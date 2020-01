Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir toujours chez Aukey une prise qui aux premiers abords peut apparaître comme très classique. En réalité, elle embarque une technologie réjouissante qui vous permettra de charger beaucoup plus rapidement tous vos appareils. Une condition est toutefois à remplir, vous aurez besoin d’un câble USB-C qui n’est pas livré dans la boîte. Elle peut alors fonctionner avec une multitude de produits de la Switch en passant par le Pixel 3 et au Macbook Pro. En route pour la découverte de ce chargeur mural avec USB-C 60 W.

Nous plongeons dans le contenu du colis

Si vous connaissez la marque Aukey, vous savez que le contenu est toujours le même. Cette fois, nous avons trois parties à savoir la prise murale, la notice d’utilisation qui ne mérite pas forcément une lecture et la carte pour la garantie. Aukey propose son chargeur USB-C à 54,99 euros. Le produit est très classique et si vous avez l’habitude des produits à la Pomme croquée, vous pourrez légèrement découvrir un design similaire, mais la prise est toutefois moins lourde et noire.

Vous ave également la technologie Dynamic Detect, il fonctionne alors de manière intelligente afin de vous satisfaire. Vous chargez donc votre périphérique jusqu’à 60 w et si vous avez deux produits, la puissance est alors partagée en fonction des besoins. J’ai pu tester, j’ai branché mon iPhone 11 et mon MacBook Pro, j’ai donc eu une recharge beaucoup plus rapide.

Le fonctionnement est assez large avec tous les iPhone du moment que vous avez de l’USB-C.

Les ordinateurs portables de toutes les marques et les tablettes sont compatibles avec la charge rapide.

Vous pouvez aussi brancher votre Switch et votre Pixel 3 ou 3XL.

La technologie Dynamic Detect est proposée par Aukey et vous ne perdez pas de puissance lors du rechargement. En effet, la plupart des chargeurs utilisent une puissance A pour le premier port et A bis pour le second même s’il n’est pas utilisé. De ce fait, lorsque le chargeur d’Aukey ne détecte pas le deuxième appareil, toute la puissance est au service du premier. Vous avez donc une charge très rapide.

Quelles sont les performances proposées ?

La nouvelle norme de charge à savoir Power Delivery est au rendez-vous, cela permet d’avoir une puissance efficace et un maximum de sécurité. Pour un iPhone, vous aurez 50 % de la charge en 30 minutes seulement, un réel atout surtout lorsque l’on sait que les Smartphones sont malmenés à cause des applications et des usages intensifs. Des dispositifs de sécurité ont forcément été mis en place pour que vous puissiez charger vos appareils dans les meilleures conditions. Impossible d’avoir une surchauffe ou une surcharge. Une petite précision tout de même : la charge rapide n’est pas compatible avec le Note 10+ de Samsung.







Les avis sont-ils positifs ?

Nous sommes amplement satisfaits de cette charge murale qui est pratique et compacte. Vous pouvez même l’emmener au bureau puisqu’elle se glisse dans un sac à dos ou une sacoche. Les clients sont également contents de cette charge qui est beaucoup plus performante que d’autres produits d’entrée de gamme qui peuvent être néfastes. N’oubliez pas que certaines actualités ne sont pas réjouissantes, car certains chargeurs ont pu endommager les équipements, mais Aukey propose des dispositifs de sécurité qui évitent ces problématiques.

Quels sont les points forts ?

Le produit est facile à utiliser, vous branchez votre appareil et il est immédiatement chargé. Vous insérez un deuxième équipement, la charge murale détectée immédiatement le produit et la puissance est partagée avec un maximum d’efficacité. La couleur noire est pratique, vous n’avez aucune manipulation à réaliser et le chargeur USB-C d’Aukey est prêt à l’emploi. Vous le déballez et il est fonctionnel.

Des points négatifs ?

Avec la plus grande objectivité du monde, difficile de trouver un point faible, si vous cherchez un chargeur polyvalent, fiable, léger (moins de 150 grammes) et intelligent, Aukey répond forcément à votre demande. Si vous ne souhaitez pas charger de cette manière vos équipements, passez votre route, mais nous avons d’autres tests qui peuvent vous combler :