La lutte contre le cancer est financée par les chats qui se dévoilent en vidéo. Les félins rencontrent un succès et il s’agit d’une bonne action.

Pour la lutte contre le cancer, il y a les dons classiques, mais les auteurs d’une nouvelle plateforme ont pensé aux chats. Ces derniers sont au cœur d’un véritable phénomène sur la toile, car les vidéos sur les sites sont de plus en plus nombreuses. Caméras cachées, chutes, dressage… Tous les thèmes sont abordés et généralement les internautes affectionnent particulièrement ces vidéos. Le site Cats vs Cancer a donc décidé d’utiliser les félins pour financer la lutte contre le cancer.

Les chats financent la lutte contre le cancer

Les consommateurs ne sont pas contraints de dépenser de l’argent, car les vidéos des chats s’occupent d’apporter des dons à la lutte contre le cancer. Le concept est très facile : une multitude d’images de félins est à l’honneur sur la plateforme. En regardant une vidéo, une publicité devrait s’afficher et c’est elle qui rapportera de l’argent. Ce modèle s’inspire ainsi de celui visible sur de nombreux sites Internet, car la publicité est désormais une source de revenus pour certaines plateformes. Cats vs Cancer a donc voulu allier l’utile à l’agréable, car les vidéos de chats font toujours sensation.

Regarder les chats pour aider la lutte contre le cancer

Le pari des auteurs de ce site a porté ses fruits, car depuis le lancement en septembre dernier, le nombre de visiteurs ne cesse de croître. Les internautes ont à leur disposition plusieurs onglets, dont celui baptisé « Videos » où toutes les images les plus plébiscitées sur Internet sont proposées. Il y a également des « Memes » et des « Gifs ». Les visiteurs peuvent également effectuer un don pour la lutte contre le cancer en cliquant sur l’onglet « Donate Meow ». Plusieurs montants sont possibles (10, 25, 50 ou 100 dollars), mais il est possible d’effectuer un versement personnalisé.