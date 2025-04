Le pape François est décédé à 88 ans : une vie dédiée aux plus vulnérables s’éteint

La fin d’un pontificat marquant pour l’Église catholique

Ce matin, j’ai appris avec émotion la nouvelle qui secoue la communauté catholique mondiale : le pape François est décédé à l’âge de 88 ans. Comme beaucoup d’entre vous, je me pose de nombreuses questions sur l’avenir de l’Église et sur l’héritage que laisse cet homme remarquable. Que va-t-il se passer maintenant? Comment se déroulera la succession?

Le souverain pontife s’est éteint ce lundi 21 avril 2025 à 7h35 selon le communiqué officiel publié par le Vatican. « L’évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église », a annoncé le cardinal camerlingue Kevin Farrell.

Des derniers jours marqués par la fragilité

Événements récents Dates Observations Hospitalisation pour pneumonie bilatérale 14 février 2025 38 jours d’hospitalisation Sortie de l’hôpital Gemelli 23 mars 2025 Quatrième hospitalisation du pontificat Apparition pour Pâques 20 avril 2025 Visiblement très affaibli Décès 21 avril 2025 À 7h35 au Vatican

Jorge Bergoglio avait fait une apparition remarquée hier, jour de Pâques, malgré son état de santé préoccupant. Le visage fermé et la voix essoufflée, il n’avait pu prononcer que quelques mots, déléguant la lecture de son message à un collaborateur. Pourtant, fidèle à sa volonté de proximité avec les fidèles, il s’était offert un bain de foule en papamobile sur la place Saint-Pierre.

La santé du Saint-Père déclinait depuis plusieurs années, mais cela ne l’avait pas empêché de maintenir un agenda chargé. Problèmes de hanche, douleurs au genou, opérations diverses et infections respiratoires l’avaient contraint à se déplacer en fauteuil roulant ces derniers temps, sans jamais altérer sa détermination.

Un parcours exceptionnel au service des plus démunis

« Mes gens sont pauvres et je suis un des leurs. » Cette phrase qu’il répétait souvent illustre parfaitement la philosophie de vie de Jorge Mario Bergoglio. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires dans une famille d’immigrés italiens, il a découvert sa vocation religieuse à 17 ans.

Son cheminement spirituel et ecclésiastique a été jalonné par plusieurs étapes importantes:

Ordination comme prêtre en décembre 1969

en décembre 1969 Provincial des Jésuites d’Argentine de 1973 à 1979

de 1973 à 1979 Archevêque de Buenos Aires dès 1998

dès 1998 Cardinal en février 2001

en février 2001 Élu pape le 13 mars 2013, succédant à Benoît XVI

L’héritage d’un pontificat tourné vers « les périphéries »

J’ai toujours été frappé par la capacité du pape François à bousculer les conventions. Son pontificat de plus de douze ans a été caractérisé par une volonté constante de réforme et un engagement sans faille envers les plus vulnérables.

Ses prises de position fortes ont marqué son temps à la tête de l’Église:

Une Église au service des pauvres , loin de ce qu’il appelait la « mondanité spirituelle »

, loin de ce qu’il appelait la « mondanité spirituelle » Un combat contre les inégalités économiques et pour une économie plus humaine

et pour une économie plus humaine Une attention particulière aux migrants et réfugiés , dont il a régulièrement défendu la cause

, dont il a régulièrement défendu la cause Une sensibilité écologique matérialisée notamment par l’encyclique Laudato Si’ en 2015

matérialisée notamment par l’encyclique Laudato Si’ en 2015 Des réformes structurelles pour moderniser la Curie romaine et améliorer la transparence financière

pour moderniser la Curie romaine et améliorer la transparence financière Des mesures contre les abus sexuels au sein de l’Église

au sein de l’Église Un dialogue interreligieux renforcé, cherchant à construire des ponts entre les différentes confessions

Les réactions internationales à son décès

La nouvelle de sa disparition a suscité de nombreuses réactions à travers le monde. Le président français Emmanuel Macron a adressé « ses condoléances aux catholiques du monde entier », saluant un homme qui a toujours été « aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles ».

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a rendu hommage à « son humilité et son amour si pur pour les plus démunis », tandis que le président israélien Isaac Herzog a souligné l’importance qu’il accordait « au renforcement des liens avec le monde juif et à la promotion du dialogue interreligieux ».

Et maintenant? L’avenir de l’Église catholique

La question qui se pose désormais est celle de la succession. Un conclave va être organisé dans les prochaines semaines pour élire le nouveau chef de l’Église catholique. Quelles orientations seront privilégiées? Le successeur de François poursuivra-t-il les réformes engagées?

En attendant, je ne peux m’empêcher de penser à cette confession touchante qu’il avait faite dans son autobiographie Espère: « Prends soin de moi, que ce soit quand tu le voudras, mais s’il te plaît, que ma mort ne soit pas trop douloureuse. » J’espère sincèrement que ce vœu a été exaucé.

Ce jour marque la fin d’une ère pour l’Église catholique. Le pape François laisse derrière lui un héritage important et des défis considérables pour son successeur. Comme il nous l’a enseigné tout au long de son pontificat, l’attention aux plus faibles et le souci de notre maison commune devront rester au cœur de la mission de l’Église. Le pape François est décédé à 88 ans, mais son message de compassion et d’humilité continuera de résonner longtemps.