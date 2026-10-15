Heure d’hiver 2026 : à quelle date faudra-t-il reculer les horloges ?

À quelle date faudra-t-il reculer les horloges pour le passage à l’heure d’hiver 2026 ? Et cette heure gagnée dans la nuit suffira-t-elle à éviter la fatigue du lendemain ? En France, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. À 3 heures du matin, il sera 2 heures : nous gagnerons donc une heure, tandis que la fin de l’heure d’été ramènera les soirées à une luminosité plus courte.

Je préfère retenir une règle simple plutôt que de compter sur sa mémoire au réveil : à l’automne, on recule les aiguilles. Les téléphones et la plupart des ordinateurs se mettent à jour automatiquement, mais les réveils, fours et montres anciennes réclament encore un petit réglage manuel. Voici la date du changement d’heure, les horaires à connaître et quelques gestes utiles pour limiter l’impact sur le sommeil.

Repère Information pour 2026 Date Dimanche 25 octobre Moment du basculement Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre À 3 heures Il sera 2 heures Effet immédiat Une heure de sommeil théoriquement gagnée Appareils à vérifier Réveils, horloges murales, four et voiture

Heure d’hiver 2026 : la date exacte du changement d’heure

Le passage à l’heure d’hiver est prévu le dimanche 25 octobre 2026. Le basculement se déroule au cœur de la nuit : les horloges affichant 3 heures devront être ramenées à 2 heures. Pour celles et ceux qui travaillent tôt ou ont un rendez-vous matinal, le plus sûr reste de vérifier les appareils concernés avant de se coucher.

La règle du changement d’heure est facile à mémoriser : en octobre, je recule les aiguilles ; au printemps, je les avance. Cette année, l’heure d’été a commencé le 29 mars. Pour comprendre pourquoi le réglage a lieu pendant la nuit et comment s’organise cette alternance, je peux aussi consulter cet éclairage sur le choix d’un basculement nocturne.

À quelle heure faut-il reculer les horloges ?

En pratique, il faut passer de 3 heures à 2 heures dans la nuit du 24 au 25 octobre. Les appareils connectés récupèrent généralement l’heure légale en France automatiquement, mais une horloge mécanique ou l’affichage d’un four ne le fera pas à votre place.

Je conseille de faire le tour des appareils avant de dormir, plutôt que de découvrir le décalage en préparant le café. Pour une explication complémentaire sur le sens du réglage, cet article revient sur la manière de savoir s’il faut avancer ou reculer l’horloge.

Ce que les chiffres officiels indiquent pour octobre 2026

Le calendrier fixe le changement au dernier dimanche d’octobre : en 2026, il s’agit du 25. Le décalage est de 60 minutes et, à l’inverse du passage printanier, l’heure affichée entre 2 heures et 3 heures se répète. Résultat concret : la nuit dure une heure de plus sur l’horloge.

Le système français suit une alternance de deux changements annuels, au printemps et à l’automne. En 2026, l’heure d’été a été appliquée à partir du 29 mars, puis l’heure standard revient le 25 octobre. Ces dates permettent de distinguer le changement officiel de l’heure de coucher du soleil, qui évolue progressivement au fil des saisons.

Sommeil et changement d’heure : comment vivre la transition

Gagner une heure peut sembler agréable, mais le corps ne se règle pas toujours aussi vite que les montres. Je pense à la scène classique du dimanche matin : l’horloge affiche une heure de moins, tandis qu’un enfant ou un animal domestique conserve son propre programme. Ce décalage peut rendre le réveil inhabituel, même si la nuit paraît plus longue.

Pour rendre la transition plus douce, je privilégie des gestes simples plutôt qu’une préparation compliquée :

Décaler légèrement l’heure du coucher dans les jours précédents, si le changement perturbe habituellement le rythme de sommeil.

dans les jours précédents, si le changement perturbe habituellement le rythme de sommeil. Conserver des horaires réguliers pour les repas et le réveil le dimanche.

pour les repas et le réveil le dimanche. Profiter de la lumière naturelle le matin , en ouvrant les volets ou en sortant quelques minutes.

, en ouvrant les volets ou en sortant quelques minutes. Éviter de compter sur tous les appareils pour le réglage automatique : vérifier les horloges manuelles reste utile.

Je me méfie surtout de la tentation de bouleverser tout son dimanche pour une heure de différence. Une routine calme et un réveil à une heure raisonnable suffisent souvent à retrouver ses repères. L’impact sur le sommeil varie d’une personne à l’autre, mais un rythme stable reste le meilleur point d’appui.

Une heure gagnée, mais pas nécessairement une matinée plus reposante

Le retour à l’heure d’hiver modifie aussi la luminosité : le jour commence plus tôt selon l’heure affichée, et la nuit tombe plus tôt en soirée. Pour les personnes qui conduisent ou rentrent du travail après la tombée du jour, ce changement se ressent davantage dans l’organisation quotidienne que dans le simple réglage d’une montre.

Mon conseil est de préparer l’essentiel la veille : régler les appareils manuels, confirmer l’heure d’un rendez-vous et éviter de programmer une activité importante au petit matin sans vérifier son horaire. Pour résumer le geste à retenir sans transformer le dimanche en casse-tête : en octobre, je recule les horloges.

La date du changement d’heure est donc le dimanche 25 octobre 2026 : à 3 heures, il sera 2 heures, et les montres gagneront 60 minutes. Pour le passage à l’heure d’hiver, je retiens cette règle simple : reculer les horloges, vérifier les appareils manuels et préserver son rythme de sommeil après la fin de l’heure d’été.

Autres articles qui pourraient vous intéresser