettre en question Diego Garcia équivaut, d’une certaine façon, à affaiblir l’ensemble du système d’alliance occidental dans la région.

Trump le sait, et il le dit sans détour : refuser d’écouter Washington sur ce sujet, c’est risquer une tension sérieuse dans une relation que le Royaume-Uni ne peut pas se permettre de dégrader. C’est un peu comme si votre banquier vous disait que céder un bien immobilier stratégique serait une mauvaise idée. Techniquement, c’est votre bien, mais vous écoutez.

Il y a aussi un élément de prestige personnel pour Trump. Il voit ce dossier comme un test : va-t-on laisser les alliés faire n’importe quoi, ou vont-ils reconnaître la primauté des intérêts de sécurité américains ? Pour le président américain, imposer une ligne claire sur Diego Garcia, c’est affirmer une autorité qui détermine la géopolitique mondiale.

La visite d’État et le timing

La visite de Trump au Royaume-Uni en septembre 2025 n’était pas anodine. Accueilli en grande pompe au château de Windsor, avec toute la cérémonie et le faste d’une visite officielle, Trump a utilisé cette plateforme pour envoyer un message décisif. Les photographes ont capturé chaque moment, les déclarations ont été relayées mondialement, et le message était limpide : le Royaume-Uni a intérêt à bien réfléchir avant de céder Diego Garcia.

C’est un art diplomatique que peu de dirigeants maîtrisent : mélanger le cérémoniel et l’avertissement, flatter le protocole tout en posant des ultimatums. Comme dans d’autres dossiers sensibles, les pressions diplomatiques façonnent souvent les réalités de manière invisible, bien avant que la presse n’en parle.

Les risques réels d’un transfert de souveraineté

Scénarios d’instabilité opérationnelle

Imaginons un moment où Maurice prend effectivement la souveraineté des Chagos. Qu’est-ce qui change concrètement ? Techniquement, pas grand-chose au premier abord. Les bombardiers décollent toujours, les satellites tournent toujours, les opérations se poursuivent. Mais sur le long terme, les risques s’accumulent :

Un changement de gouvernement à Maurice pourrait apporter des pressions pour augmenter les loyers ou imposer des conditions restrictives.

Les puissances adverses pourraient exploiter cette vulnérabilité juridique pour plaider auprès de Port-Louis que la base représente une menace.

Les mouvements écologistes ou anti-militaristes auraient un nouvel angle d’attaque : une île souveraine qui « accueille » une base étrangère, plutôt qu’une colonie qui la subit.

Les détails des opérations militaires seraient potentiellement exposés à un gouvernement non aligné.

L’équation de la stabilité régionale

Trump parle d’erreur stratégique, et c’est juste. Dans une région où la Chine consolide son emprise, où l’Iran teste les limites de notre tolérance, et où la Russie cherche des points d’appui, chaque position compte. Diego Garcia n’est pas une base comme les autres : c’est l’épine dorsale de la présence américaine entre l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.

Perdre cette base, même formellement, enverrait un signal que les États-Unis se replient. Ce que Trump refuse catégoriquement, c’est exactement ce signal. Et franchement, du point de vue de la stratégie militaire, il n’a pas tort : la clarté sur qui contrôle quoi vaut mieux que des arrangements flous qui pourraient s’effondrer à la première crise.

Les solutions en suspens : y a-t-il une issue ?

Les propositions alternatives

Plusieurs observateurs ont suggéré des compromis possibles. Le Royaume-Uni pourrait reconnaître formellement la souveraineté mauricienne sur les Chagos tout en transférant la gestion de la base aux États-Unis directement, plutôt que de garder Londres comme intermédiaire. Maurice obtiendrait sa victoire politique, les États-Unis auraient un contrôle plus direct, et le Royaume-Uni se débarrasserait du fardeau. Ce scénario résout beaucoup de problèmes, mais il suppose que Washington accepte de changer de cap.

Une autre option : établir une zone démilitarisée autour de la base, avec des garanties internationales. Cela pourrait rassurer Maurice sur le fait que la base reste une simple installation militaire, sans menace existentielle pour l’île. Mais encore une fois, Trump semble peu intéressé par ces arrangements nuancés.

La vérité, c’est que Trump envoie un message plus large : les États-Unis ne se contentent pas de solutions tièdes. Ils veulent des arrangements stables, clairs et favorables. Cette posture, qu’on la juge agressive ou pragmatique, a des conséquences réelles sur la façon dont le monde s’organise autour de la puissance américaine.

Implications pour la géopolitique mondiale

Ce qui se joue autour de Diego Garcia dépasse largement cette petite île. C’est un test pour savoir si les petites puissances peuvent imposer leur volonté face aux grandes, ou si ces dernières vont continuer à dicter les règles. Maurice a raison, juridiquement et moralement. Mais elle affronte une superpuissance qui n’a aucune intention de reculer sur une question qu’elle juge existentielle.

Pour le Royaume-Uni, c’est un dilemme classique : la légitimité internationale versus la sécurité alliée. Pour les États-Unis, c’est une question de pouvoir et de prestige. Et pour Maurice, c’est une bataille pour la dignité nationale que tout le reste du monde regarde avec intérêt. La question de Diego Garcia révèle comment les puissances mondiales négocient la souveraineté, les droits des peuples et les intérêts de sécurité au XXIe siècle.

