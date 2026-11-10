Conférence sociale : la CGT appelle à une grande journée de grève et de manifestations le 17 novembre

Conférence sociale : la CGT appelle à une grève et à des manifestations le 17 novembre

La conférence sociale débouchera-t-elle sur des mesures capables de répondre aux attentes des salariés ? Et que peuvent changer une grève et des manifestations organisées à l’échelle nationale ? Après les annonces gouvernementales à Matignon, la CGT appelle à une nouvelle journée d’action le mardi 17 novembre. Le syndicat veut réunir salariés, retraités et jeunes autour de revendications sociales, notamment sur les salaires et le pouvoir d’achat.

L’appel, annoncé le lundi 9 novembre, s’inscrit dans un mouvement social plus large : les organisations syndicales de la fonction publique avaient déjà prévu une mobilisation à cette date. Pour l’heure, les éléments communiqués ne donnent ni prévision de participation ni programme détaillé des cortèges. Je retiens donc l’essentiel : la CGT cherche à élargir la mobilisation au-delà du secteur public et à faire du 17 novembre un rendez-vous interprofessionnel.

Repère Information annoncée Date de la mobilisation Mardi 17 novembre 2026 Date de l’appel de la CGT Lundi 9 novembre 2026 Public visé Salariés, retraités et jeunes Motif avancé Répondre aux annonces gouvernementales et défendre les revendications sociales

Pourquoi la CGT veut élargir la mobilisation du 17 novembre

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelle à faire de cette date un temps fort commun. L’enjeu est de réunir des professions différentes autour de préoccupations partagées, en particulier les rémunérations, tandis que le syndicat juge insuffisantes les annonces sur le Smic.

Dans les faits, une journée interprofessionnelle ne se décrète pas : elle dépend de la participation dans les entreprises, les services publics et les transports. Je prends l’exemple fictif de Nadia, salariée dans une petite entreprise : si elle fait grève, elle veut savoir ce que la mobilisation peut peser sur son salaire et si ses collègues suivront. Cette hésitation très concrète pèsera sur l’ampleur du mouvement.

Quatre organisations syndicales déjà engagées dans l’appel public

Du côté de la fonction publique, l’appel est porté par quatre organisations : la CGT, l’UNSA, la FSU et Solidaires. Ce décompte décrit les syndicats cités dans le communiqué, et non le nombre total d’organisations susceptibles de soutenir la journée.

La CGT entend, elle, élargir le rendez-vous au privé comme au public. C’est un choix stratégique : une mobilisation visible dans plusieurs secteurs peut donner davantage de poids aux revendications qu’une action limitée à une seule profession.

Salaires et revendications sociales au cœur de la journée d’action

La hausse des rémunérations constitue le principal motif mis en avant dans les informations disponibles. La CGT estime que les mesures annoncées ne répondent pas suffisamment aux attentes ; aucun montant précis de revalorisation ou chiffrage global des revendications n’est indiqué dans les éléments transmis.

Pour mesurer l’effet d’une telle journée, il faudra donc regarder les suites autant que les cortèges : participation, secteurs concernés et éventuelles réponses du gouvernement. Une manifestation peut rendre un mécontentement visible, mais la négociation reste le passage obligé pour obtenir des changements concrets.

Une mobilisation qui s’inscrit dans un climat social plus large

Les appels à la grève dans différents secteurs rappellent que les difficultés d’accès aux services peuvent aussi nourrir les tensions. Les mobilisations de médecins, par exemple, ont déjà suscité des inquiétudes pour les patients ; on peut lire à ce sujet ce point sur une grève annoncée dans le secteur médical et ce nouveau rendez-vous de mobilisation des médecins.

Je prends un second exemple fictif : Marc, retraité, soutient les revendications salariales, mais s’interroge sur les conséquences d’une grève pour ses déplacements ou ses démarches. Cette tension entre solidarité et perturbations fait partie du débat ; elle explique aussi pourquoi les syndicats devront préciser les lieux de rassemblement et les secteurs concernés à l’approche du 17 novembre.

Ce qu’il faut suivre avant les manifestations de novembre

À ce stade, l’annonce fixe une date et une orientation, mais ne précise pas encore l’ampleur attendue ni l’ensemble des modalités pratiques. Pour se faire une idée juste de la journée, je conseille de vérifier les informations publiées par les organisations syndicales et les services concernés à mesure qu’elles sont confirmées.

Les lieux et horaires des rassemblements dans chaque ville.

des rassemblements dans chaque ville. Les secteurs mobilisés , notamment dans la fonction publique et les entreprises privées.

, notamment dans la fonction publique et les entreprises privées. Les éventuelles perturbations dans les transports et les services publics.

dans les transports et les services publics. Les réponses du gouvernement aux revendications sur les salaires et le pouvoir d’achat.

Le chiffre certain, pour l’instant, est celui du calendrier : l’appel a été lancé le 9 novembre pour une mobilisation prévue huit jours plus tard, le 17. Ce délai court laisse peu de temps aux salariés pour s’organiser, mais il peut aussi favoriser une dynamique rapide si les syndicats relaient largement les informations.

La conférence sociale a donc ouvert une nouvelle séquence de tension entre le gouvernement et les syndicats. Le 17 novembre dira si l’appel de la CGT se transforme en grève et en manifestations suffisamment suivies pour peser sur les revendications sociales et le mouvement social.

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