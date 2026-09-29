Le Burkina Faso inaugure sa première raffinerie d’or nationale pour mieux valoriser ses ressources

Burkina Faso : une première raffinerie d’or pour renforcer la valorisation des ressources

Le Burkina Faso peut-il mieux tirer profit de son or sans se limiter à l’extraction ? Et une raffinerie nationale suffit-elle à changer la place du pays dans la chaîne de valeur minière ? Inaugurée à Ouagadougou le 28 septembre 2026, RAFFINOR-BF entend répondre à ces enjeux en affinant une partie de la production aurifère sur place. Le projet porte une ambition claire : faire de la transformation locale un levier de souveraineté économique et de développement économique.

À mes yeux, l’intérêt de cette infrastructure ne se mesure pas seulement à son volume de traitement. Il dépendra aussi de sa capacité à fonctionner régulièrement, à respecter les exigences de qualité et à créer des retombées pour les entreprises et les travailleurs burkinabè. La raffinerie marque donc une étape importante, mais son inauguration ouvre un chantier plutôt qu’elle ne le clôt. Dans l’industrie minière, la valeur ajoutée se construit dans la durée.

Donnée Information communiquée Ce qu’elle indique Installation RAFFINOR-BF, à Ouagadougou La première raffinerie nationale d’or du pays Capacité annoncée Jusqu’à 164 tonnes par an Un potentiel de traitement, distinct des volumes réellement affinés Investissement Environ 11 milliards de francs CFA Un engagement financier important dans la transformation locale Inauguration 28 septembre 2026 Une nouvelle étape de la politique de valorisation des ressources naturelles

Une capacité annoncée de 164 tonnes, à distinguer de la production réelle

Le chiffre mis en avant pour RAFFINOR-BF est une capacité annuelle pouvant atteindre 164 tonnes d’or. Il s’agit d’un plafond théorique de traitement, pas d’une promesse de production effective. Les volumes réellement raffinés dépendront notamment de l’approvisionnement, du rythme de fonctionnement, de la maintenance et des débouchés commerciaux.

Cette distinction est essentielle. Une usine peut être conçue pour traiter un volume élevé sans l’atteindre dès ses premiers mois. Je pense à une petite entreprise minière fictive, qui livre son minerai à différents intermédiaires : pour elle, l’existence d’un outil local ne changera concrètement la donne que si les conditions d’accès, les délais et les tarifs sont compétitifs.

Un investissement qui devra produire des retombées locales

Le coût annoncé avoisine 11 milliards de francs CFA. Pour justifier cette dépense, l’installation devra apporter davantage qu’une étape supplémentaire dans le traitement du métal : elle devra soutenir des compétences locales, favoriser des emplois qualifiés et rendre la filière plus transparente. Ces résultats ne se déduisent pas du montant investi ; ils devront être évalués à partir de données de fonctionnement et d’effets économiques vérifiables.

La capacité annoncée de 164 tonnes et l’investissement d’environ 11 milliards de francs CFA constituent les deux repères chiffrés majeurs du projet. Ils donnent une idée de son échelle, mais ne permettent pas, à eux seuls, de calculer les revenus futurs ni la part de la production aurifère qui sera effectivement traitée sur place.

Raffiner l’or sur place : quels bénéfices pour l’industrie minière ?

Une raffinerie nationale peut permettre au Burkina Faso de maîtriser davantage une étape auparavant réalisée hors du pays. L’or affiné peut être caractérisé selon des critères de pureté et préparé pour sa commercialisation. En théorie, cette transformation locale aide à conserver une part plus importante de la valeur dans l’économie nationale.

Mais la création de valeur dépend aussi des règles qui encadrent l’activité. Pour qu’elle profite au pays, la raffinerie doit s’inscrire dans une chaîne claire : collecte et traçabilité du métal, contrôle des opérations, commercialisation transparente et retombées fiscales. L’authenticité et la qualité des métaux restent des sujets concrets pour les acheteurs, comme le montre ce guide pratique pour reconnaître un or authentique.

Je prends souvent l’exemple d’un bijoutier fictif de Ouagadougou : s’il peut s’approvisionner en métal raffiné localement, avec une qualité certifiée et des délais fiables, il gagne en visibilité sur ses achats. Si ces conditions ne sont pas réunies, le simple fait que l’usine existe ne suffira pas à transformer ses pratiques.

