Une belle histoire malgré un drame ! Aux États-Unis, une mère de famille décède des suites d’un cancer. Un couple proche de celle-ci a décidé d’adopter les quatre filles âgées de 5 à 12 ans. Elles tentent de se reconstruire.

Dans les pages de « New York Daily News », il y a une bouleversante histoire comme il en existe d’autres, mais celle-ci est particulièrement touchante, quatre filles âgées de 5 à 12 ans se sont retrouvées seules au monde, leur maman est décédée d’un cancer du cerveau. La maladie s’était déclarée en août dernier et elle s’est éteinte au mois d’avril des suites de cette maladie, âgée de quarante ans, elle a laissé ses quatre enfants orphelins.

Une mère de famille adopte les enfants de son amie

Dans son malheur, cette maman avait dans son entourage, une amie comme chacun d’entre nous aimerait en avoir une, Élisabeth, elles se connaissaient depuis l’âge de cinq ans. Quand elle a appris sa maladie, elle a demandé à son amie de s’occuper de ses filles quand elle ne serait plus de ce monde et celle-ci a bien sûr accepté. Cette généreuse amie et son mari vont adopter ces enfants. Les faits se sont déroulés à Buffalo (New York).

Cette amie « Laura » a fait une promesse à ses enfants, celle de parler de leur maman chaque jour pour que jamais elles ne l’oublient, les nouveaux parents ont entamé les démarches pour les adopter légalement. Le couple ayant déjà deux enfants, ils vont devoir agrandir la maison du bonheur, ils projettent de transformer le garage en chambre pour les filles.

Aux États-Unis, un élan de solidarité en a entraîné un autre

Un élan de solidarité en a appelé un autre, les voisins touchés ont voulu à leur tour participer, ils se sont proposés pour aider à concrétiser le projet. Une collecte a été lancée en parallèle et les dollars ont fusé de partout, plus de 40.000 dollars sont venus enrichir cette famille au grand cœur, les travaux vont pouvoir commencé et peut-être qu’avec beaucoup d’amour, les enfants pourront continuer à vivre avec le souvenir de leur maman toujours présent. L’amie généreuse a confié : « je sens comme si Élisabeth était derrière tout cela ». Cette famille recomposée et nombreuse va devoir s’organiser pour affronter cette nouvelle vie qui les attend.