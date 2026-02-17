# Article : Succession à l’Institut du Monde Arabe

La démission fracassante de Jack Lang de la présidence de l’Institut du monde arabe (IMA) a créé un vide politique et diplomatique majeur à Paris. Alors que l’affaire Epstein continue de faire les gros titres et que les perquisitions se multiplient, l’établissement cultural emblématique doit trouver un nouveau leader capable de naviguer ces turbulences. Anne-Claire Legendre, diplomate de haut rang et proche conseillère du président Macron, émerge comme figure pressentie pour occuper ce poste stratégique dans le paysage diplomatique français, relançant les débats autour de la gouvernance institutionnelle et des enjeux géopolitiques au Moyen-Orient.

Le contexte politique d’une succession délicate

La situation à l’Institut du monde arabe n’a rien de banal. Jack Lang, figure historique de la vie culturelle française, a jeté l’éponge après des semaines de tempêtes médiatiques liées à des révélations compromettantes. Ce départ précipité a forcé les autorités à organiser en urgence une réunion du conseil d’administration, convoquée en février pour désigner un successeur capable de redorer l’image de l’institution. Trois candidats ont finalement été présélectionnés pour ce rôle exigeant, chacun apportant des compétences distinctes et des profils variés.

Le timing de cette succession coïncide avec une période où la diplomatie française doit affirmer sa présence aux côtés des partenaires du monde arabe et du Maghreb, des régions stratégiques pour Paris. La question devient alors : qui possède les épaules suffisamment solides pour diriger cet institution tout en incarnant l’excellence diplomatique française ?

Candidat Profil Spécialités Proximité politique Anne-Claire Legendre Diplomate senior Maghreb et Moyen-Orient Proche de Macron Karim Amellal Expert politique Affaires arabes Indépendant Candidat 3 À confirmer Diverses compétences À déterminer

Anne-Claire Legendre, la diplomate aux compétences affirmées

Qui est vraiment Anne-Claire Legendre ? Cette diplomate d’expérience ne jouit pas d’une notoriété médiatique spectaculaire, mais elle représente exactement le profil que l’Élysée recherche en cette période de transition. Conseillère technique auprès du président, elle maîtrise les dossiers sensibles du Maghreb et du Moyen-Orient avec une rigueur reconnue par ses pairs. Son parcours témoigne d’une implication constante dans les questions géopolitiques régionales, loin des feux de la rampe mais au cœur des décisions stratégiques.

Ce qui distingue Legendre, c’est sa capacité à concilier expertise diplomatique et gestion d’institutions complexes. L’IMA n’est pas un simple musée ou centre culturel : c’est un vecteur de soft power français, un lieu de dialogue avec le monde arabe, et désormais, une institution qui doit restaurer sa crédibilité après les turbulences récentes. Une figure issue du sérail élyséen semble particulièrement adaptée à ce défi.

Les enjeux stratégiques de la présidence de l’IMA

Diriger l’Institut du monde arabe en 2026 signifie bien plus que gérer un budget ou programmer des expositions. C’est incarner le rayonnement culturel français auprès d’une région où la concurrence est féroce : la Chine investit massivement dans le soft power, les États du Golfe développent leurs propres institutions, et les tensions régionales demandent une diplomatie subtile et réfléchie.

L’IMA bénéficie d’une architecture remarquable conçue par Jean Nouvel, d’une collection exceptionnelle d’œuvres d’art, et d’une mission clairement définie : promouvoir la compréhension mutuelle entre la France et les civilisations arabes. Mais après les scandales qui ont endommagé l’image de son prédécesseur, le prochain président devra d’abord reconstruire la confiance institutionnelle.

Les priorités d’une nouvelle gouvernance

Rétablir la confiance auprès des partenaires arabes après les turbulences récentes et les révélations compromettantes

Moderniser la programmation de l'institution pour attirer un public plus jeune et diversifié, notamment en ligne

Renforcer les échanges académiques avec les universités du monde arabe pour affirmer le leadership intellectuel français

Développer des partenariats stratégiques avec les États du Maghreb et du Moyen-Orient pour consolider les relations bilatérales

Garantir la transparence dans la gestion administrative et financière de l'établissement

Valoriser les collections numériques pour démocratiser l'accès au patrimoine arabe depuis l'ensemble du monde

Les turbulences qui ont ébranlé l’institution

La démission de Jack Lang ne s’est pas faite dans le calme administratif habituel. L’affaire Epstein a projeté l’IMA sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons, avec des perquisitions effectuées par les autorités judiciaires dans les locaux de l’institution. Ces opérations visaient à clarifier les liens possibles entre certains dirigeants et des actes répréhensibles qui avaient éclaboussé plusieurs figures publiques françaises.