Traçabilité : suivre l’origine et le parcours de l’or jusqu’à sa commercialisation.

suivre l’origine et le parcours de l’or jusqu’à sa commercialisation. Qualité : garantir une pureté mesurée selon des méthodes reconnues.

garantir une pureté mesurée selon des méthodes reconnues. Accès : proposer des conditions utilisables par les acteurs autorisés de la filière.

proposer des conditions utilisables par les acteurs autorisés de la filière. Retombées : mesurer les emplois, les compétences et les recettes créés dans le pays.

La souveraineté économique ne se résume donc pas à posséder une usine : elle repose sur la capacité à maîtriser, contrôler et faire bénéficier la population des différentes étapes de la filière.

Les conditions pour transformer cette inauguration en réussite

Le lancement de RAFFINOR-BF ne garantit pas automatiquement une hausse des revenus publics ni une transformation profonde de l’industrie minière. Pour juger les résultats, il faudra suivre des indicateurs simples : les quantités réellement traitées, la régularité des opérations, les emplois créés et la part de l’or commercialisée après raffinage local.

J’insiste aussi sur un point souvent moins spectaculaire que les machines : la confiance. Les producteurs, les acheteurs et les autorités doivent pouvoir s’appuyer sur des contrôles crédibles. Le transport des lingots et la sécurité de la chaîne logistique comptent également, comme l’illustrent les affaires de vols de métaux précieux, notamment ce récit d’un transport de lingots ciblé par un braquage.

Pour apprécier les progrès, je retiendrais trois questions très concrètes : l’usine fonctionne-t-elle à un rythme régulier ? Les acteurs locaux peuvent-ils accéder à ses services dans des conditions équitables ? Les bénéfices se traduisent-ils par des retombées observables dans l’économie burkinabè ? Ce sont ces réponses, davantage que les annonces, qui mesureront la portée du projet.

Questions fréquentes sur la raffinerie d’or du Burkina Faso

Quand RAFFINOR-BF a-t-elle été inaugurée ?

{« @context »: »https://schema.org », »@type »: »FAQPage », »mainEntity »:[{« @type »: »Question », »name »: »Quand RAFFINOR-BF a-t-elle u00e9tu00e9 inauguru00e9e ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »La raffinerie nationale du2019or a u00e9tu00e9 inauguru00e9e u00e0 Ouagadougou le 28 septembre 2026, selon les informations communiquu00e9es sur le projet. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quelle est la capacitu00e9 annoncu00e9e de la raffinerie ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Sa capacitu00e9 du2019affinage annoncu00e9e peut atteindre 164 tonnes par an. Ce chiffre correspond u00e0 un potentiel de traitement et non aux volumes effectivement raffinu00e9s. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quel est le cou00fbt annoncu00e9 de lu2019installation ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Lu2019investissement associu00e9 au projet est u00e9valuu00e9 u00e0 environ 11 milliards de francs CFA. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Pourquoi raffiner lu2019or au Burkina Faso ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Le raffinage local peut soutenir la valorisation des ressources naturelles et renforcer la souverainetu00e9 u00e9conomique, u00e0 condition que lu2019activitu00e9 soit ru00e9guliu00e8re, contru00f4lu00e9e et porteuse de retombu00e9es pour le pays. La raffinerie constitue ainsi un outil de transformation locale au service du du00e9veloppement u00e9conomique. »}}]}

La raffinerie nationale d’or a été inaugurée à Ouagadougou le 28 septembre 2026, selon les informations communiquées sur le projet.

Quelle est la capacité annoncée de la raffinerie ?

Sa capacité d’affinage annoncée peut atteindre 164 tonnes par an. Ce chiffre correspond à un potentiel de traitement et non aux volumes effectivement raffinés.

Quel est le coût annoncé de l’installation ?

L’investissement associé au projet est évalué à environ 11 milliards de francs CFA.

Pourquoi raffiner l’or au Burkina Faso ?

Le raffinage local peut soutenir la valorisation des ressources naturelles et renforcer la souveraineté économique, à condition que l’activité soit régulière, contrôlée et porteuse de retombées pour le pays. La raffinerie constitue ainsi un outil de transformation locale au service du développement économique.

Autres articles qui pourraient vous intéresser