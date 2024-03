Météo : 50 cm de neige à Isola 2000 et des pluies record à Cannes

Ce dimanche, le sud-est de la France et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont en proie à des conditions météo extrêmes : pluies diluviennes et chutes de neige importantes à basse altitude. Focus sur cet épisode remarquable.

Une situation météo critique, des intempéries exceptionnelles

La région sud-est et l’Auvergne-Rhône-Alpes vivent un épisode d’intempéries particulièrement sévère ce dimanche. Les pluies intenses et les fortes chutes de neige à basse altitude ont un impact majeur sur le quotidien des habitants et sur les conditions de déplacement. Déjà, 50 cm de neige ont été enregistrés à Isola 2000, tandis que Cannes a reçu l’équivalent d’un mois de précipitations en moins de 24 heures.

Ce phénomène météorologique pose de nombreux défis. D’une part, la forte houle et les rafales de vent, atteignant 50 à 80 km/h, augmentent le risque de submersion sur le littoral de la Provence Côte d’Azur. D’autre part, les précipitations intenses ont entraîné des réactions de nombreux cours d’eau, avec des inondations signalées localement, particulièrement dans les Alpes-Maritimes où plus de 100 mm d’eau sont tombés en une soirée.

Les impacts sur les déplacements et conseils de prudence

Les conditions de circulation sont devenues difficiles, notamment sur le réseau routier d’altitude d’Auvergne dès 600 mètres, où 15 cm de neige ont été relevés au Lioran. Les accès aux stations de ski du sud des Alpes sont compliqués. Il y a un blizzard frappant la région d’Isola 2000. Il est impératif de faire preuve de la plus grande prudence et de reporter les déplacements non essentiels.

Face à cette dégradation de la météo, il est crucial d’anticiper et de se préparer. Les autorités recommandent de rester informés via les bulletins météo et de suivre les conseils de sécurité. L’accentuation des pluies et des chutes de neige va temporairement atteindre la moyenne vallée du Rhône, exacerbant les risques.

Ce dimanche marque un épisode météorologique exceptionnel par son intensité et son étendue. Face à ces conditions extrêmes, la solidarité et la prudence sont de mise. Ce phénomène rappelle l’importance de la préparation et de l’adaptation face aux caprices de la nature. Il faut continuer à surveiller l’évolution de la situation. N’hésitez pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous. Cet événement souligne la puissance indomptable de la météo. Nous devons harmoniser nos vies avec les rythmes parfois tumultueux de la nature.