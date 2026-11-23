Que faire quand le dossier médical, le téléphone ou le système de rendez-vous d’un hôpital ne répondent plus ? Au CHU de Guadeloupe, une cyberattaque survenue le samedi 21 novembre 2026 a fortement perturbé l’activité : des données chiffrées, des outils informatiques et des lignes téléphoniques touchés, des consultations et des opérations annulées. Les urgences restent toutefois assurées et le plan blanc a été déclenché le lendemain. L’établissement doit donc poursuivre les soins aux patients avec des procédures dégradées, au moment même où il est engagé dans un transfert vers un nouveau site.

Je vois dans cet épisode un rappel très concret : un hôpital peut continuer à accueillir des patients tout en étant, dans les faits, presque paralysé par la perte de ses outils numériques. Cela ne signifie pas que toutes ses activités sont interrompues ni que des données ont nécessairement été volées. À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de confirmer l’ampleur d’une éventuelle fuite ni d’attribuer l’attaque à un groupe précis. Il faut donc distinguer les faits établis, les conséquences opérationnelles et les hypothèses, notamment celle d’un rançongiciel.

Repère Information disponible Date de l’incident Samedi 21 novembre 2026 Mesure d’urgence Plan blanc déclenché le dimanche 22 novembre Sites concernés Site de Chauvel principalement, avec des répercussions à Belle-Plaine Activités affectées Consultations et interventions non urgentes déprogrammées jusqu’au vendredi 27 novembre inclus Services maintenus Les urgences restent assurées

Cyberattaque au CHU de Guadeloupe : ce que l’on sait

L’attaque a affecté le système informatique hospitalier et les télécommunications de l’établissement. Les conséquences ont été particulièrement sensibles sur le site de Chauvel, tandis que Belle-Plaine a également connu des perturbations. Le CHU a déclenché son plan blanc pour adapter l’organisation et prioriser les prises en charge essentielles.

La direction a annoncé la déprogrammation des consultations et des interventions non urgentes jusqu’au 27 novembre inclus. Les urgences, elles, demeurent ouvertes. Cette distinction compte : une activité hospitalière peut être profondément désorganisée sans que tous les services soient fermés, et le mot « paralysie » ne doit pas masquer les soins qui continuent.

Des équipes contraintes de revenir au papier

Lorsque les logiciels deviennent indisponibles, les équipes doivent s’appuyer sur des procédures de secours : formulaires papier, transmissions orales et organisation manuelle des rendez-vous. Ce retour à des outils simples peut permettre de poursuivre les soins, mais il ralentit la circulation de l’information et exige une coordination particulièrement rigoureuse.

Je pense à une situation fréquente dans les établissements : un patient arrive pour un examen, mais son dossier n’est pas accessible au poste habituel. Un soignant doit alors vérifier les informations autrement, sans confondre vitesse et précipitation. C’est précisément dans ces moments ordinaires que la préparation aux incidents devient déterminante.

Opérations annulées et soins aux patients : les conséquences immédiates

La suspension des actes non urgents vise à préserver les moyens disponibles pour les situations prioritaires. Pour les patients concernés, cela signifie toutefois un rendez-vous reporté, parfois après une période d’attente déjà longue. L’établissement doit pouvoir les informer des nouvelles dates et indiquer clairement où se présenter en cas d’aggravation de leur état.

J’ai souvent constaté que, dans une crise, la qualité de l’information compte presque autant que la remise en service des outils. Une consigne simple, répétée par téléphone et sur les canaux officiels, évite des déplacements inutiles et réduit la pression sur les équipes d’accueil. Ici, les urgences restent assurées : les patients doivent suivre les indications du CHU et ne pas se rendre sur place pour une consultation déprogrammée sans avoir vérifié sa situation.

En cas d’urgence médicale , contacter les services d’urgence ou suivre les consignes locales ; les urgences du CHU restent assurées.

, contacter les services d’urgence ou suivre les consignes locales ; les urgences du CHU restent assurées. Pour un rendez-vous non urgent , vérifier directement auprès de l’établissement s’il est maintenu ou reporté.

, vérifier directement auprès de l’établissement s’il est maintenu ou reporté. Ne pas transmettre d’informations médicales sensibles à une personne qui prétend appeler au nom du CHU sans pouvoir confirmer son identité.

à une personne qui prétend appeler au nom du CHU sans pouvoir confirmer son identité. Surveiller les communications officielles, qui peuvent préciser l’évolution des perturbations et les modalités de reprise.

Cette prudence n’a rien d’alarmiste. Une cyberattaque peut créer des occasions d’usurpation, surtout lorsque les patients attendent des nouvelles et sont prêts à répondre à un appel inattendu. Les consignes vérifiables restent le meilleur garde-fou.

Données chiffrées et rançongiciel : ce qui reste à établir

Les informations disponibles font état de données chiffrées et de plusieurs bases de données touchées. Le chiffrement rend des fichiers illisibles pour les utilisateurs autorisés ; il ne prouve pas, à lui seul, qu’ils ont été copiés ou diffusés. À ce stade, aucun bilan confirmé du nombre de dossiers concernés ni de l’existence d’une fuite n’est établi dans les éléments communiqués.

Le rançongiciel constitue une piste possible dans ce type d’incident, mais il serait prématuré d’affirmer qu’il est à l’origine de l’attaque sans confirmation. Les enquêteurs et les équipes techniques doivent déterminer le mode opératoire, l’étendue de l’intrusion et les mesures nécessaires pour sécuriser les systèmes. Pour comprendre les enjeux d’une attaque par chiffrement, je renvoie à cet éclairage sur le fonctionnement des rançongiciels.

Les incidents touchant d’autres organismes montrent également pourquoi la sécurité des données ne se limite pas à la remise en marche des logiciels. Il faut vérifier les accès, protéger les comptes et informer les personnes concernées si une exposition est confirmée. Un exemple de fuite de données dans un autre secteur est présenté dans cet article sur les risques liés aux données personnelles après une cyberattaque.

Un incident aggravé par le transfert vers un nouveau site

La cyberattaque survient alors que le CHU est engagé dans un transfert vers un nouveau site. Cette concomitance complique la gestion : les équipes doivent déjà coordonner des changements logistiques et maintenir les prises en charge, tandis que l’incident informatique impose des procédures supplémentaires. Il ne faut pas en déduire que le déménagement a causé l’attaque ; les éléments disponibles établissent une proximité dans le temps, pas un lien de causalité.

Pour mesurer la différence entre un incident informatique et une crise sanitaire, je retiens un critère simple : la continuité des soins. Tant que les urgences sont assurées, l’hôpital conserve une capacité de réponse essentielle, mais les reports et les communications perturbées pèsent sur les patients comme sur les personnels. La résilience se joue alors autant dans les sauvegardes et les contrôles d’accès que dans les procédures papier, les lignes de secours et la clarté des consignes.

Le CHU de Guadeloupe doit désormais rétablir ses services sans compromettre la sécurité des données ni la prise en charge des patients. Cette cyberattaque rappelle que des systèmes indisponibles peuvent laisser les hôpitaux paralysés, provoquer des opérations annulées et transformer une panne numérique en crise sanitaire, même lorsque les urgences continuent de fonctionner.

Autres articles qui pourraient vous intéresser