Après avoir remporté deux étapes du Tour de France, Dylan Teuns annonce sa retraite

Dylan Teuns, retraite et cyclisme : que devient un coureur belge après douze saisons au plus haut niveau ? Et comment comprendre le départ d’un vainqueur de deux étapes du Tour de France alors qu’il estime encore pouvoir courir ? À 34 ans, le Belge met un terme à sa carrière sportive après l’expiration de son contrat chez Cofidis et l’absence d’offre pour la saison 2027. Son annonce ferme un chapitre marqué par des succès de prestige, dont une victoire d’étape à la Planche des Belles Filles en 2019, une autre au Grand-Bornand en 2021 et la Flèche Wallonne en 2022. Je retiens surtout le contraste entre un palmarès solide et une sortie qui ne semble pas dictée par l’envie de raccrocher. Dans le cyclisme professionnel, le calendrier des contrats peut parfois trancher avant les jambes.

Donnée Repère Âge au moment de l’annonce 34 ans Durée chez les professionnels Douze saisons Victoires sur le Tour de France Deux étapes, en 2019 et 2021 Autre succès majeur Flèche Wallonne 2022 Dernière équipe mentionnée Cofidis, depuis 2025 Bilan de victoires en carrière Quatorze succès

Dylan Teuns annonce sa retraite après douze saisons professionnelles

La décision intervient après la fin de son contrat chez Cofidis et sans proposition d’une équipe pour la saison 2027. Teuns explique qu’il aurait encore pu trouver sa place dans le peloton, mais le marché des effectifs ne lui a pas ouvert de porte. Le départ tient donc autant aux circonstances qu’à un choix personnel.

Je trouve cette nuance importante : annoncer sa retraite ne signifie pas forcément que l’envie de courir a disparu. Pour un coureur expérimenté, l’absence de contrat peut transformer une hésitation en décision définitive, même lorsque les résultats passés prouvent qu’il a su rivaliser au plus haut niveau.

Une fin de carrière liée au marché des équipes

Les formations professionnelles construisent leurs effectifs longtemps à l’avance. Un coureur peut alors se retrouver sans place non parce qu’il a perdu toute valeur sportive, mais parce que les besoins, les budgets ou les choix de recrutement ne coïncident plus avec son profil.

Le cas de Teuns rappelle une réalité moins spectaculaire que les arrivées au sommet : la carrière d’un cycliste dépend aussi des contrats. Dans une course cycliste, le chronomètre décide du classement ; dans les bureaux, d’autres critères déterminent qui prendra le départ la saison suivante.

Deux victoires d’étape qui ont marqué le Tour de France

La première victoire française de Teuns sur le Tour survient en 2019, à la Planche des Belles Filles. Deux ans plus tard, il s’impose au Grand-Bornand, au terme d’une étape de montagne exigeante. Ces deux journées constituent les images les plus fortes de son palmarès sur la Grande Boucle.

Je retiens la portée particulière de ces succès : gagner une étape du Tour ne relève pas d’un simple bon jour. Il faut choisir le bon moment, gérer l’effort et résister jusqu’à la ligne, tandis que la course se joue aussi dans le placement et la stratégie. Pour un coureur, ces victoires restent souvent plus parlantes qu’une longue liste de résultats réguliers.

Un palmarès au-delà de la Grande Boucle

En 2022, le cycliste belge remporte la Flèche Wallonne, une épreuve d’un jour réputée pour son arrivée sur le Mur de Huy. Ce succès confirme sa capacité à briller dans des contextes différents : une étape de montagne au Tour et une classique où l’explosivité compte particulièrement.

À mes yeux, c’est ce mélange qui rend son parcours intéressant. Teuns n’a pas bâti sa réputation sur un seul terrain, et ses résultats montrent la valeur d’un coureur capable de saisir une occasion dans des courses aux exigences très différentes.

Ces images rappellent pourquoi les succès d’étape occupent une place si forte dans la mémoire du public : ils condensent l’effort d’une journée en un instant décisif. Pour Teuns, la Planche des Belles Filles reste l’un des repères majeurs de sa carrière sportive.

Quatorze succès et douze saisons au plus haut niveau

Le bilan communiqué pour l’ensemble de sa carrière compte quatorze victoires. Ce chiffre regroupe des succès obtenus dans des épreuves variées et donne une mesure concrète de la régularité nécessaire pour durer parmi les professionnels.

Autre repère : Teuns quitte le peloton après douze saisons professionnelles, à 34 ans. Ces données ne racontent pas chaque course ni les périodes difficiles, mais elles situent l’ampleur de son parcours : plus d’une décennie dans un sport où les équipes et les calendriers se renouvellent sans cesse.

Un nouveau chapitre loin du peloton

Après l’annonce, Teuns a évoqué son projet de devenir agriculteur. Le changement est net : après les déplacements, les stages et les courses, le quotidien devrait s’organiser autour d’un autre rythme. Je trouve ce virage cohérent avec une retraite qui ne se résume pas à quitter le vélo, mais à choisir une activité et un cadre de vie différents.

Il serait tentant de réduire cette transition à une jolie formule. Pourtant, elle souligne un enjeu concret pour les sportifs : préparer l’après-carrière demande de transformer des habitudes bâties pendant des années. Le palmarès reste, mais le métier change.

Son annonce laisse ainsi deux images en tête : un coureur qui a gagné sur les routes du Tour de France et un homme qui regarde déjà vers une vie éloignée du peloton. Le parcours de Dylan Teuns rappelle qu’une retraite sportive peut être à la fois une fin imposée par le marché et le début d’un projet choisi.

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