Comment donner une vraie place à la parole des enfants, sans parler à leur place ? À Boulogne-sur-Mer, le podcast « Salut les Margats », porté par les enfants du Nautilus, met l’expression des jeunes au centre de l’attention. Le projet évoque une idée simple, mais essentielle : permettre à la jeunesse de raconter ce qui l’intéresse avec ses mots, plutôt que de se contenter de parler d’elle. Pour un média local, cette démarche compte autant par son format que par l’espace qu’elle ouvre aux voix du littoral boulonnais.

Les informations disponibles ne précisent ni le nombre d’épisodes ni leur calendrier de diffusion. Je préfère le signaler plutôt que de transformer une initiative prometteuse en série de détails supposés. Ce que le titre annonce clairement, en revanche, c’est un podcast où les enfants prennent la parole et où le Nautilus sert de point d’ancrage à une expérience de création collective.

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« Salut les Margats », un podcast qui laisse la place aux enfants

Un micro ne garantit pas, à lui seul, que chacun puisse s’exprimer. Il faut aussi du temps, une écoute attentive et un cadre où les enfants peuvent proposer leurs idées sans devoir adopter les codes des adultes. C’est là que le projet prend son intérêt : la parole des enfants n’est pas un simple décor, elle devient le cœur du format.

Je défends cette approche, parce qu’elle déplace utilement le regard. Dans une émission pensée avec des jeunes, une question qui paraît banale aux adultes peut ouvrir une discussion inattendue. Imaginez un participant qui préfère raconter un détail de son quartier plutôt que répondre à une question générale : ce choix donne souvent une parole plus vivante et plus précise.

Le Nautilus, un point d’appui pour l’expression des jeunes

Le Nautilus est associé à cette initiative comme lieu de rencontre et de participation locale. Dans ce type de projet, l’accompagnement compte : il aide les participants à préparer leurs sujets, à écouter les autres et à transformer une idée en échange audible. Le résultat peut aussi donner aux familles et aux habitants un aperçu des préoccupations de la jeunesse.

J’y vois un choix éditorial fort : ne pas réduire les enfants à un public auquel on propose des activités, mais les reconnaître comme des personnes capables de produire un contenu. C’est une différence importante. Elle rappelle qu’un média local ne se limite pas à relayer des informations ; il peut aussi créer des occasions de dialogue à l’échelle d’un quartier.

Choisir un sujet qui parle aux participants, plutôt que leur imposer un thème trop éloigné de leur quotidien.

qui parle aux participants, plutôt que leur imposer un thème trop éloigné de leur quotidien. Préparer la prise de parole en laissant le temps de formuler les idées et de s’écouter.

en laissant le temps de formuler les idées et de s’écouter. Valoriser les voix sans chercher à lisser les différences de ton ou de point de vue.

sans chercher à lisser les différences de ton ou de point de vue. Partager le résultat avec les habitants, pour que le podcast s’inscrive dans la vie locale.

Un média local qui fait entendre le littoral boulonnais

À Boulogne-sur-Mer, « Salut les Margats » relie une pratique culturelle accessible à une question de représentation : qui a le droit de raconter la vie locale ? En donnant le micro aux enfants, le podcast peut faire apparaître des détails que les formats habituels laissent parfois de côté. Cette proximité est sa force, à condition de préserver leur liberté de ton et de ne pas parler à leur place.

Les informations communiquées ne fournissent pas de chiffres sur le nombre d’enfants concernés, les écoutes ou la fréquence des épisodes. Je préfère donc ne pas avancer de statistiques artificielles : ici, l’enjeu se mesure d’abord à la qualité de l’écoute et à la place accordée aux participants. « Salut les Margats » rappelle ainsi qu’à Boulogne-sur-Mer, le podcast peut faire de l’expression des jeunes et de la parole des enfants une voix concrète du littoral boulonnais.

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