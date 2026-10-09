ASM–UBB : Rémi Lamerat relativise l’écart avec Clermont : « Ce n’est pas si loin »

Le match ASM-UBB peut-il vraiment se jouer d’avance ? Rémi Lamerat invite à se méfier d’un écart de niveau qui paraît plus grand qu’il ne l’est. Ancien joueur de l’ASM Clermont et de l’Union Bordeaux-Bègles, il estime que Clermont peut rivaliser, à condition de poursuivre sa progression et de gagner en expérience. Dans le Top 14, les réputations pèsent parfois lourd avant même le coup d’envoi ; sur le terrain, elles ne plaquent personne.

Son regard compte aussi parce qu’il connaît les deux environnements et les exigences du rugby français. L’UBB s’est installée parmi les équipes de référence, tandis que Clermont cherche à retrouver une régularité capable de soutenir ses ambitions. Je retiens surtout le point de Lamerat : réduire la discussion à une opposition entre favori et outsider ferait oublier ce qui décide une rencontre, de la discipline collective à la capacité de répondre aux temps forts adverses. Le championnat de rugby ne se résume pas à un classement : une performance sportive se construit dans les détails, parfois bien loin des pronostics.

Repère Ce qu’il apporte à l’analyse Rémi Lamerat Un ancien joueur des deux clubs, en mesure de comparer leurs environnements. ASM Clermont Une équipe que Lamerat juge capable de se rapprocher de l’UBB. Union Bordeaux-Bègles Un adversaire devenu une référence du rugby français. Enjeu central Réduire l’écart par l’expérience, la constance et la maîtrise des séquences décisives.

ASM Clermont – UBB : pourquoi Rémi Lamerat relativise l’écart

Le parcours de Lamerat éclaire son propos. Il a porté les couleurs des deux formations et connaît Christophe Urios, sous les ordres duquel il a joué à Castres puis à Bordeaux-Bègles. Cette expérience lui permet de parler de la rivalité sportive sans la transformer en duel caricatural entre une équipe installée et une autre condamnée à subir.

Je vois là une distinction utile : reconnaître la force de l’UBB ne revient pas à considérer Clermont comme impuissant. Dans un match ASM-UBB, le rapport de forces peut évoluer au fil des phases de jeu. Une équipe qui défend bien, limite les fautes et exploite ses occasions peut faire douter un adversaire réputé supérieur ; le statut ne remplace pas l’exécution.

Un écart de niveau qui n’explique pas tout

Quand Lamerat affirme que Clermont n’est « pas si loin », il ne nie pas les différences entre les équipes. Il rappelle plutôt qu’elles ne suffisent pas à prédire l’issue d’une rencontre. La préparation, la confiance et la gestion des moments clés peuvent rapprocher deux formations que l’on croit éloignées.

Pour le public, la nuance est importante : un favori peut être bousculé, et un outsider peut répondre sans dominer toute la partie. Je pense à ce supporter qui, avant le coup d’envoi, ne regarde que les noms sur la feuille de match. Il risque de manquer le vrai sujet : qui saura imposer son rythme lorsque la pression montera ?

Les repères de Rémi Lamerat entre Clermont et Bordeaux

Les chiffres de son parcours donnent du poids à cette lecture. Rémi Lamerat a disputé 19 rencontres avec l’équipe de France, après avoir été présélectionné pour la Coupe du monde 2015 sans figurer dans la liste finale des 31 joueurs. Ce repère rappelle le niveau auquel il a évolué, mais aussi la concurrence exigeante qui accompagne le rugby international.

Son palmarès comprend également un titre de champion de France remporté avec Clermont en 2017. Ce chiffre situe son expérience au cœur de l’histoire récente du club : il connaît la capacité de l’ASM à gagner, et pas seulement les difficultés d’une équipe en quête de constance. Son passage à Bordeaux, puis sa connaissance du travail de Christophe Urios, complètent ce regard croisé.

Expérience, discipline et maîtrise des temps forts

Lamerat insiste sur un élément moins spectaculaire que les essais : l’expérience. Elle aide une équipe à rester lucide après une erreur, à ne pas se précipiter dans les dernières minutes et à reconnaître les moments où il faut jouer simple. Dans un championnat aussi disputé que le Top 14, ces réflexes peuvent peser autant qu’une action individuelle brillante.

Pour Clermont, progresser ne signifie donc pas seulement produire davantage de jeu. Il faut aussi convertir les périodes favorables en points et éviter de rendre le ballon trop facilement. C’est un peu comme dans une dégustation que j’imagine après l’entraînement avec un supporter : le nom du domaine attire l’attention, mais c’est l’équilibre qui convainc. Sur le terrain, l’enthousiasme compte ; la maîtrise fait la différence.

Ce qui peut faire basculer le match ASM-UBB

La rencontre se joue d’abord dans les choix concrets. Pour comprendre comment l’écart peut se réduire, je surveillerais plusieurs points plutôt que de m’en tenir aux réputations d’avant-match :

La discipline : concéder des pénalités offre des points faciles et permet à l’adversaire d’installer son jeu.

concéder des pénalités offre des points faciles et permet à l’adversaire d’installer son jeu. La défense : tenir les séquences longues évite de subir la rencontre et peut provoquer des erreurs chez l’UBB.

tenir les séquences longues évite de subir la rencontre et peut provoquer des erreurs chez l’UBB. La gestion des occasions : Clermont devra concrétiser ses temps forts au lieu de repartir bredouille après une séquence prometteuse.

Clermont devra concrétiser ses temps forts au lieu de repartir bredouille après une séquence prometteuse. La maîtrise émotionnelle : après un essai encaissé ou une décision contestée, garder le fil du plan de jeu devient essentiel.

Ces critères ne garantissent pas une victoire, et c’est précisément ce qui rend la rivalité sportive intéressante. Ils montrent plutôt pourquoi l’écart de niveau n’est jamais une réponse complète : une équipe peut compenser une différence de puissance par la précision, la cohésion et une meilleure gestion des moments décisifs.

Un test révélateur pour Clermont

Face à une équipe considérée comme une référence, Clermont peut mesurer ses progrès sans confondre résultat et qualité de jeu. Une défaite serrée ne prouverait pas à elle seule que les équipes se valent ; une victoire ne ferait pas disparaître les chantiers. Mais la capacité à rivaliser dans les secteurs clés serait un indicateur concret pour la suite du championnat de rugby.

Je préfère cette lecture aux verdicts définitifs formulés avant le match. Un affrontement entre l’ASM Clermont et l’Union Bordeaux-Bègles mettra à l’épreuve les ambitions des deux clubs, mais aussi l’idée défendue par Rémi Lamerat : dans le rugby français, l’écart se mesure sur le terrain, et le match ASM-UBB peut démontrer qu’il n’est pas si loin.

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