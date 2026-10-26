« Mary à tout prix » : retrouvez gratuitement sur M6+ la comédie culte des frères Farrelly

« Mary à tout prix » : la comédie culte des frères Farrelly à voir gratuitement sur M6+

Vous cherchez un film gratuit pour une soirée légère, mais vous craignez de tomber sur une comédie qui a mal vieilli ? Mary à tout prix, comédie culte des frères Farrelly, est proposée gratuitement sur M6+. Ce film américain sorti en 1998 réunit Ben Stiller et Cameron Diaz dans une comédie romantique où les maladresses sentimentales prennent rapidement des proportions démesurées.

Je trouve que le film tient surtout par son mélange de romance et d’humour déjanté : derrière les gags outranciers, il y a une intrigue simple, celle de Ted, qui tente de renouer avec Mary, son amour de jeunesse. Le détective privé chargé de la retrouver n’a toutefois pas l’intention de rester un simple intermédiaire. Pour situer les informations pratiques avant de lancer le film, voici l’essentiel.

Repère Information Titre original There’s Something About Mary Année de sortie 1998 Réalisation Peter et Bobby Farrelly Distribution principale Ben Stiller, Cameron Diaz et Matt Dillon Disponibilité indiquée Gratuitement sur M6+

Une histoire de retrouvailles qui dérape avec Ben Stiller et Cameron Diaz

Ted n’a jamais vraiment oublié Mary, qu’il a connue au lycée. Des années plus tard, il engage Pat Healy pour la retrouver, mais l’enquête prend un tour inattendu : le détective s’intéresse lui aussi à la jeune femme et arrange la vérité pour tenter sa chance. Le ressort comique est posé, et chaque nouvelle révélation complique un peu plus la situation.

Ben Stiller joue Ted avec une gaucherie qui nourrit les gags, tandis que Cameron Diaz donne à Mary une présence plus vive que celle d’un simple objet de convoitise. Je me rappelle surtout la manière dont le film transforme une rencontre amoureuse ordinaire en série d’incidents absurdes : c’est précisément cette escalade qui m’amuse, même lorsque l’humour franchit volontairement la ligne du bon goût.

Matt Dillon complète le trio avec un personnage dont l’assurance cache une bonne dose de malhonnêteté. Ce jeu de rivalités permet aux frères Farrelly de tourner en dérision les postures de séducteur et les récits que chacun se raconte pour se donner le beau rôle. Pour prolonger la réflexion sur ces codes, on peut aussi lire cet article consacré aux représentations de la virilité.

Pourquoi cette comédie culte reste aussi reconnaissable

Le film ne cherche pas la subtilité à chaque scène : il mise sur le contraste entre une quête sentimentale familière et un humour volontairement excessif. C’est un pari qui divise encore, mais qui explique aussi pourquoi certaines séquences restent immédiatement identifiables. À mes yeux, son efficacité vient de ce décalage, pas d’une romance particulièrement réaliste.

À sa sortie en 1998, Mary à tout prix a rencontré un important succès commercial. Les chiffres de carrière généralement rapportés font état d’environ 369 millions de dollars de recettes mondiales, pour un budget de production estimé à près de 23 millions. Ces montants replacent le film parmi les succès marquants de la comédie américaine de la fin des années 1990, sans pour autant mesurer à eux seuls son influence culturelle.

Le film dure près de deux heures et s’appuie sur un ensemble de personnages secondaires pour multiplier les fausses pistes. Je garde une préférence assez tranchée pour son rythme : il va droit au gag, parfois au détriment de la délicatesse, mais cette audace le distingue des comédies romantiques plus sages. Les spectateurs qui souhaitent connaître le regard des réalisateurs peuvent également consulter cet entretien autour du film et des frères Farrelly.

Pour une soirée sans recherche compliquée, je retiens donc une option claire : retrouver gratuitement sur M6+ cette comédie culte portée par Ben Stiller et Cameron Diaz. Mary à tout prix reste un film américain à l’humour déjanté, imparfait et immédiatement reconnaissable.

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