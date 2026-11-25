Que sait-on de la tentative d’étranglement d’un codétenu à la prison de la Santé, et quel lien avec le quadruple meurtre de Choisy-le-Roi ? Le suspect, déjà mis en cause dans la mort de quatre hommes dont les corps ont été retrouvés dans la Seine durant l’été 2025, aurait agressé son compagnon de cellule le 17 octobre suivant. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre après cet épisode, selon les informations disponibles au 23 novembre 2026. À ce stade, il s’agit d’accusations examinées dans le cadre d’une enquête judiciaire : la mise en examen ne vaut pas condamnation.

Les deux affaires soulèvent des questions différentes, même si elles concernent le même homme : d’un côté, les morts découvertes près de Choisy-le-Roi ; de l’autre, un acte de violence présumé en détention provisoire. Je retiens surtout la nécessité de distinguer les faits établis des soupçons, particulièrement dans un dossier de faits divers aussi grave. Voici les éléments connus et leur chronologie, sans confondre les procédures.

Repère Élément rapporté Statut Été 2025 Quatre hommes sont retrouvés morts dans la Seine, près de Choisy-le-Roi. Une procédure porte sur ces décès. 17 octobre 2025 Le suspect aurait tenté d’étrangler son codétenu à la prison de la Santé. Faits présumés, contestables devant la justice. 23 novembre 2026 Monji H., âgé de 29 ans, est mis en examen pour tentative de meurtre dans cette seconde affaire. La mise en examen ne préjuge pas de la culpabilité.

Quadruple meurtre à Choisy-le-Roi : les faits connus

Les corps de quatre hommes ont été découverts dans la Seine, à proximité de Choisy-le-Roi, durant l’été 2025. Monji H., âgé de 29 ans, est mis en cause dans cette affaire et se trouvait en détention provisoire lorsque l’incident de la prison de la Santé aurait eu lieu.

Dans un dossier criminel, la précision des mots compte : être suspecté ou mis en examen ne signifie pas être reconnu coupable. Je préfère donc séparer clairement les deux procédures, plutôt que de présenter comme établies des accusations qui doivent encore être examinées par la justice.

Prison de la Santé : une tentative d’étranglement présumée

Selon les éléments rapportés, l’agression présumée se serait déroulée le 17 octobre 2025, dans la cellule que le suspect partageait avec un autre détenu. L’homme aurait tenté d’étrangler son codétenu. La qualification retenue dans cette procédure est celle de tentative de meurtre, et Monji H. a été mis en examen le 23 novembre 2026.

La violence carcérale pose une question concrète : comment protéger les personnes détenues lorsqu’un incident grave survient en cellule ? Mais les informations disponibles ici ne détaillent ni le déroulement complet de l’intervention ni les éventuelles blessures de la victime présumée. Je m’en tiens donc à ce qui est rapporté, sans ajouter de circonstances non confirmées.

Deux procédures distinctes, une enquête judiciaire à suivre

L’affaire des quatre décès et celle de l’agression présumée en prison suivent des volets judiciaires séparés. Le fait que le même suspect soit concerné ne suffit pas à établir un lien entre les événements, ni à tirer une conclusion sur sa responsabilité dans chacun d’eux.

Pour suivre le dossier, les repères les plus utiles sont les décisions des magistrats et les éléments confirmés par les autorités. Dans l’immédiat, voici ce qu’il faut garder à l’esprit :

Quatre hommes ont été retrouvés morts dans la Seine près de Choisy-le-Roi durant l’été 2025.

ont été retrouvés morts dans la Seine près de Choisy-le-Roi durant l’été 2025. Une agression présumée contre un codétenu aurait eu lieu à la prison de la Santé le 17 octobre 2025.

contre un codétenu aurait eu lieu à la prison de la Santé le 17 octobre 2025. Une mise en examen pour tentative de meurtre a été annoncée le 23 novembre 2026 dans ce second dossier.

pour tentative de meurtre a été annoncée le 23 novembre 2026 dans ce second dossier. La présomption d’innocence demeure tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

Les chiffres disponibles dans les éléments de ce dossier décrivent la chronologie, pas une tendance générale de la violence en prison. Sans données officielles comparables sur les incidents en détention, il serait trompeur de transformer cette affaire individuelle en statistique nationale.

De même, aucun chiffre d’étude ou de sondage n’est fourni ici pour mesurer la fréquence des agressions entre codétenus. Je préfère le signaler plutôt que d’avancer une estimation invérifiable : dans les faits divers, la prudence sur les données est aussi importante que la précision sur les accusations.

Ce que la suite de la procédure devra établir

La justice devra examiner les circonstances de l’incident en détention, les éléments matériels et les déclarations des personnes concernées. Dans le dossier de Choisy-le-Roi, elle devra aussi traiter séparément les accusations relatives aux quatre morts retrouvés dans la Seine.

Je retiens une règle simple : une mise en examen marque une étape de l’enquête, pas son terme. Le quadruple meurtre de Choisy-le-Roi, le suspect, la tentative d’étranglement, le codétenu et la violence carcérale restent au cœur de procédures que l’enquête judiciaire doit encore éclaircir.

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