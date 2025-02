Zaz contre Patricia Kaas : rumeurs de brouille dans The Voice de TF1

Des tensions entre Zaz et Patricia Kaas ? Retour sur la polémique

Depuis l’annonce du casting de la 14e saison de The Voice sur TF1, les rumeurs vont bon train : Zaz et Patricia Kaas seraient-elles en froid ? Dès la diffusion des premières auditions à l’aveugle, certains bruits de couloir laissaient entendre que l’ambiance entre les deux chanteuses ne serait pas au beau fixe. Alors, info ou intox ?

Une équipe de choc, mais des rumeurs persistantes

Pour cette nouvelle saison, le jury est composé de quatre artistes d’horizons différents :

Coach Expérience Style musical Zaz Nouvelle coach Variété française, jazz Patricia Kaas Nouvelle coach Chanson française, pop Vianney Déjà coach Pop française Florent Pagny Ancien coach de retour Variété française

Si l’émission semble placée sous le signe de la bienveillance, certains médias ont rapporté que Patricia Kaas aurait mal pris la présence de Zaz à ses côtés. Une source proche de la production aurait même déclaré que l’interprète de Mon mec à moi pensait que c’était Zazie qui reprenait son fauteuil. De quoi alimenter les spéculations.

Zaz met les choses au clair

Interrogée par Le Parisien le 8 février 2025, Zaz n’a pas tardé à réagir : « Là, on a encore écrit que je m’étais embrouillée avec Patricia Kaas, alors que ce n’est pas vrai. » Elle a également tenu à préciser que l’énergie générale sur le plateau était très positive : « Patricia était comme moi, dans la volonté de bien faire, avec le stress de la nouveauté. Vianney est au taquet avec une élocution de ouf, et Florent m’a fait rire car il est sans filtre. »

Une arrivée sous pression pour Zaz

L’entrée de Zaz dans l’univers de The Voice ne s’est pas faite sans appréhension. Peu adepte de la surexposition médiatique, la chanteuse a longtemps hésité avant d’accepter cette aventure. « Je n’aime pas trop être vue, c’est de la protection. Moins on me voit, mieux je me porte. » Un choix dicté par une certaine méfiance envers les médias et les critiques qu’elle a pu essuyer par le passé.

Ajoutez à cela un tournage intense et un quotidien chamboulé : « La première journée, tu as le stress de ne pas dire de la merde, de ne pas blesser les gens à dire trop la vérité. » Entre la concentration exigée par les auditions et quelques soucis techniques liés à son logement, Zaz confie avoir eu du mal à trouver ses repères.

Pas de brouille, mais une adaptation nécessaire

Alors, Zaz et Patricia Kaas sont-elles vraiment en froid ? À en croire les déclarations des intéressées, il ne s’agirait que de rumeurs infondées. L’adaptation à un nouvel environnement, les enjeux du concours et la pression médiatique peuvent expliquer certaines tensions perçues à l’écran. Mais rien de plus.

En fin de compte, cette saison de The Voice réserve bien des surprises et promet d’être captivante. Reste à voir comment l’alchimie entre les coachs évoluera au fil des semaines !