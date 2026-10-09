Après Sciences Po, quels salaires ? Le panorama des rémunérations dans chaque IEP

Vous comparez les IEP et vous vous demandez si le nom de l’école change vraiment la fiche de paie ? Pour les salaires des diplômés de Sciences Po, les chiffres disponibles donnent des repères utiles, mais ils ne permettent pas de classer sérieusement chaque établissement sur une base identique. Le salaire moyen dépend aussi du métier, du secteur, du lieu de travail et de l’expérience : une première rémunération dans le conseil parisien ne se compare pas directement à celle d’un poste dans le secteur public en région.

Je préfère donc distinguer les données observées des estimations et des effets de réputation. Les chiffres communiqués pour l’insertion professionnelle indiquent des rémunérations moyennes en France et à l’international, tandis qu’un repère autour de 40 000 euros bruts annuels concerne une estimation de sortie d’école à Paris. Ce panorama éclaire les débouchés et les carrières possibles, sans transformer des données hétérogènes en classement artificiellement précis.

Repère de rémunération Montant brut annuel Périmètre indiqué Moyenne en France 39 705 € Diplômés, six mois après l’obtention du diplôme Moyenne à l’international 48 178 € Diplômés, six mois après l’obtention du diplôme Estimation à la sortie Environ 40 000 € Jeunes diplômés, CDI à Paris, selon le métier et l’expérience retenus

Salaires après Sciences Po : ce que les chiffres permettent de dire

Un premier repère souvent cité situe autour de 40 000 euros bruts par an la rémunération estimée de jeunes diplômés à Paris, après un à deux ans d’expérience et dans le cadre d’un CDI. Il s’agit d’un ordre de grandeur, pas d’un salaire garanti à la sortie : le secteur d’activité et la fonction pèsent lourd dans la balance.

Autre indicateur, la rémunération moyenne rapportée six mois après le diplôme s’établit à 39 705 euros en France. Cette moyenne rassemble des parcours différents et ne décrit donc ni un salaire médian, ni le revenu typique de chaque IEP. C’est une photographie d’ensemble, utile à condition de ne pas lui demander de raconter chaque trajectoire.

France et international : deux repères à lire avec prudence

Pour les diplômés en poste à l’étranger, la moyenne indiquée atteint 48 178 euros bruts annuels, également six mois après l’obtention du diplôme. L’écart avec la France peut refléter les secteurs choisis, les pays d’accueil et les niveaux de rémunération locaux ; il ne signifie pas automatiquement qu’un même emploi paie davantage partout.

Dans mes comparaisons de données d’insertion, je garde toujours une question en tête : parle-t-on du même délai après le diplôme et du même type de rémunération ? Sans cette précaution, le chiffre le plus élevé gagne le débat, pas nécessairement l’analyse.

Chaque IEP, des carrières différentes plutôt qu’un classement simple

Les établissements du réseau des IEP partagent une formation généraliste, mais leurs diplômés ne suivent pas tous les mêmes chemins. Les écarts de salaire peuvent venir de la spécialité choisie, des stages, de l’alternance, du réseau professionnel ou du premier employeur. Sans résultats établis selon une méthode commune pour chaque école, annoncer une hiérarchie précise serait plus spectaculaire que fiable.

Je pense à Camille, personnage fictif diplômé d’un IEP en région : elle vise une collectivité territoriale et privilégie des missions proches des politiques publiques. Son camarade Mehdi, lui aussi fictif, rejoint un cabinet de conseil à Paris. Leurs parcours illustrent une réalité simple : le diplôme ouvre des portes, mais le poste occupé détermine largement la rémunération initiale.

Secteur public et secteur privé : des critères qui ne se résument pas au brut

Dans le secteur public, les rémunérations dépendent notamment du concours, du statut, du grade et de l’employeur. La progression peut être encadrée, tandis que la stabilité et l’intérêt des missions comptent souvent dans le choix. Dans le secteur privé, le conseil, la finance, les affaires publiques ou les ressources humaines peuvent proposer des niveaux de départ variés, avec des écarts sensibles selon l’entreprise et la ville.

Pour comparer deux offres, je regarderais au-delà du montant affiché :

La rémunération fixe , exprimée en brut annuel, et son éventuelle évolution.

, exprimée en brut annuel, et son éventuelle évolution. Les éléments variables , comme les primes, qui ne sont pas toujours garantis.

, comme les primes, qui ne sont pas toujours garantis. Le lieu de travail et le coût de la vie associé.

et le coût de la vie associé. Le contenu du poste , les responsabilités et les possibilités de mobilité.

, les responsabilités et les possibilités de mobilité. Les avantages, par exemple les congés, la prévoyance ou la formation.

Un bonus ponctuel ne doit pas être confondu avec un salaire régulier. Pour illustrer cette différence entre rémunération récurrente et gain exceptionnel, cet exemple de prime liée à une qualification sportive relève d’une logique très différente d’une fiche de paie classique.

Débouchés après un IEP : le métier compte autant que l’école

Les débouchés couvrent notamment l’administration, les collectivités, les organisations internationales, le conseil, la communication, les médias et les entreprises. Ces secteurs ne rémunèrent pas de la même façon et n’offrent pas les mêmes rythmes de progression. Pour un candidat, mieux vaut donc comparer des métiers précis que chercher un chiffre unique censé résumer toutes les carrières issues de Sciences Po.

Je prends souvent l’exemple fictif d’une diplômée qui hésite entre une mission de communication publique et un poste de consultante. La seconde offre peut afficher un fixe supérieur, mais l’amplitude horaire, les déplacements et les primes modifient l’équilibre réel. À mes yeux, la meilleure comparaison commence par les conditions de travail, puis examine le salaire.

Pour approfondir la préparation d’un parcours professionnel, on peut aussi consulter des ressources sur la différence entre gain exceptionnel et revenu durable ; ce détour ne remplace évidemment pas une enquête sur les métiers visés, mais rappelle pourquoi les montants ponctuels ne sont pas des rémunérations annuelles.

Pour estimer ses perspectives, je conseille de croiser les enquêtes d’insertion avec des offres d’emploi récentes et des témoignages de professionnels du secteur visé. Une moyenne nationale donne un point de départ, mais elle ne remplace ni le détail du métier ni celui de la région. C’est aussi la bonne méthode pour évaluer la part des primes et la progression possible après le premier poste.

Comment lire les données avant de choisir son IEP

Avant de retenir un chiffre ou un classement, vérifiez ces éléments :

Le délai mesuré : sortie d’école, six mois après le diplôme ou plusieurs années d’expérience. La nature du montant : salaire brut, net, fixe ou rémunération incluant des primes. La population observée : tous les diplômés, une promotion particulière ou un secteur professionnel. Le lieu d’emploi : France, Paris ou international, car les marchés diffèrent.

Ce contrôle évite de comparer des indicateurs qui n’ont pas le même périmètre. À défaut de données harmonisées par IEP, je retiens donc les tendances générales et je refuse les classements au millier d’euros près : leur précision apparente ne garantit pas leur solidité.

En pratique, les salaires des diplômés de Sciences Po et des autres IEP varient surtout selon le poste, le secteur et le lieu d’exercice ; les moyennes disponibles donnent des repères, tandis que l’insertion professionnelle, les débouchés et les carrières se construisent aussi par l’expérience, les choix de spécialisation et les opportunités.

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