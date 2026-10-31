Sécheresse en Franche-Comté : la flambée du prix du fourrage met les agriculteurs sous pression

Sécheresse en Franche-Comté : le fourrage devient un poste de dépense sous tension

Comment nourrir les troupeaux quand les prairies ne repoussent plus et que les stocks d’hiver diminuent dès l’été ? En Franche-Comté, la sécheresse et le stress hydrique fragilisent les récoltes de fourrage, tandis que la hausse des prix alourdit les coûts agricoles. Pour les agriculteurs, le problème ne se limite pas à acheter davantage : il faut aussi trouver la marchandise disponible, préserver l’élevage et éviter une pénurie alimentaire pour les animaux. Je vois dans cette situation un signal concret du changement climatique : les épisodes secs mettent à l’épreuve des exploitations déjà sensibles aux variations de charges.

Le mécanisme est simple, mais ses effets s’additionnent. Quand l’herbe manque, les éleveurs entament leurs réserves plus tôt ou achètent du foin et des aliments complémentaires, parfois au moment où la demande est déjà forte. Pour comprendre les conséquences, je suivrai le cas fictif d’une ferme laitière du Jura : ses choix illustrent les arbitrages que peuvent rencontrer les exploitations, sans prétendre décrire une ferme en particulier. Les informations disponibles évoquent une hausse des dépenses de production estimée entre 25 et 30 % dans certains cas ; ce chiffre est une estimation rapportée, pas un bilan uniforme de toutes les fermes franc-comtoises.

Facteur Effet sur l’exploitation Réponse possible Prairies asséchées Moins d’herbe et des récoltes réduites Économiser les réserves et ajuster les rations Demande accrue Fourrage plus difficile à trouver et plus cher Comparer les offres et organiser des achats groupés Stocks entamés tôt Moins de marge pour l’hiver Revoir le calendrier de distribution et les effectifs

Des prairies asséchées aux stocks de fourrage sous pression

Dans le scénario de la ferme fictive, Claire constate que les pâtures offrent moins d’herbe et que les coupes ne suffisent pas à remplir le hangar. Elle puise alors dans les réserves prévues pour l’hiver. Cette décision dépanne à court terme, mais laisse moins de marge si la sécheresse se prolonge ou si les prix restent élevés.

Les conséquences ne sont pas identiques partout. La nature des sols, les pluies locales, les possibilités d’irrigation et les cultures présentes influencent les rendements. Un épisode pluvieux peut apporter un répit, sans garantir pour autant le renouvellement des stocks : les précipitations et l’état des nappes ne se traduisent pas automatiquement par une repousse suffisante des prairies. Les épisodes de chaleur et d’orages observés dans la région rappellent cette alternance, comme le décrit ce point sur la météo en Franche-Comté.

Une hausse des prix qui fragilise les choix d’élevage

Quand le fourrage devient rare, les exploitations se retrouvent en concurrence avec d’autres acheteurs. Les coûts de transport et la distance jusqu’aux fournisseurs comptent aussi : une botte disponible à plusieurs dizaines de kilomètres n’a pas le même coût rendu à la ferme. C’est là que la tension sur les prix cesse d’être une simple variation de marché et devient un risque pour la trésorerie.

Les éleveurs peuvent réduire les rations, acheter des aliments de substitution ou vendre certains animaux plus tôt que prévu. Chaque option a un coût, qu’il soit financier ou lié à la production future. Des professionnels ont notamment évoqué une baisse possible de la production laitière pouvant atteindre 30 % dans les situations les plus difficiles ; il s’agit d’une projection rapportée, et non d’un résultat généralisable à toutes les exploitations. À mes yeux, ce point est essentiel : le prix du fourrage peut finalement peser sur le volume produit autant que sur les comptes de la ferme.

Comment les agriculteurs peuvent limiter les pertes

Il n’existe pas de solution unique, et les conseils doivent être adaptés à chaque élevage. Une ferme laitière n’a pas les mêmes besoins qu’une exploitation allaitante, tandis que les réserves et les ressources locales varient d’un secteur à l’autre. Je retiens néanmoins plusieurs mesures de gestion qui permettent d’éviter les décisions prises dans l’urgence.

Faire l’inventaire des réserves et estimer les besoins du troupeau jusqu’à la prochaine récolte.

et estimer les besoins du troupeau jusqu’à la prochaine récolte. Comparer les achats en tenant compte du transport, de la qualité et de la disponibilité réelle du fourrage.

en tenant compte du transport, de la qualité et de la disponibilité réelle du fourrage. Demander un conseil alimentaire avant de modifier fortement les rations des animaux.

avant de modifier fortement les rations des animaux. Étudier les achats groupés entre exploitations, lorsque cela réduit les frais et sécurise les livraisons.

entre exploitations, lorsque cela réduit les frais et sécurise les livraisons. Anticiper les arbitrages de trésorerie avec les interlocuteurs agricoles et les organismes d’accompagnement.

Dans notre exemple, Claire appelle deux exploitations voisines avant de commander seule. L’entente permet de mieux organiser le transport, mais elle ne crée pas de fourrage supplémentaire : cette solution fonctionne surtout si les besoins sont évalués tôt. Pour suivre l’évolution des ressources en eau, on peut aussi consulter ce point sur le répit des rivières et des nappes en Haute-Saône, qui rappelle que la situation hydrologique peut évoluer sans effacer les difficultés des prairies.

Adapter les pratiques sans promettre de solution miracle

À plus long terme, diversifier les cultures fourragères, ajuster les périodes de pâturage ou préserver les sols peut contribuer à rendre une exploitation moins vulnérable. Ces pistes exigent toutefois du temps, des investissements et un diagnostic adapté au terrain. Elles ne compensent pas immédiatement une récolte perdue, mais peuvent réduire l’exposition aux prochains épisodes de stress hydrique.

Le changement climatique rend la planification plus délicate : une année favorable ne garantit pas la suivante, et une pluie abondante après une longue période sèche ne répare pas toujours les dégâts. Les ressources en eau peuvent également présenter des évolutions contrastées selon les territoires, comme l’illustre cet article sur un mois de mai chaud en Saône-et-Loire et des nappes encore bien alimentées : chaleur et niveau des nappes. La prudence consiste donc à distinguer le répit ponctuel d’une amélioration durable.

Le prix du fourrage, un indicateur de la vulnérabilité agricole

La flambée du fourrage révèle une chaîne de fragilités : récoltes amoindries, stocks sollicités plus tôt, achats plus coûteux et choix difficiles pour les troupeaux. En Franche-Comté, suivre les prix et la disponibilité ne suffit pas ; il faut aussi regarder l’état des prairies, les ressources en eau et les besoins des élevages. Le sujet concerne les exploitants en premier lieu, mais ses effets peuvent se répercuter sur la production laitière et, plus largement, sur les filières alimentaires.

Je retiens surtout une idée : l’anticipation aide à amortir le choc, mais elle ne peut pas remplacer une ressource devenue rare. Face à la sécheresse, la hausse des prix et le risque de pénurie alimentaire, les agriculteurs de Franche-Comté ont besoin de fourrage disponible et de marges de manœuvre pour maintenir leur élevage malgré les coûts agricoles et le changement climatique.

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