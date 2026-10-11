« Désigné coupable » : Kevin Macdonald signe un réquisitoire percutant, porté par l’éclat de Jodie Foster et Tahar Rahim

« Désigné coupable » : le film judiciaire de Kevin Macdonald porté par Jodie Foster et Tahar Rahim

Peut-on défendre un homme que l’État considère déjà coupable ? Et comment réclamer justice quand les preuves restent cachées, que la torture est dénoncée et que Guantanamo semble échapper aux règles ordinaires ? Avec Désigné coupable, le cinéma s’empare de ces questions à travers un film judiciaire inspiré du parcours de Mohamedou Ould Slahi. Kevin Macdonald met en scène l’affrontement entre une détention sans inculpation et la ténacité de celles et ceux qui cherchent à faire émerger les faits.

Tahar Rahim incarne le détenu mauritanien, tandis que Jodie Foster prête ses traits à Nancy Hollander, son avocate. Leur duo donne au récit sa force : d’un côté, un homme privé de liberté et confronté à des violences ; de l’autre, une juriste qui doit avancer dans un dossier volontairement opaque. Je trouve le film plus convaincant lorsqu’il montre cette bataille de procédure que lorsqu’il cherche à souligner ses effets dramatiques. Son enjeu reste pourtant limpide : rappeler que les droits humains ne valent pas seulement quand l’accusé est populaire.

Repère Information Titre original The Mauritanian Réalisation Kevin Macdonald Rôles principaux Tahar Rahim et Jodie Foster Personnage au centre du récit Mohamedou Ould Slahi Thèmes abordés Guantanamo, justice, détention et torture

Une histoire de Guantanamo racontée à hauteur d’homme

Le film s’appuie sur le parcours de Mohamedou Ould Slahi, détenu à Guantanamo pendant quatorze ans sans inculpation ni procès. Soupçonné de liens avec le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001, il a subi des interrogatoires et des sévices avant d’être libéré en 2016. Ces repères donnent au récit sa portée, mais ils rappellent aussi une limite essentielle : une accusation, même grave, ne remplace pas une procédure équitable.

Une scène m’a particulièrement marqué : l’avocate se heurte à des documents dont les passages censurés rendent la lecture presque absurde. La situation a quelque chose de glaçant, mais aussi d’un peu ironique : on remet des milliers de pages à la défense, puis on lui retire précisément les informations qui pourraient éclairer l’affaire. Le film transforme ainsi l’opacité administrative en ressort dramatique, sans perdre de vue ses conséquences humaines.

Le chiffre qui donne la mesure de l’affaire

Quatorze ans de détention : c’est la durée passée par Ould Slahi à Guantanamo avant sa libération en 2016. Ce repère ne résume pas son expérience, mais il aide à comprendre ce que signifie une détention prolongée sans inculpation ni procès. Le récit montre que le temps, dans ce type d’affaire, n’est pas un détail : il devient une peine à part entière.

Je pense aussi à une autre scène, plus discrète, où le personnage de Tahar Rahim tente de préserver un lien avec le monde extérieur malgré l’enfermement. Ce moment m’intéresse davantage que les séquences conçues pour produire un choc immédiat : il rappelle que derrière le dossier pénal, il y a une personne, une voix et une vie qui ne se résument pas au soupçon. C’est là que le film évite, par instants, de réduire son sujet à un simple réquisitoire.

Jodie Foster et Tahar Rahim, deux interprétations complémentaires

Tahar Rahim joue la retenue plutôt que l’emphase. Son personnage est pris entre la peur, l’épuisement et la volonté de continuer à se faire entendre. Jodie Foster, en avocate déterminée, apporte au film une énergie plus frontale : elle questionne, insiste et refuse de considérer les obstacles comme une réponse. Cette opposition donne au récit son mouvement, même lorsque les audiences et les démarches juridiques ralentissent l’action.

Le film a été distingué aux Golden Globes, où Jodie Foster a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Cette récompense souligne une interprétation précise, fondée sur la maîtrise et la ténacité plutôt que sur les grands effets. À mes yeux, la force du duo tient surtout à ce qu’il ne joue pas la même partition : Rahim fait sentir le coût de l’attente, Foster celui du combat pour obtenir des réponses.

Un plaidoyer efficace, parfois trop appuyé

Kevin Macdonald adopte une mise en scène lisible, qui alterne détention et bataille judiciaire. Ce choix rend l’affaire accessible, mais certaines oppositions sont dessinées avec insistance : les défenseurs de l’État semblent parfois moins complexes que les avocats qui contestent le système. Le film convainc donc davantage comme récit d’une injustice possible que comme portrait nuancé de toutes les parties.

Cette réserve ne retire rien à sa question centrale : que devient la justice quand une procédure se nourrit du secret et que la torture est invoquée au nom de la sécurité ? Pour élargir cette réflexion à d’autres affaires où la responsabilité institutionnelle est discutée, je peux aussi lire une analyse d’une enquête portant sur une éventuelle faute de l’État. Le rapprochement n’efface pas les différences entre les dossiers ; il rappelle simplement que la confiance dans les institutions dépend aussi de leur capacité à rendre des comptes.

Un film qui interroge la justice au-delà du tribunal

Désigné coupable s’inscrit dans une tradition de cinéma politique qui cherche moins à résoudre une affaire qu’à exposer les failles d’un système. Ici, le secret défense, la détention prolongée et les accusations de torture posent une question simple, mais inconfortable : peut-on protéger une société en affaiblissant les garanties qui la définissent ? Le film prend clairement position, tout en invitant le public à regarder les mécanismes concrets de cette dérive.

Cette réflexion rejoint d’autres débats sur le bouc émissaire et la responsabilité collective, sans que les situations soient identiques. Un éclairage sur les débats entourant le procès Paty montre lui aussi combien les récits publics peuvent peser sur la perception d’une affaire. Dans les deux cas, la prudence consiste à distinguer les faits établis, les accusations et les interprétations : une exigence moins spectaculaire qu’un verdict, mais indispensable à la justice.

À qui conseiller ce drame judiciaire ?

Je le recommande à celles et ceux qui apprécient les films fondés sur des affaires réelles et les récits où le suspense naît d’une enquête ou d’une procédure. Il faut toutefois accepter un rythme parfois inégal et une approche clairement engagée. L’intérêt du film ne tient pas seulement à la question de savoir si l’avocate obtiendra des réponses : il vient aussi du malaise provoqué par le prix humain du silence.

Pour les amateurs de films judiciaires : la procédure et l’accès aux preuves occupent une place importante.

: la procédure et l’accès aux preuves occupent une place importante. Pour découvrir le travail des acteurs : Tahar Rahim et Jodie Foster construisent deux interprétations opposées, mais complémentaires.

: Tahar Rahim et Jodie Foster construisent deux interprétations opposées, mais complémentaires. Pour réfléchir aux droits humains : Guantanamo, la détention sans inculpation et la torture sont au cœur du récit.

: Guantanamo, la détention sans inculpation et la torture sont au cœur du récit. À garder en tête : le film défend un point de vue et simplifie parfois les antagonismes pour renforcer son plaidoyer.

Au bout du compte, Kevin Macdonald signe un film judiciaire accessible et engagé, porté par Jodie Foster et Tahar Rahim, qui remet au premier plan Guantanamo, la justice, l’erreur judiciaire, la torture et les droits humains. Son message reste net : face à l’accusation, les garanties juridiques ne sont pas un luxe, mais le cœur même de la justice.

Autres articles qui pourraient vous intéresser