À proximité de Lyon, un homme a tué sa femme en la poignardant et il a tiré sur les forces de l’ordre lors de leur intervention après avoir dérobé leur arme.

À Lyon, la police fait une macabre découverte

Dans le Rhône, à Bron, une ville située à proximité de Lyon, un homme a poignardé pour une raison inconnue sa femme. Ce samedi matin, ils étaient aux alentours de 7h15 lorsque les forces de l’ordre ont été interpellées par des habitants. Lorsque les policiers ont pénétré dans le logement situé à Bron et plus précisément rue Maréchal Leclerc, ils ont fait une macabre découverte. Le corps de la femme présentait plusieurs traces de couteau et elle était sans vie.

Sur les lieux du drame, les policiers ont également pu constater la présence d’un homme qui est le conjoint de la victime. Ce dernier ne se trouvait pas dans un état normal, car selon une précision du Progrès, il était dans une crise de démence. Il s’est donc emparé de l’arme de service d’un des policiers et il a tiré immédiatement sur un autre fonctionnaire de police qui se trouvait également dans cet appartement. Lors de l’intervention, il a été légèrement blessé au niveau du bras, ses jours ne sont donc pas en danger. Le fonctionnaire a tout de même été pris en charge par les secours.

Le meurtrier présumé transporté dans un hôpital près de Lyon

Selon les informations obtenues par le journal, un homme dont l’identité n’a pas été révélée aurait pris la fuite avant l’arrivée sur les lieux du drame des forces de l’ordre. Au premier abord, l’homme s’est présenté comme le fils de la victime, mais après les premières investigations, il s’est révélé qu’il était le conjoint. Il a donc été soupçonné du meurtre de cette femme et il a été interpellé et transporté à l’hôpital tout en bénéficiant du régime de la garde à vue.