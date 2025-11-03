Libourne : Les « Koozines et Cie » récompensées pour leur engagement citoyen aux Trophées Agenda 21

Libourne : Koozines et Cie récompensées pour leur engagement citoyen aux Trophées Agenda 21

J’observe, ici à Libourne, comment Koozines et Cie incarnent l’engagement citoyen qui anime les Trophées Agenda 21 et ce que cela révèle sur notre façon de faire société. Cette récompense n’est pas qu’un trophée posé sur une étagère; c’est surtout une histoire de lien humain, de créativité et de pragmatisme face aux défis locaux. Autour d’ateliers textiles et de pratiques de réemploi, elles montrent qu’aucune idée n’est trop audacieuse pour transformer une rue, un quartier ou une vie.

Catégorie Projet ou acteur Lauréat / porteur Localité Impact attendu Citoyens et collectifs citoyens Ateliers de couture et de réemploi Koozines et Cie Libourne Renforcement du lien social, réduction des déchets textiles Collectivités et établissements publics Initiatives de sensibilisation et partenariats locaux Établissements partenaires Autour de Libourne Modèles reproductibles pour d’autres communes

Entre les mains des bénévoles et des retraité·e·s qui s’initient à de nouvelles méthodes, le travail des Koozines frappe par sa simplicité efficace: transformer des matériaux recyclés en objets utiles, puis les partager avec la communauté. Cette énergie-là peut paraître modeste vue de loin, mais elle porte en elle une dynamique de solidarité et de résilience qui inspire bien au-delà des murs de l’atelier.

Contexte et enjeux des Trophées Agenda 21 en Gironde

Les Trophées Agenda 21 visent à mettre en lumière des actions locales qui allient développement durable et vie quotidienne. Dans la Gironde, le dispositif valorise des projets portés autant par des associations que par des collectivités, des entreprises ou des citoyen·ne·s engagés. L’objectif est clair: montrer comment des initiatives ordinaires peuvent générer des effets extraordinaires sur le cadre de vie et l’inclusion sociale. Pour 2025, les projets lauréats illustrent la diversité des approches: réemploi textile, pédagogie citoyenne, et coopération intergénérationnelle sont au cœur des choix du jury.

Favoriser l’inclusion et la participation active des habitants dans les décisions locales.

Promouvoir le réemploi et la circularité des ressources matérielles.

Renforcer les liens intergénérationnels et le partage de savoir-faire.

Établir des modèles reproductibles dans d’autres territoires similaires.

Libourne et les koozines : récit et exemple

Je me souviens d’un atelier dans lequel des femmes retraitées expliquaient comment elles avaient donné une nouvelle vie à des bâches récupérées. Le résultat ? Des pochettes, des sacs et même des « Poztafesse » qui allient humour et utilité, tout en démontrant que le savoir-faire artisanal peut coexister avec une démarche éco-responsable. Cette expérience illustre parfaitement ce que signifie agir localement : transformer l’inattendu en occasion de partage, sans jargon technique ni grand discours.

Ateliers réguliers, participation croissante des habitants, et échanges intergénérationnels.

Utilisation de matériaux recyclés et réduction des déchets textile dans le territoire.

Réseaux solidaires qui prolongent l’action au-delà des sessions d’atelier.

Ce que cela change pour le territoire

Au-delà des gestes individuels, ces projets créent une culture locale de l’action citoyenne: une envie de construire ensemble, pas seulement de critiquer. Pour Libourne et ses environs, cela signifie un cadre plus riche pour l’innovation sociale, des collaborations accrues entre associations, services municipaux et acteurs privés, et une vitrine qui montre que la créativité peut être durable et accessible. C’est une invitation à d’autres communes: regardez ce qui est possible quand on mélange humour, pragmatisme et responsabilité collective.

Modèles de coopération qui peuvent être adaptés dans d’autres villes.

Ressources humaines mobilisées autour d’un objectif commun et mesurable.

Visibilité accrue des initiatives citoyennes et du réemploi comme valeur durable.

Pour ceux qui veulent comprendre les mécanismes, les Trophées Agenda 21 s’appuient sur des catégories claires: « citoyens et collectifs citoyens » et « collectivités et établissements publics », avec un prix du public qui reflète l’opinion des habitants. Cette structuration facilite la comparaison entre projets et encourage les participants à viser l’impact durable plutôt que la performance éphémère.

Impact local et perspectives pour 2025 et au-delà

La reconnaissance de Koozines et Cie n’est pas une fin en soi; c’est un levier pour accroître l’appropriation citoyenne des enjeux locaux. Le récit libournais montre comment des initiatives simples, portées par des acteurs locaux, peuvent nourrir une culture du dévouement, du partage et de l’ingéniosité. En 2025, le retour d’expérience des lauréats inspire d’autres quartiers à lancer des projets similaires, en adaptant les méthodes à leurs réalités.»

Adopter des approches de co-construction avec les habitants et les partenaires locaux.

Mettre en place des cycles d’évaluation simples et transparents pour mesurer l’impact social et environnemental.

Créer des passerelles entre écoles, associations et entreprises pour multiplier les effets bénéfiques.

Élément mesuré Indicateur Nombre de projets lauréats dans la région Neuf projets identifiés en Gironde lors de l’édition actuelle Catégories couvertes Citoyens et collectivités Prix du public Encourage la participation citoyenne et la diffusion des bonnes pratiques

En filigrane, les Trophées Agenda 21 ne sont pas qu’un palmarès. Ce sont des récits vivants qui se réécrivent à chaque édition, avec des acteurs qui apprennent les uns des autres et qui osent tester des solutions nouvelles sur un territoire concret. Pour Libourne, l’expérience de Koozines et Cie est une démonstration tangible que l’ingéniosité locale peut devenir une force collective, utile et durable.

Tableau récapitulatif des chiffres clés

Point clé Données Édition et nombre de lauréats 9 projets lauréats en Gironde (édition actuelle) Catégories Citoyens et collectifs citoyens ; collectivités et établissements publics Prix du public Décerné par les habitants

Qu’est-ce que les Trophées Agenda 21 ?

Un concours local qui récompense des initiatives en développement durable portées par des citoyens, des associations ou des collectivités, avec une dimension pédagogique et transversale.

Qui peut candidater ?

Associations, entreprises, établissements publics et citoyens actifs dans leur communauté peuvent présenter des projets alignés sur les objectifs de développement durable.

Comment les projets impactent-ils Libourne ?

Ils favorisent l’inclusion, le réemploi, la solidarité et la coopération intergénérationnelle, tout en inspirant d’autres communes à adopter des pratiques similaires.

Quel est l’apport des Koozines et Cie ?

Elles démontrent qu’un engagement citoyen au niveau local peut se traduire en actions concrètes, accessibles et durables, avec des impacts mesurables sur la vie quotidienne.

