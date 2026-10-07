Titres-restaurant : plafond de dépenses doublé, titres dématérialisés et achats en magasin… les évolutions envisagées

Les titres-restaurant vont-ils bientôt permettre de dépenser davantage au restaurant qu’en magasin ? La dématérialisation va-t-elle devenir la règle, et les achats en magasin resteront-ils autorisés ? En 2026, ces questions touchent directement le pouvoir d’achat des salariés, mais aussi les habitudes des restaurateurs et des commerçants. La réforme des titres-restaurant actuellement envisagée pourrait notamment instaurer un plafond de dépenses distinct selon le lieu d’achat : 25 euros en restauration et 10 euros dans les commerces alimentaires. Il s’agit toutefois d’une piste débattue, pas d’une règle déjà entrée en vigueur.

Pour l’heure, le plafond quotidien applicable reste fixé à 25 euros, et l’utilisation pour certains achats alimentaires en magasin est autorisée jusqu’à la fin de 2026. Le projet entend aussi adapter le dispositif aux usages actuels, où la carte restaurant a largement simplifié le paiement, sans faire disparaître les questions de réglementation. Je distingue donc ici les règles en vigueur des évolutions envisagées : c’est le meilleur moyen d’éviter qu’une annonce ou un amendement soit pris pour une nouvelle consigne à appliquer dès demain.

Titres-restaurant en 2026 : ce qui change et ce qui reste à l’étude

Le point essentiel tient en une distinction simple : le plafond actuel est de 25 euros par jour, tandis que le double plafond figure parmi les options discutées dans le cadre d’une proposition de réforme. Si cette séparation était retenue, les dépenses au restaurant et les achats alimentaires en magasin seraient soumis à des limites distinctes.

Voici les principaux repères pour lire les annonces sans confondre projet et réglementation applicable :

Point examiné Repère en 2026 Statut Plafond quotidien actuel 25 euros Règle en vigueur Dépenses au restaurant dans le projet Jusqu’à 25 euros Évolution envisagée Achats alimentaires en magasin dans le projet Jusqu’à 10 euros Évolution envisagée Produits alimentaires éligibles en magasin Usage autorisé jusqu’au 31 décembre 2026 Dispositif temporaire Passage au format dématérialisé Modernisation discutée Modalités à préciser

Dans les faits, un salarié qui règle son déjeuner avec sa carte ne bénéficie donc pas automatiquement de deux enveloppes séparées. Le montant de 25 euros pour la restauration et celui de 10 euros pour les achats en magasin doivent être compris comme les chiffres du scénario proposé, et non comme des plafonds déjà cumulables.

Un double plafond de 25 et 10 euros : pourquoi cette idée divise

Le chiffre actuellement applicable est clair : 25 euros de dépenses par jour avec les titres-restaurant. Le montant proposé pour les achats en magasin, 10 euros, ne viendrait pas simplement s’ajouter à ce plafond dans toutes les situations : il s’inscrit dans une idée de répartition entre restauration et courses alimentaires.

Les défenseurs d’un plafond distinct estiment qu’il pourrait mieux équilibrer l’aide entre les restaurants et les achats du quotidien. Ses opposants redoutent, eux, qu’une limite plus basse en magasin réduise la liberté des salariés, notamment de ceux qui travaillent loin d’un restaurant ou préparent leurs repas à la maison. Le débat porte donc autant sur le partage de la dépense que sur le montant affiché.

Je prends l’exemple, fictif, de Nadia, qui travaille dans une zone commerciale sans restaurant proche. Pour elle, pouvoir acheter des ingrédients au supermarché est pratique ; un plafond réduit rendrait cette option moins utile. À l’inverse, un salarié qui déjeune chaque jour dans une brasserie pourrait voir dans un plafond réservé au restaurant une façon de préserver cet usage. La même réforme ne produirait donc pas les mêmes effets selon les habitudes et le lieu de travail.

Pour replacer cette discussion dans le contexte plus large des règles d’utilisation, on peut aussi consulter les informations sur les titres-restaurant utilisables le dimanche. Cette question est distincte du plafond, même si elle influe elle aussi sur la liberté d’usage.

Achats en magasin : quels produits et quelles limites ?

L’autorisation temporaire concerne les produits alimentaires éligibles, et non l’ensemble des articles proposés en supermarché. Elle ne transforme donc pas la carte restaurant en moyen de paiement général pour les courses : les produits non autorisés restent exclus, et des exceptions peuvent être définies par les textes.

En 2026, l’échéance annoncée pour ce dispositif est le 31 décembre. Sa prolongation ou son remplacement dépend de décisions législatives et réglementaires. Je recommande aux salariés de vérifier les consignes de leur émetteur et les règles affichées en caisse, car l’acceptation peut aussi dépendre du produit acheté et du paramétrage du terminal.

Dans mon second exemple, Karim fait ses courses après le travail et choisit de quoi préparer deux déjeuners. Cette utilisation répond à un besoin concret, mais elle ne lui donne pas le droit de régler tout son panier avec sa carte restaurant. La nature des produits compte autant que le montant dépensé.

Dématérialisation : la carte restaurant gagne du terrain

La dématérialisation facilite le paiement et le suivi du solde : une carte restaurant évite de compter des titres papier et permet de régler le montant exact, dans la limite autorisée. Elle simplifie aussi les ajustements techniques lorsque les règles changent. En revanche, elle suppose de disposer d’une carte fonctionnelle et d’un terminal compatible ; le numérique n’efface pas les difficultés de paiement, il les déplace parfois.

La modernisation envisagée ne doit donc pas être réduite à la disparition du papier. Elle pose aussi des questions pratiques : information des salariés, accès en cas de perte de carte, remboursement du solde et gestion des jours de télétravail. Pour ce dernier point, les règles applicables aux repas des salariés à distance sont détaillées dans ce guide sur les droits liés aux titres-restaurant en télétravail.

Réforme des titres-restaurant : les vérifications utiles avant toute annonce

À ce stade, je retiens trois réflexes simples pour comprendre les évolutions envisagées sans se tromper sur leur portée :

Vérifier le statut du texte : une proposition ou un amendement ne modifie pas à lui seul les règles en vigueur.

: une proposition ou un amendement ne modifie pas à lui seul les règles en vigueur. Distinguer le plafond actuel du scénario débattu : 25 euros par jour s’appliquent aujourd’hui ; les montants de 25 euros au restaurant et 10 euros en magasin relèvent du projet évoqué.

: 25 euros par jour s’appliquent aujourd’hui ; les montants de 25 euros au restaurant et 10 euros en magasin relèvent du projet évoqué. Contrôler la date et les produits autorisés : l’usage en magasin dépend des dispositions en vigueur et de la catégorie d’achat.

: l’usage en magasin dépend des dispositions en vigueur et de la catégorie d’achat. Consulter son employeur ou l’émetteur de la carte en cas de refus de paiement ou de doute sur le solde.

Le changement pourrait avoir des conséquences différentes pour les salariés, les commerces et le secteur de la restauration. Tant que le texte n’a pas été adopté et que ses modalités ne sont pas publiées, mieux vaut ne pas modifier ses habitudes sur la foi d’un chiffre isolé. En matière de titres-restaurant, de plafond de dépenses, de dématérialisation et d’achats en magasin, la réforme des titres-restaurant reste un débat à suivre pour mesurer son effet réel sur le pouvoir d’achat et la restauration.

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