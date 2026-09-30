Un volcan peut-il vraiment surgir sous Los Angeles ? La science derrière le scénario de *Volcano* sur 6ter

Un volcan peut-il surgir sous Los Angeles ? La science face au scénario de Volcano

Un grondement sous les rues, une coulée de lave en plein centre-ville : le film catastrophe Volcano transforme Los Angeles en décor d’éruption volcanique. Mais le volcanisme peut-il réellement produire un volcan urbain dans cette région ? Je vais droit au fait : les connaissances géologiques ne montrent aucun volcan ni réservoir de magma prêt à surgir sous la ville. L’activité sismique y est bien réelle, mais elle s’explique surtout par les failles géologiques qui traversent la Californie. Ce n’est pas une nuance de scénario : un séisme et une éruption volcanique sont deux phénomènes différents, avec des causes et des signes précurseurs distincts. Pour comprendre les risques naturels auxquels la métropole est effectivement exposée, il faut donc séparer l’effet spectaculaire du cinéma de ce que les observations permettent d’affirmer. Le film, sorti en 1997, reste un divertissement efficace ; comme prédiction scientifique, il prend de grandes libertés.

Question Ce que les données indiquent Un volcan est-il identifié sous Los Angeles ? Non. Les connaissances géologiques ne signalent pas de volcan actif sous la ville. Pourquoi la région tremble-t-elle ? Principalement à cause des mouvements le long de failles tectoniques. La Californie compte-t-elle des zones volcaniques ? Oui. Elles se trouvent ailleurs dans l’État, à bonne distance de Los Angeles. Le scénario de Volcano est-il plausible à court terme ? Non. Rien n’indique qu’une éruption se prépare sous la métropole.

Los Angeles et le volcanisme : ce que la géologie montre vraiment

Los Angeles se situe dans une région tectoniquement active. Les roches de la croûte terrestre y sont déformées par des forces qui peuvent déplacer les failles et provoquer des séismes. Cela ne signifie pas pour autant que du magma remonte sous les quartiers : une faille géologique n’est pas une cheminée volcanique.

Pour rendre la différence concrète, imaginons Lina, qui ressent une secousse dans son appartement et voit ensuite une vidéo parlant de lave sous la ville. La coïncidence peut inquiéter, mais une secousse seule ne prouve pas la présence de magma. Les géologues cherchent un ensemble d’indices, comme une déformation du sol, des gaz volcaniques et une activité sismique organisée autour d’un système magmatique.

Je tranche sans détour : le scénario d’un volcan qui s’ouvre soudainement sous le centre de Los Angeles relève de la fiction. Une éruption exige des conditions géologiques particulières et des signes observables ; elle ne se déclenche pas simplement parce qu’une région connaît des tremblements de terre.

Une activité sismique qui n’annonce pas automatiquement une éruption

Les séismes californiens sont liés aux mouvements des plaques et des failles. Les volcans, eux, dépendent de la présence de magma suffisamment proche de la surface et de sa capacité à remonter. Les deux phénomènes peuvent coexister dans un même État, mais l’un ne permet pas de conclure que l’autre est imminent.

Je me représente parfois un détecteur de fumée qui se déclencherait à chaque bruit dans la maison : ce serait une alerte, pas la preuve d’un incendie. De la même façon, un séisme mérite d’être surveillé et étudié, mais il ne constitue pas à lui seul un signal d’éruption volcanique.

Les volcans de Californie sont-ils proches de Los Angeles ?

La Californie possède bien des régions volcaniques, mais elles ne se trouvent pas sous Los Angeles. La caldeira de Long Valley, dans l’est de l’État, est l’une des zones surveillées. Elle est éloignée de la métropole et son activité ne signifie pas qu’un volcan se forme dans le bassin urbain de Los Angeles.

