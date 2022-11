Porter un manteau en fausse fourrure de qualité sur une tenue simple, il n’y a rien de plus chic. L’hiver a tout de même de bons côtés. On peut se vêtir avec des pièces élégantes, très féminines. Pour avoir bien chaud cet hiver, n’oubliez pas dans votre garde-robe le manteau en fourrure synthétique. C’est un incontournable, look cocooning garanti.

Il y a sûrement un manteau en fausse fourrure pour vous

Des imprimés léopard aux teintes noires, marron, avec un manteau en fourrure synthétique, vous aurez un look super élégant, à la pointe de la tendance. Si vous optez pour une tenue décontractée, associer votre manteau en fausse fourrure avec un jean, des bottines, un col roulé, un sac classique. La fausse fourrure aujourd’hui se rapproche de plus en plus de la vraie.

Au toucher, au niveau du confort, de la chaleur, elle est devenue en quelques années incontournable.

Toutes les marques de prêt-à-porter proposent des manteaux en fausse fourrure.

Elle va accompagner vos soirées, vous pourrez la porter pour aller travailler, vous balader.

La fausse fourrure peut se teindre, des couleurs sont apparues comme le rose fuchsia, le bleu électrique. Quelle que soit votre morphologie, le manteau en fausse fourrure mettra votre silhouette en valeur.

Une pièce maîtresse, le manteau de fourrure pour femme

En effet, le manteau en fausse fourrure que vous soyez une adepte du look casual, branché, élégant, il saura vous accompagner et il vous tiendra bien au chaud. Si vous êtes un peu ronde, optez pour des poils courts. Si vous êtes grande, le manteau avec des poils longs est votre allié. L’entretien de la fausse fourrure est facile. Évitez tout de même la machine à laver. Moins onéreuse que la fourrure véritable, le synthétique affirme son identité et reste très abordable.

Question prix, vous trouverez en ligne ou dans des boutiques physiques des manteaux en fausse fourrure à partir de 40 euros jusqu’à plus de 200 euros pour les modèles de plus grande qualité. Le manteau en fausse fourrure se prête à tous les styles, sur une petite robe, un jean, une jupe, des baskets. On aime cette matière ultra confortable qui nous tiendra chaud cet hiver tout en nous donnant du style. Investir dans un manteau en fausse fourrure, c’est l’assurance de passer la saison hivernale bien à l’abri et avec élégance.