Ces événements ont agi comme un catalyseur : l’institution majeure qu’est l’IMA s’est soudainement retrouvée au cœur d’une tempête médiatique où sa crédibilité morale était questionnée. Pour l’Élysée et le ministère des Affaires étrangères, il s’agissait d’une urgence diplomatique. Une succession rapide et bien préparée pouvait signaler aux partenaires arabes que la France prend ces questions au sérieux et qu’elle ne laisse pas les scandales paralyser ses institutions.

Restauration de la légitimité diplomatique

Confier l’IMA à quelqu’un d’aussi proche du pouvoir exécutif qu’Anne-Claire Legendre revêt une dimension hautement symbolique. Cela signifie que l’Élysée reprend directement la main sur une institution qui avait peut-être acquis trop d’autonomie sous la direction précédente. C’est une façon de dire aux autorités arabes : « Nous mettons nos meilleures ressources humaines sur ce dossier, et cette institution compte pour nous. »

Cette approche reflète aussi une tendance plus large observable dans les institutions culturelles françaises : la nécessité d’une gouvernance renforcée et d’une supervision active par l’État. Après les scandales qui ont touché le secteur culturel ces dernières années, les attentes en matière de transparence et d’éthique institutionnelle n’ont jamais été aussi élevées.

Les compétences régionales essentielles pour le rôle

Pourquoi le Maghreb et le Moyen-Orient constituent-ils les priorités absolues pour un nouveau président de l’IMA ? Parce que ces régions représentent les partenaires privilégiés de la France en matière d’influence culturelle, commerciale et géopolitique. Anne-Claire Legendre maîtrise ces dossiers complexes où religion, politique, économie et culture s’entrelacent inextricablement.

La région maghrébine reste une zone d’influence historique pour Paris, avec des liens tissés depuis des siècles. Les relations avec l’Algérie, le Maroc, et la Tunisie demandent une compréhension nuancée des enjeux locaux, des sensibilités historiques, et des enjeux contemporains. Simultanément, le Moyen-Orient représente un théâtre géopolitique où chaque geste diplomatique peut avoir des répercussions majeures.

Expertise thématique et capacités de dialogue

Un dirigeant de l’IMA doit pouvoir converser d’égal à égal avec les ministres de la Culture des pays arabes, comprendre les subtilités des débats politiques régionaux, et naviguer les conflits idéologiques qui traversent le monde arabe contemporain. Legendre possède cette expertise acquise dans les arcanes de la diplomatie française, dans les réunions à huis clos où se nouent les véritables ententes politiques.

De plus, elle incarne une génération de diplomates attachée aux outils modernes de la soft power diplomatique. L’IMA doit rayonner non seulement par ses expositions physiques, mais aussi par sa présence numérique, ses contenus en ligne, et sa capacité à engager les jeunes générations du monde arabe sur les plateformes où elles sont réellement actives.

Les autres candidats et la logique de sélection

Bien que Anne-Claire Legendre soit pressentie, les autres candidats retenus offrent des profils contrastés qui méritent attention. Karim Amellal, par exemple, apporte une expérience politique distincte avec une expertise affirmée des questions arabes. La présence de plusieurs candidats de haut niveau reflète l’importance que l’État attache à cette succession.

Le processus de sélection lui-même traduit une rupture avec le passé : plutôt que de désigner rapidement un successor dans le style des précédentes mandatures, le ministère des Affaires étrangères a organisé une évaluation rigoureuse, consulté le conseil d’administration, et mené des discussions avec les acteurs du monde arabe. Cette transparence accrue vise précisément à montrer que les leçons des scandales antérieurs ont été comprises et intégrées dans les processus institutionnels.

Logique politique et consensus diplomatique

Le choix final d’une personnalité comme Legendre, si elle est confirmée, représenterait un consensus entre plusieurs niveaux de pouvoir : l’Élysée bien sûr, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, les autorités arabes consultées en amont, et vraisemblablement les grandes institutions françaises concernées par ces questions. C’est la marque d’une décision véritablement stratégique, et non d’une simple affaire de remplacement administratif.

Les leçons à tirer pour la gouvernance institutionnelle

Au-delà de ce cas spécifique, la succession à l’IMA soulève des questions plus larges sur la gouvernance des institutions culturelles françaises. Comment assurer que les établissements majeurs disposent de dirigeants irréprochables sur le plan éthique ? Comment concilier autonomie institutionnelle et supervision responsable par l’État ? Comment moderniser ces institutions tout en préservant leur essence et leurs missions historiques ?

