Jonas Haddad (LR) ouvre la porte à une collaboration avec David Lisnard : « Nous en serions ravis »

Jonas Haddad, Les Républicains et David Lisnard peuvent-ils passer d’une ouverture de principe à une véritable collaboration politique ? Alors que le maire de Cannes a quitté LR et regarde vers l’élection présidentielle de 2027, le porte-parole du parti se dit favorable à un rapprochement. La formule « Nous en serions ravis » exprime une disponibilité, pas l’annonce d’un accord : aucune alliance ni aucun partenariat formalisé ne peut être déduit de ces seuls mots. La nuance compte, car la droite française cherche encore une stratégie politique capable de rassembler ses sensibilités sans masquer leurs désaccords. Je vois dans cette ouverture un signal utile, mais pas encore une feuille de route. Pour qu’elle prenne corps, il faudra clarifier les objectifs, les méthodes et la place de chacun dans les prochaines échéances électorales.

Jonas Haddad et David Lisnard : une ouverture, pas encore un accord

Le message de Jonas Haddad est politique autant que relationnel. En se déclarant favorable à un travail commun avec David Lisnard, il laisse ouverte une porte que le départ de ce dernier des Républicains aurait pu refermer. Mais une déclaration accueillante ne règle ni la question du programme ni celle du cadre : coopération ponctuelle, rapprochement durable ou alliance électorale, les options restent différentes.

Je retiens surtout le choix de ne pas transformer la séparation en rupture personnelle. En politique, cette distinction peut compter : deux responsables peuvent défendre des lignes distinctes tout en cherchant des convergences sur l’économie, l’organisation de l’État ou les libertés publiques. Le premier enjeu est donc de vérifier si les mots peuvent se traduire en propositions communes.

Élément Ce qu’on peut en retenir Ce qui reste à préciser Position de Jonas Haddad Il accueille favorablement une collaboration avec David Lisnard. Les modalités et les sujets concernés. Situation de David Lisnard Il a quitté Les Républicains et porte un projet politique distinct. La forme de sa participation aux prochaines échéances. Enjeu pour la droite La recherche de convergences peut éviter une dispersion supplémentaire. Le leadership, le programme et la stratégie électorale.

Quel rapprochement entre Les Républicains et David Lisnard ?

Le départ de David Lisnard des Républicains pose une question simple : peut-on coopérer sans réintégrer le même parti ? C’est possible, mais cela suppose une entente sur des objectifs précis. Sans cela, le mot « collaboration » risque de rester une formule de circonstance, utile pour apaiser les échanges mais trop vague pour convaincre les électeurs.

Je pense à une scène fréquente en politique locale : deux élus peuvent s’accorder sur une mesure concrète, puis diverger dès qu’il faut décider qui la porte et sous quelle bannière. Ce décalage n’est pas anecdotique. Il rappelle qu’un partenariat crédible doit préciser les responsabilités autant que les idées.

Les points à éclaircir avant toute alliance

Pour mesurer la portée de l’ouverture de Jonas Haddad, je regarderais d’abord les signes concrets plutôt que les formules. Quelques éléments permettraient de distinguer un échange cordial d’une véritable stratégie politique :

Le programme : quelles propositions communes pourraient être défendues, notamment sur l’économie et le rôle de l’État ?

quelles propositions communes pourraient être défendues, notamment sur l’économie et le rôle de l’État ? Le cadre : les deux responsables envisagent-ils des discussions entre personnes, entre équipes ou entre mouvements ?

les deux responsables envisagent-ils des discussions entre personnes, entre équipes ou entre mouvements ? Le calendrier : la coopération vise-t-elle des échéances locales, nationales ou la présidentielle de 2027 ?

la coopération vise-t-elle des échéances locales, nationales ou la présidentielle de 2027 ? La représentation : qui parlerait au nom d’un éventuel accord et comment les désaccords seraient-ils arbitrés ?

J’ai souvent constaté, dans l’observation des campagnes, qu’un accord présenté comme évident se complique dès qu’il faut répartir les rôles. C’est précisément là que se joue la solidité d’un rapprochement : dans les décisions pratiques, pas dans la seule cordialité affichée.

Les chiffres électoraux donnent la mesure du défi

À Cannes, David Lisnard a été réélu maire en 2020 avec environ 88 % des suffrages exprimés au premier tour. Ce résultat officiel montre l’ampleur de son ancrage local, mais il ne se transpose pas automatiquement à une élection nationale : les enjeux, les électorats et les candidats ne sont pas les mêmes.

À l’échelle nationale, la participation au premier tour de l’élection présidentielle de 2022 a atteint 73,69 %. Ce chiffre officiel rappelle que la mobilisation reste une condition centrale pour toute candidature. Pour la droite française, une alliance ne vaudra donc que si elle élargit réellement son audience au-delà des cercles déjà convaincus.

Une stratégie politique encore à construire pour 2027

La présidentielle de 2027 donne à cette ouverture un horizon concret. David Lisnard nourrit des ambitions nationales, tandis que Jonas Haddad s’exprime au nom des Républicains. Entre ces deux positions, une collaboration peut servir à rapprocher des idées, mais elle peut aussi accentuer les tensions si la question du leadership est repoussée trop longtemps.

Je me représente ici une électrice qui souhaite une offre de droite lisible, sans suivre chaque épisode des rivalités internes. Elle ne jugera pas un partenariat à son intitulé, mais à ce qu’il propose sur les sujets qui pèsent dans sa vie quotidienne. C’est pourquoi le travail programmatique me paraît plus décisif que l’annonce d’une entente.

Les signes qui permettraient de juger la démarche

Dans les prochains échanges, plusieurs indicateurs pourraient montrer si le rapprochement dépasse le geste politique :

Des discussions publiques ou des propositions communes, avec des objectifs clairement définis. Une position cohérente sur la candidature et la méthode de désignation pour 2027. La capacité à accueillir des sensibilités différentes sans effacer les divergences.

Un accord utile n’exige pas une unité de façade. Il demande plutôt des désaccords identifiés et une méthode pour les traiter, faute de quoi la première difficulté pourrait suffire à le fragiliser.

Ce que l’ouverture de Jonas Haddad peut changer

La déclaration de Jonas Haddad a le mérite de rendre une coopération envisageable malgré le départ de David Lisnard des Républicains. Elle ne suffit toutefois pas à annoncer une alliance, un ralliement ou un partenariat électoral. Pour l’instant, le signal est politique : la porte reste ouverte, mais le chemin qui mène à un accord reste à tracer.

Je suivrai surtout les propositions qui pourraient rapprocher les deux camps et la manière dont ils traiteront la question du leadership. Si la discussion débouche sur une stratégie politique lisible pour les élections, Jonas Haddad, Les Républicains et David Lisnard pourront transformer ce rapprochement en collaboration politique utile à la droite française.

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