Escalade de violence en Corse : entre explosions et luttes de pouvoir, la guerre des clans mafieux s’intensifie

Depuis plusieurs mois, la Corse est au cœur d’une spirale inquiétante de violence organisée, marquée par une succession d’explosions et de règlements de comptes qui secouent l’île. En 2025, la criminalité en Corse prend une tournure alarmante avec des événements qui témoignent de l’intensification de la guerre des clans, où la mafia corse mène une lutte sans merci pour le contrôle des territoires et des activités illicites. La montée des tensions et la brutalité de ces affrontements illustrent une expansion du banditisme qui menace la stabilité régionale et la sécurité des habitants. Ces violences, souvent occultées derrière une façade d’omerta, révèlent une crise profonde où extorsions, trafics illégaux et actes criminels s’entremêlent pour alimenter une guerre des clans sans fin.

Une succession d’explosions en Corse : un signe d’escalade de la violence organisée

Les incidents se multiplient, comme la récente destruction d’une école de plongée à Ajaccio au petit matin du 26 août 2025, qui a été ravagée par une explosion criminelle. Ce genre d’acte, qui a le plus souvent pour cible des établissements touristiques ou des infrastructures civiles, traduit une volonté manifeste de faire monter la pression dans une région déjà marquée par une instabilité croissante. Depuis plusieurs semaines, les incendies de restaurants de plage en Balagne ou de bateaux de promenade en mer attestent de la brutalité des luttes de pouvoir entre clans locaux.

Les actes criminels ponctuent un tableau inquiétant de la criminalité en Corse

Incendies d’établissements touristiques, bateaux, et résidences secondaires;

Explosions ciblées sans blessés mais avec des dégâts importants;

Extorsions et menaces pour le contrôle des activités économiques;

Règlements de comptes entre clans pour le monopole du trafic illicite;

Pression sur l’État et les autorités pour faire taire la violence et renforcer l’omerta.

Les enjeux de la guerre des clans mafieux en Corse : entre pouvoir et trafic illégal

Le cœur du conflit en Corse repose sur une lutte acharnée pour le contrôle des activités économiques lucratives, en particulier celles qui génèrent de l’argent liquide facilement blanchissable. La mafia corse déploie ses forces pour s’emparer des secteurs du H.O.R.E.C.A, allant de l’hôtellerie à la restauration, en passant par les cafés, dans une volonté de maîtriser toutes les richesses souvent liées à l’économie touristique. À cela s’ajoutent des opérations d’extorsion à grande échelle, qui favorisent la criminalité organisée et compromettent la stabilité de l’île.

Comment ces groupes s’organisent-ils dans cette guerre de pouvoir ?

Une segmentation en plusieurs clans, notamment la Brise de Mer et le clan Colonna, qui se disputent le territoire;

Une montée en puissance de nouveaux acteurs depuis la mort du chef historique en 2006;

Des alliances fragiles et des rivalités meurtrières alimentant la criminalité en Corse;

Des tentatives d’extension vers des secteurs comme la gestion des déchets ou la vente de biens illicitement acquis;

Une opération de blanchiment d’argent via des activités légales sous le contrôle criminel.

Les formes d’extorsion et les méthodes violentes pour asseoir leur domination

Les clans ne reculent devant rien, utilisant incendies, menaces et violences pour prendre le dessus dans cette guerre des clans. Le brûlage d’un bateau ou d’une école de plongée est souvent associé à des menaces de destruction si la victime refuse de se plier aux ordres. Les méthodes s’inspirent de la gestion des déchets ou de la lutte contre la concurrence, en déplaçant la violence physique pour assurer leur influence. La criminalité en Corse n’a jamais été aussi structurée, avec des acteurs qui s’entourent d’un omerta rigoureuse pour limiter la détection.

Un contexte de guerre de territoires : origines et évolution de la mafia corse

Historiquement, la Corse était divisée entre la Brise de Mer au Nord et le clan Colonna au Sud. La mort du second en 2006 a bouleversé cet équilibre fragile, laissant place à une multitude de bandes qui se disputent le contrôle de l’île. Depuis, la criminalité corse se densifie, avec environ 25 clans actifs, qui s’engagent dans une succession de règlements de comptes meurtriers. La violence s’intensifie en 2025, illustrant une guerre des clans qui n’épargne ni innocents ni citoyens, malgré un contexte marqué par une forte présence des forces de l’ordre.

Les enjeux liés à la possible autonomie et à la faiblesse de l’État

Une crainte d’une dégradation de la situation si l’État français se retire de l’île;

Un risque accru de développement de mafias et d’impunité;

Une diminution des perspectives de lutte contre la criminalité organisée;

Une menace pour la stabilité sociale et économique de la Corse.

Les solutions pour endiguer cette spirale de violence et lutter contre la criminalité en Corse

La lutte contre la guerre des clans et les activités criminelles en Corse nécessite une stratégie rigoureuse et renforcée. Une proposition de loi déposée au Sénat envisagerait la confiscation immédiate des biens des individus liés au banditisme, y compris en cas d’accusation pour association mafieuse. La répression doit aussi s’appuyer sur la coopération internationale et la mise en place de dispositifs efficaces pour briser la chaîne du trafic et démanteler les groupes criminels. La mobilisation des autorités doit être totale pour faire respecter l’État de droit et réduire l’emprise du crime organisé.

Les mesures concrètes envisagées pour limiter la violence et la criminalité

Renforcer la législation sur la confiscation des biens liés au crime;

Mettre en place des cellules spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée;

Améliorer la coopération entre les services locaux et internationaux;

Accroître la surveillance et la répression des activités illicites;

Mobiliser davantage les forces de l’ordre pour casser la logique de l’omerta.

Questions fréquentes sur la guerre des clans et la criminalité en Corse en 2025

Les affrontements entre clans et la violence organisée en Corse suscitent de nombreuses interrogations. Voici quelques réponses clés pour mieux comprendre cette crise :

Comment la criminalité organisée se maintient-elle face aux efforts des autorités ? La criminalité corse bénéficie d’un réseau d’omerta très solide, ce qui complique la traque des criminels. Cependant, les récentes lois et opérations ciblées permettent de fragiliser cette organisation.

La criminalité corse bénéficie d’un réseau d’omerta très solide, ce qui complique la traque des criminels. Cependant, les récentes lois et opérations ciblées permettent de fragiliser cette organisation. Quels secteurs sont les plus touchés par la guerre des clans en Corse ? Principalement ceux liés à l’économie touristique, comme la plongée, la restauration, et les activités nautiques.

Principalement ceux liés à l’économie touristique, comme la plongée, la restauration, et les activités nautiques. Les incendies et explosions sont-ils liés à une guerre de territoire ? Absolument, ils servent à faire pression et à extorquer davantage dans une logique de domination mafieuse.

Absolument, ils servent à faire pression et à extorquer davantage dans une logique de domination mafieuse. Quelle est la perspective à long terme face à cette montée de violence ? La situation reste préoccupante si aucune action globale et coordonnée n’est mise en œuvre pour démanteler la criminalité organisée.