Ces questions ne sont pas académiques. Elles reflètent des tensions réelles entre différentes visions de ce que doit être une institution culturelle française au XXIe siècle. Faut-il privilégier l’expertise technique pure, ou valoriser les liens politiques qui permettent d’influencer les décisions gouvernementales ? Faut-il chercher des figures charismatiques capables de générer de l’intérêt médiatique, ou préférer des profils discrets mais très compétents ?

Vers une gestion plus rigoureuse

La tendance observable est claire : les institutions publiques françaises évoluent vers des modes de gouvernance plus rigoureux et plus transparents. Les scandales des années antérieures ont créé une demande sociale pour un meilleur contrôle et une plus grande accountability. Les conseils d’administration disposent désormais de pouvoirs d’audit accrus, les processus de nomination sont plus documentés et consultés, et les critères éthiques ont été renforcés dans les cahiers des charges institutionnels.

Cette évolution bénéficie aux institutions comme l’IMA, qui retrouvent une stabilité morale et une légitimité renouvelée grâce à ces processus améliorés. C’est un prix à payer, certes, en termes de bureaucratie et de complexité administrative. Mais pour une institution dont le rayonnement dépend avant tout de son image et de sa crédibilité, c’est un investissement plus que justifié.

Les défis concrets attendant le nouveau président

Quelle que soit l’identité définitive du successeur de Jack Lang, les défis seront redoutables. Le premier défi sera symbolique : comment prendre la direction d’une institution qui vient d’être éclaboussée par des scandales ? Comment convaincre le public français et les partenaires arabes que tout va mieux maintenant ?

Le deuxième défi sera financier. Comme toutes les institutions culturelles, l’IMA subit des pressions budgétaires persistantes. Générer des revenus propres, explorer des modes de financement innovants (mécénat, partenariats privés, vente de services éducatifs), tout en maintenant l’intégrité de sa mission culturelle : c’est un équilibre délicat.

Le troisième défi sera de nature programmatique. Comment faire que l’IMA reste pertinent face à la concurrence croissante d’autres institutions similaires ? Comment attirer les visiteurs, engager les publics, générer du contenu attrayant ? Comment utiliser les technologies numériques sans perdre la magie de l’expérience culturelle physique ?

Stratégie à court et moyen terme

Un nouveau président compétent, comme pourrait l’être Legendre, aurait probablement une vision d’ensemble de ces défis. À court terme, la priorité serait la stabilisation : rétablir la confiance des équipes internes, rassurer les partenaires externes, et organiser quelques événements de prestige qui montreraient que l’IMA continue de fonctionner normalement. À moyen terme, ce serait la réinvention : proposer une programmation plus audacieuse, établir des collaborations internationales de haut niveau, et positionner l’IMA comme un acteur incontournable du dialogue France-monde arabe.

Qui est Anne-Claire Legendre ?

Anne-Claire Legendre est une diplomate française senior, conseillère technique du président Emmanuel Macron, spécialiste des questions relatives au Maghreb et au Moyen-Orient. Elle est présélectionnée pour succéder à Jack Lang à la tête de l’Institut du monde arabe.

Pourquoi Jack Lang a-t-il quitté l’IMA ?

Jack Lang a démissionné de sa position à la tête de l’Institut du monde arabe suite aux révélations liées à l’affaire Epstein et aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’institution par les autorités judiciaires, ce qui a endommagé la crédibilité institutionnelle.

Quel est le rôle stratégique de l’Institut du monde arabe ?

L’IMA est un vecteur majeur du soft power diplomatique français auprès du monde arabe. Il promeut la compréhension mutuelle entre la France et les civilisations arabes par la culture, la recherche et les expositions, notamment dans les domaines maghrébins et moyen-orientaux.

Comment le nouveau président devra-t-il redorer l’image de l’institution ?

Le nouveau dirigeant devra rétablir la confiance par une gouvernance transparente et rigoureuse, moderniser la programmation, renforcer les partenariats régionaux, et valoriser les capacités numériques de l’IMA pour atteindre un public plus large et diversifié.

Quels sont les autres candidats en lice ?

Trois candidats présélectionnés ont été retenus pour accéder à la présidence de l’Institut du monde arabe. Karim Amellal figure parmi les principaux candidats, apportant une expertise politique avérée des questions arabes aux côtés d’autres profils qualifiés.

