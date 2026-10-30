Sidilarsen annonce l’album live « Hellfest : On rêve ensemble » et dévoile « Intox »

Sidilarsen, Hellfest, « On rêve ensemble » et « Intox » : que peut-on attendre de cet album live, et qu’apporte la vidéo dévoilée par le groupe ? Enregistré sur la Mainstage 1 du festival, le disque restitue un concert donné à Clisson en 2026. Le premier extrait, « Intox », permet déjà d’en juger l’énergie : ici, la musique live ne cherche pas à lisser les aspérités de la scène, mais à en conserver l’impact et la proximité avec le public.

Le groupe de metal français prolonge ainsi une expérience familière aux festivaliers : retrouver, après le concert, un morceau de cette foule, de ce volume sonore et de cette communion collective. L’album est annoncé pour le 22 janvier 2027. Je trouve le choix d’un titre comme « On rêve ensemble » particulièrement parlant : il insiste sur la dimension partagée du spectacle, plutôt que sur la seule performance des musiciens. Reste à savoir si l’enregistrement saura faire entendre cette rencontre, et pas seulement la puissance des amplis.

Repère Information Artiste Sidilarsen Album live « Hellfest : On rêve ensemble » Enregistrement Concert au Hellfest 2026, sur la Mainstage 1 Extrait dévoilé « Intox », accompagné d’une vidéo live Sortie annoncée 22 janvier 2027

« On rêve ensemble » : l’intensité du Hellfest en version album

Un album live réussit lorsqu’il donne envie de monter le volume, mais aussi lorsqu’il restitue l’atmosphère du lieu. Dans le cas de Sidilarsen, l’enregistrement du Hellfest 2026 s’appuie sur un cadre imposant : une scène majeure, un public nombreux et les conditions parfois éprouvantes d’un festival de musique en plein air. La chaleur, notamment, n’a pas empêché le groupe de miser sur une prestation fédératrice.

Je pense à ce moment très concret où un festivalier, après plusieurs concerts et une longue journée debout, retrouve soudain son énergie dès les premières notes d’un morceau qu’il connaît. Ce n’est pas une statistique, mais c’est souvent là que le live prend tout son sens : la fatigue reste présente, tandis que le public se met à chanter et à bouger d’un même élan. Le titre « On rêve ensemble » résume cette idée sans détour.

Les repères à retenir sur la sortie

Un concert capté au Hellfest : le disque documente la prestation de Sidilarsen en 2026.

: le disque documente la prestation de Sidilarsen en 2026. Une scène centrale : l’enregistrement vient de la Mainstage 1, au cœur du festival de Clisson.

: l’enregistrement vient de la Mainstage 1, au cœur du festival de Clisson. Un premier aperçu disponible : « Intox » est présenté en version live avec sa vidéo.

: « Intox » est présenté en version live avec sa vidéo. Une sortie programmée : l’album est annoncé le 22 janvier 2027.

Ces dates donnent un calendrier clair : l’extrait ouvre la campagne de présentation, tandis que l’album complet viendra prolonger le souvenir du concert. Je préfère cette approche à une avalanche d’annonces sans contenu : un morceau permet d’abord d’entendre ce que le groupe veut mettre en avant.

« Intox » en vidéo live : un aperçu direct du concert

Avec « Intox », Sidilarsen choisit un extrait qui met la scène au premier plan. La vidéo live donne à voir l’interprétation dans son contexte, plutôt que de proposer une simple illustration détachée du concert. C’est un choix pertinent pour un album consacré au Hellfest : le public et la scène font partie intégrante de l’expérience sonore.

Je me représente facilement un auditeur qui découvre le groupe par cette vidéo, puis cherche le morceau en version studio pour comparer les arrangements. Cette curiosité est précisément l’un des atouts d’un extrait live : il peut attirer les nouveaux venus tout en offrant aux habitués un souvenir plus immédiat. La captation ne remplace pas la présence physique, mais elle en conserve une trace utile.

La vidéo permet aussi de replacer le titre dans l’énergie collective du festival. Pour qui s’intéresse au metal français, elle constitue un point d’entrée concret dans l’univers scénique de Sidilarsen, avant la parution de l’album complet.

Un album attendu par les amateurs de metal français

Le calendrier annoncé distingue deux étapes précises : « Intox » est dévoilé en vidéo live, puis « Hellfest : On rêve ensemble » doit paraître le 22 janvier 2027. La prestation, elle, a été enregistrée pendant l’édition 2026 du festival. Ces repères évitent de confondre la date du concert avec celle de la sortie du disque, une nuance qui compte lorsque l’on suit l’actualité musicale.

Dans un festival, un morceau peut prendre une autre dimension dès lors que des milliers de personnes le reprennent ensemble. Je vois dans cet album une manière de prolonger ce moment au-delà de Clisson : pas une promesse de remplacer le concert, mais une occasion d’en retrouver l’élan. Pour mesurer ce que la captation réserve aux autres titres, il faudra attendre la sortie intégrale.

Écouter Sidilarsen en concert

Pour situer « Intox » dans le répertoire du groupe, une recherche vidéo permet aussi de retrouver d’autres captations et prestations de Sidilarsen. Elles offrent un complément intéressant, à condition de distinguer les vidéos du concert au Hellfest de celles enregistrées dans d’autres salles ou festivals.

À ce stade, les informations essentielles sont établies : Sidilarsen publiera l’album live « Hellfest : On rêve ensemble » le 22 janvier 2027, après avoir dévoilé la vidéo live d’« Intox ». Pour les amateurs de metal français, ce disque promet de conserver une part de l’énergie du festival et de faire vivre, une nouvelle fois, cette musique live née du concert.

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