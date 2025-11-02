Le Montreux Comedy revient pour une 36e édition pleine de rires et de surprises !

Montreux Comedy est de retour pour sa 36e édition et, oui, on peut déjà anticiper une avalanche de rires, de surprises et de moments qui collent au theatre de la vie réelle. Dans un contexte où les grands événements culturels cherchent à toucher aussi bien le live que le streaming, cette refonte annuelle s’impose comme un rendez-vous incontournable du paysage comique francophone. Voici ce qu’on peut attendre en 2025 et comment suivre tout cela sans se perdre dans le flux des plateformes et des chaînes.

Élément Données 2025 Notes Édition 36e édition Tradition et renouvellement Dates mars – avril 2025 À confirmer Diffuseurs principaux Canal+, France Télévisions, RTS Accès multi-plateformes Plateformes associées Netflix, Comédie+, C8 Portée internationale possible Public cible Franco‑romand et audience francophone Live + replay

Montreux Comedy 2025 : le rendez‑vous des rires et des surprises

J’ai souvent constaté que ce festival réussit à mêler les voix locales et les talents internationaux sans jamais perdre son âme. En 2025, on peut s’attendre à une programmation qui oscille entre stand‑up pur, sketches serrés et improvisations improvisées autour d’un lac qui a vu défiler des générations d’humoristes. Le tout, bien sûr, nourri par des partenariats solides avec les grands réseaux et les plateformes qui savent comment transformer un show live en expérience télévisée ou en streaming.

Programmation éclectique : du comique brut au reportage humoristique, avec des duos improbables et des monologues qui font mouche.

: du comique brut au reportage humoristique, avec des duos improbables et des monologues qui font mouche. Rencontre des publics : spectacles en salle, segments diffusés à la télévision et contenus exclusifs en ligne pour toucher les fans du monde entier.

: spectacles en salle, segments diffusés à la télévision et contenus exclusifs en ligne pour toucher les fans du monde entier. Échos médiatiques : couverture renforcée par Canal+, France Télévisions et la Radio Télévision Suisse, avec des extraits et des interviews variés.

: couverture renforcée par Canal+, France Télévisions et la Radio Télévision Suisse, avec des extraits et des interviews variés. Accessibilité : des options de replay sur les plateformes partenaires et des séquences disponibles en plusieurs langues selon les accords régionaux.

Les temps forts sur les chaînes et plateformes partenaires

Le dispositif médiatique prévu autour de l’événement promet une visibilité constante sans tomber dans l’écueil du trop‑plein. Les diffuseurs historiques restent des piliers, mais les acteurs du numérique ouvrent aussi des fenêtres inédites sur la scène humoristique. On peut s’attendre à une meilleure synchronisation entre live et replay, avec des before/after shows qui donnent du relief aux prestations.

Canal+ : couverture principale et diffusions de segments clés en prime time.

: couverture principale et diffusions de segments clés en prime time. France Télévisions : promotion et diffusion sur les antennes publiques, avec des possiblyicles de magazine et des court‑formats.

: promotion et diffusion sur les antennes publiques, avec des possiblyicles de magazine et des court‑formats. Radio Télévision Suisse (RTS) : présence forte en Suisse romande, avec des épisodes spéciaux et des interviews.

: présence forte en Suisse romande, avec des épisodes spéciaux et des interviews. Comédie+ et Juste pour rire : extensions en streaming et éditions thématiques pour prolonger le plaisir.

et : extensions en streaming et éditions thématiques pour prolonger le plaisir. Netflix : potentiel accès international pour des segments choisis ou des specials à la demande dans certaines régions.

Parfois, un court extrait suffit pour se mettre dans l’ambiance. J’aime repérer les gimmicks récurrents et les styles qui fonctionnent en live et qui résistent au passage sur écran. Si vous me demandez mon coup de cœur, je jette mon regard sur les composites d’impro et les monologues qui savent prendre le temps d’observer l’actualité sans basculer dans le commentaire politique lourd.

Comment suivre l’événement en direct et en replay ?

Dans l’ère du tout‑connecté, la promesse est simple : le live sur les chaînes partenaires et le répit du replay sur les plateformes associées. Pour les fans qui adorent les émotions brutes, le direct offre une énergie que le montage ne saura peut‑être jamais reproduire, mais le replay apporte la flexibilité nécessaire pour savourer chaque blague à son rythme.

Diffusion en direct sur Canal+ et France Télévisions pour l’édition live.

sur Canal+ et France Télévisions pour l’édition live. Rediffusions sur C8 et RTS selon les accords régionaux et les fenêtres de diffusion.

sur C8 et RTS selon les accords régionaux et les fenêtres de diffusion. Streaming international via Netflix et Comédie+ selon les territoires et les droits.

via Netflix et Comédie+ selon les territoires et les droits. Contenus additionnels : clips, interviews et making‑of accessibles en ligne après les prestations.

Narratif personnel : j’ai souvent vu des spectacles démarrer par un seul gag qui, deux minutes plus tard, devient l’épine dorsale d’un soir mémorable. Pour ne rien rater, je vous conseille de suivre les programmes pré‑événement et les récapitulatifs post‑spectacle, qui reformulent les meilleures punchlines et les retrouvailles des humoristes après le rideau.

Et côté programmation, qui se déniche dans les coulisses ?

En tant que journaliste, j’observe les dynamiques entre scènes locales et talents internationaux qui s’emboîtent sans détruire l’ADN du festival. Le fil rouge reste l’échange : entre le public présent et les internautes connectés, entre les origines des blagues et leur réception universelle. Les invités venus de la scène Comédie+ et les vocations émergentes promettent un équilibre entre énergie brute et finesse d’écriture.

Voix locales : des humoristes suisses et francophones qui apportent une couleur spécifique au lac Léman.

: des humoristes suisses et francophones qui apportent une couleur spécifique au lac Léman. Visiteurs internationaux : artistes venus d’autres pays pour enrichir la palette comique.

: artistes venus d’autres pays pour enrichir la palette comique. Corps créatif : des équipes de tournage et des producteurs qui travaillent les formats pour le petit et le grand écran.

Quand aura lieu la 36e édition ?

Les dates officielles seront annoncées prochainement, avec une fenêtre prévue entre mars et avril 2025, incluant des spectacles en soirée et des sessions en journée.

Où regarder Montreux Comedy en 2025 ?

La diffusion en direct devrait être assurée par Canal+ et France Télévisions, avec des rediffusions sur C8 et RTS, et des possibilités de streaming sur Netflix et Comédie+ selon les territoires.

Quel type de contenus peut‑on attendre ?

Une programmation mixant stand‑up, sketches et improvisations, des invités locaux et internationaux, et des formats courts destinés au web et au replay.

Comment rester informé des nouveautés ?

Suivez les pages officielles des diffuseurs et des plateformes associées, et consultez régulièrement les synopsis et les teasers publiés avant le festival pour ne rien manquer.

Au final, Montreux Comedy 2025 s’annonce comme une édition qui sait marier le charme du live et l’accessibilité du streaming, en donnant à chacun une porte d’entrée proche de ses habitudes. Pour les fans, c’est une invitation à suivre les rires sous toutes leurs formes, et à se laisser surprendre par des humouristes qui savent prendre le pouls de l’époque. Montreux Comedy