Les repères historiques donnent une idée de ces échelles de temps. Selon les informations géologiques publiées par les autorités américaines, la grande éruption qui a formé la caldeira de Long Valley remonte à environ 760 000 ans ; la caldeira mesure près de 32 kilomètres de long. Ces chiffres décrivent un vaste système volcanique régional, pas une menace qui se déplacerait sous la ville.

Un autre chiffre aide à remettre le sujet en perspective : l’évaluation nationale des menaces volcaniques publiée en 2018 a examiné 161 volcans et systèmes volcaniques aux États-Unis. Ce travail sert à hiérarchiser la surveillance et les besoins de préparation ; il ne signale pas un volcan caché sous Los Angeles. La présence de volcans dans un État ne rend donc pas chaque grande ville de cet État volcanique.

À Los Angeles : le risque géologique majeur concerne surtout les séismes et leurs conséquences.

le risque géologique majeur concerne surtout les séismes et leurs conséquences. Dans l’est de la Californie : Long Valley est un système volcanique distinct, observé par les scientifiques.

Long Valley est un système volcanique distinct, observé par les scientifiques. Dans l’État : d’autres zones volcaniques existent, mais elles ne sont pas des extensions souterraines du centre de Los Angeles.

La distinction importe aussi pour les habitants : les consignes face à un séisme ne sont pas celles d’une évacuation volcanique. Pour mieux comprendre les secousses et les gestes de prévention, je recommande de consulter les informations locales sur les risques sismiques.

Ce que Volcano change pour le spectacle, pas pour la science

Dans le film, une série d’événements dramatiques conduit les personnages à suspecter une éruption sous la ville. C’est une mécanique de film catastrophe : les signes s’accumulent vite, le danger surgit au cœur des rues et les décisions doivent être prises dans l’urgence. Dans la réalité, une éruption ne se résume pas à une secousse suivie d’une coulée de lave entre les immeubles.

Le récit condense et amplifie les phénomènes pour créer du suspense. Or, le magma ne peut pas apparaître comme par surprise dans une ville sans que les spécialistes disposent d’indices géologiques cohérents. C’est précisément ce qui rend le scénario spectaculaire, mais très éloigné des observations actuelles.

Si je devais résumer la leçon du film en une phrase, ce serait celle-ci : il sait fabriquer une peur crédible à l’écran, mais il ne décrit pas le danger volcanique réel de Los Angeles. Les séismes, les incendies et les glissements de terrain liés à des événements naturels méritent, eux, une préparation concrète.

Alors, un volcan peut-il vraiment surgir sous Los Angeles ? Les données disponibles ne soutiennent pas ce scénario : le volcanisme californien se manifeste dans d’autres régions et les secousses de la métropole s’expliquent surtout par les failles. Je garde Volcano dans la catégorie film catastrophe, pas dans celle des alertes scientifiques : un volcan urbain, du magma et une éruption volcanique sous la ville ne sont pas des risques établis, même si l’activité sismique et les risques naturels liés à une faille géologique doivent être pris au sérieux.

Un volcan actif se trouve-t-il sous Los Angeles ?

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Aucun volcan actif n’est identifié sous Los Angeles dans les connaissances géologiques disponibles. Les séismes de la région sont principalement associés aux failles tectoniques.

Pourquoi Los Angeles connaît-elle des séismes ?

La ville se trouve dans une région où les mouvements de la croûte terrestre sollicitent de nombreuses failles. Ces secousses ne prouvent pas qu’un réservoir de magma se trouve à proximité.

La Californie compte-t-elle des volcans ?

Oui. L’État abrite plusieurs zones volcaniques, dont la caldeira de Long Valley, située loin de Los Angeles. Leur présence ne signifie pas qu’un volcan puisse surgir sous la métropole.

Le film Volcano est-il fondé sur un scénario géologique probable ?

Le film utilise des éléments réels, comme les séismes et le volcanisme, mais imagine une éruption urbaine soudaine à Los Angeles. Ce scénario n’est pas appuyé par les observations scientifiques disponibles.

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