Les gros bailleurs de fonds de Donald Trump, incluant Rupert Murdoch, prennent le contrôle de la version américaine de TikTok

Comment les investisseurs de Donald Trump bouleversent la gestion de TikTok aux États-Unis

À l’heure où la question de la souveraineté numérique alimente tous les débats, un tournant majeur serait en train de se jouer autour de TikTok, cette application chinoise très prisée. En 2025, on assiste à une véritable redistribution des cartes, avec le soutien de figures emblématiques telles que Rupert Murdoch, dont l’influence sur l’information et les médias américains reste incontournable. La forte implication financière de ces gros bailleurs de fonds dans la nouvelle organisation de TikTok pourrait bien redéfinir le paysage technologique et médiatique des États-Unis. La crainte persistante d’une ingérence étrangère semble aujourd’hui céder la place à un pouvoir consolidé de l’élite financière US, prête à orienter la plateforme vers des intérêts propres, tout en affirmant vouloir préserver l’impartialité. Une démarche qui soulève de nombreuses questions : jusqu’où cette nouvelle gestion protégera-t-elle la vie privée des utilisateurs ? Et surtout, quels bénéfices retireraient ces investisseurs, déjà très présents dans le secteur média comme dans Fox News?

Les acteurs clés derrière la prise de pouvoir de TikTok en 2025

Depuis que Donald Trump a signé un décret pour transférer la gestion de TikTok aux États-Unis, plusieurs poids lourds, notamment Rupert Murdoch — le magnat des médias connu pour ses responsabilités dans Fox News et News Corp — se sont positionnés comme acteurs principaux. Une alliance visant à assurer une gestion plus « loyaliste » tout en rassurant la Maison Blanche, surtout dans un contexte où la loi contraint désormais TikTok à s’émanciper de ByteDance, son éditeur chinois. Parmi les héros de cette manœuvre figurent aussi Larry Ellison, PDG d’Oracle, et Michael Dell, qui, à travers divers fonds d’investissement sophistiqués comme Silver Lake ou Andreessen Horowitz, détiennent désormais une part significative dans cette nouvelle version de TikTok. La valorisation de l’ensemble est estimée à environ 14 milliards de dollars, un chiffre qui ne cesse de croître à mesure que les investisseurs renforcent leur influence dans le secteur.

Une gestion qui s’appuie sur un algorithme copié de la version originale tout en étant sous contrôle américain. Une action de mise en conformité avec la loi, sous l’œil vigilant du Congrès, qui craignait un accès chinois aux données américaines. Une prolongation de la date limite jusqu’au 23 janvier 2026 pour finaliser la cession.

Ce projet, loué par ses sponsors comme étant un moyen de protéger la vie privée des utilisateurs, soulève aussi des interrogations quant à l’indépendance éditoriale et aux enjeux géopolitiques. La communication officielle insiste sur l’équité entre toutes les philosophies politiques, mais la réalité pourrait s’avérer plus nuancée, surtout lorsque l’on connaît le lien étroit entre ces investisseurs et des médias influents tels que Fox Corporation ou le Wall Street Journal.

Quels impacts pour l’avenir de TikTok et la politique numérique américaine ?

Le contrôle accru exercé par des financiers proches de Donald Trump et Rupert Murdoch pourrait ouvrir une nouvelle ère pour la plateforme, qui passerait d’un outil de divertissement à un vecteur d’influence plus marqué. La stratégie politique, aussi bien que commerciale, semble de plus en plus liée à une consolidation du pouvoir économique et médiatique. Sur le plan international, cette gestion pourrait aussi influencer la manière dont la Chine perçoit ses partenaires américains, à l’heure où Xi Jinping aurait, lors d’un appel téléphonique, donné son accord tacite à cet accord, tout en demandant à Washington de tourner la page sur les restrictions commerciales unilatérales. Même si Pékin s’est montré discret, la dimension géopolitique est indéniable, et l’on peut se demander si cette nouvelle initiative ne va pas renforcer la méfiance mutuelle entre ces deux géants économiques.

Les risques et opportunités d’une gestion contrôlée de TikTok par des financiers américains

Conséquences pour la liberté d’expression sur la plateforme

Possibilité d’un meilleur respect de la vie privée des utilisateurs américains

Risques d’un biais dans le contenu, avec une influence plus marquée de certains groupes de pouvoir

Opportunité pour renforcer l’indépendance technologique des États-Unis face à la Chine

Impact sur la compétition mondiale dans le secteur des réseaux sociaux

Foire aux questions

Pourquoi Donald Trump a-t-il signé ce décret ? Parce qu’il souhaitait garantir une gestion plus sécurisée et patriotique de TikTok, tout en évitant tout accès non contrôlé aux données américaines, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Quelle part ByteDance conservera-t-elle dans le nouvel outil ? Moins de 20 %, dans un souci de conformité avec la réglementation américaine concernant la sécurité nationale.

Qui sont les principaux investisseurs impliqués ? Larry Ellison d’Oracle, Michael Dell, Rupert Murdoch, ainsi que plusieurs fonds spécialisés comme Silver Lake et Andreessen Horowitz. Leur influence pourrait signifier un changement de cap pour la plateforme.

La gestion de TikTok pourrait-elle évoluer vers une plateforme plus partisane ? Bien que le président assure une gestion équitable, la proximité avec certains investisseurs proches du pouvoir pourrait influencer la ligne éditoriale. La vigilance reste de mise.

Le contrôle américain de TikTok est-il un modèle pour d’autres applications ? Si cette démarche trouve un écho favorable, cela pourrait inspirer une nouvelle stratégie de gestion des réseaux sociaux aux États-Unis, avec une influence accrue des financiers et des grands médias.

