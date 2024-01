Prévision météo inquiétante : froid et neige la semaine prochaine ?

Il y a longtemps que la France n’avait pas connu des températures en dessous de 0°C selon cette prévision météo. Depuis le début de l’automne, on était habitué à une relative douceur.

Après toutes ces semaines très clémentes, la France grelotte. Il est grand temps de ressortir les doudounes, les bonnets, les écharpes, des vêtements que l’on avait oubliés dans les dressings. Le froid, la neige proviennent de Scandinavie, des températures de moins 40°C ont été relevées en Suède ces derniers jours.

Prévision météo : des valeurs loin d’être atteintes en France

Il faut s’attendre tout de même à avoir très froid durant ces prochains jours, jusqu’à moins 10°C sous abri et un ressenti de moins 15°C. Le pic d’intensité est prévu entre mardi et jeudi avec des minimales de moins 8°C sous abri. En montagne les températures pourraient baisser jusqu’à moins de 10°, seul le littoral méditerranéen sera épargné.

Le gris a été la couleur du ciel ces dernières semaines, c’est le bleu qui pourrait dominer la semaine prochaine. Cette situation météorologique n’a pas été constatée en France depuis 2018. Des incertitudes demeurent quant à la fin de semaine, un redoux est annoncé, mais cela ne devrait pas durer, car une nouvelle descente d’air polaire est prévue.

Des chutes de neige ponctuelle

Des flocons sont attendus jusqu’en plaine. L’hiver est enfin là. Les stations de ski sont plutôt contentes, car la saison va pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Les Alpes du Sud, on a pu relever 20 à 35 cm de neige supplémentaire au dessus de 1500, à 1700 mètres d’altitude. Les flocons sont tombés sur la capitale et les températures sont glaciales.

La circulation reste difficile sur les axes routiers. Cela deux ou trois ans que Paris n’avait pas connus la neige. Des accidents, des embouteillages ont été constatés sur l’A13, le trafic est fortement perturbé en raison de la neige, du verglas. L’épisode neigeux n’était pas prévu et les conditions restent difficiles à Paris selon les dernières infos de BFMTV.

Météo France a annoncé que ce mardi serait la journée la plus froide de la semaine. Il semblerait que cette situation voudrait s’installer sur notre territoire. Cette vague de froid pourrait connaître un léger fléchissement en fin de semaine, mais elle pourrait revenir la semaine prochaine. La neige pourrait s’inviter en basse altitude.

Il faut tout de même rappeler que nous sommes en hiver et que cette situation est normale, on n’est juste plus habitué.