Emploi d’ASVP : les offres à découvrir en octobre 2026

Vous cherchez un emploi ASVP et vous vous demandez combien d’offres sont réellement disponibles, où postuler et quelles conditions remplir ? En octobre 2026, les annonces recensées vont de quelques postes dans certaines régions à plusieurs centaines à l’échelle nationale, selon le métier recherché et les sites consultés. Ces écarts ne signifient pas que les recrutements explosent partout : une même annonce peut apparaître sous plusieurs intitulés, et les résultats régionaux ne couvrent pas les mêmes périmètres. Le poste d’agent de surveillance de la voie publique attire des candidats intéressés par la sécurité locale, le contact avec les habitants et le travail de terrain. Mais il faut regarder au-delà du titre : durée du contrat, horaires, lieu d’affectation et tâches confiées changent d’une commune à l’autre. Je vous propose de faire le tri entre les chiffres disponibles, les missions d’un ASVP et les points à vérifier avant de candidater. En clair, les offres d’emploi ASVP sont un bon point de départ, mais une annonce bien lue vaut mieux qu’un compteur impressionnant.

Donnée recensée Périmètre annoncé À retenir 13 offres Languedoc-Roussillon Un relevé régional limité, qui ne représente pas toute la demande nationale. 73 offres Île-de-France, relevé du 9 octobre Un instantané susceptible d’évoluer avec les nouvelles annonces et les postes pourvus. 136 offres France, relevé du 28 octobre Un volume dépendant des mots-clés et des critères de recherche retenus. 370 offres France, recherche « ASVP » Un décompte plus large, qui peut inclure des annonces déjà comptées ailleurs. 944 offres Agent de surveillance de la voie publique Une recherche élargie par intitulé, pas nécessairement 944 postes distincts.

Emploi ASVP en octobre 2026 : comment lire les offres

Les chiffres disponibles donnent une tendance, pas un décompte officiel des postes vacants. Les plateformes n’emploient pas toujours les mêmes termes : certaines annonces mentionnent « ASVP », d’autres « agent de surveillance de la voie publique » ou une fonction de surveillance et de tranquillité publique. Les doublons, les annonces anciennes et les critères géographiques peuvent donc gonfler ou réduire les résultats.

Les relevés fournis illustrent bien cette différence d’échelle : une recherche régionale affiche 13 propositions en Languedoc-Roussillon, tandis que des recherches plus larges font état de 370 offres sous le terme ASVP et de 944 avec un intitulé plus général. Je les considère comme des instantanés de recherche, pas comme des statistiques officielles consolidées. Pour les offres d’emploi octobre 2026, mieux vaut donc comparer les annonces elles-mêmes plutôt que de se fier au chiffre placé en haut de page.

Les missions d’un ASVP au quotidien

Le métier combine présence sur l’espace public, prévention et contrôle dans le cadre des compétences attribuées à l’agent. Selon la commune et le poste, l’ASVP peut notamment surveiller le stationnement, signaler des anomalies et contribuer à informer les usagers. Il ne faut toutefois pas confondre ses fonctions avec celles d’un policier municipal : les pouvoirs et les responsabilités ne sont pas identiques.

Je prends un exemple fictif, mais très concret : un agent remarque qu’un véhicule gêne l’accès à une rue commerçante. Son rôle consiste à appliquer les règles relevant de ses attributions, à renseigner le conducteur si la situation le permet et à transmettre les éléments nécessaires au service compétent. Cette part de contact humain compte autant que la connaissance des consignes.

Observer l’espace public et repérer les situations relevant de ses missions.

et repérer les situations relevant de ses missions. Veiller au respect des règles de stationnement dans le cadre légal applicable.

dans le cadre légal applicable. Informer les habitants et les visiteurs avec calme, même lorsqu’un échange commence par un désaccord.

avec calme, même lorsqu’un échange commence par un désaccord. Rendre compte à la hiérarchie et travailler avec les autres services municipaux.

La coopération locale est importante : les besoins varient selon la taille de la commune, la fréquentation du centre-ville et l’organisation des équipes. Les enjeux de coordination entre agents sont aussi visibles dans les débats sur les effectifs municipaux, comme l’illustre cet épisode de mobilisation au sein d’un service de police municipale.

Recrutement ASVP : conditions et profils recherchés

Les conditions de recrutement ASVP dépendent de l’employeur, du statut proposé et de la fiche de poste. Certaines communes recrutent pour un contrat à durée déterminée, d’autres publient des postes dans le cadre de la fonction publique territoriale. Il n’existe pas un parcours identique pour toutes les collectivités : il faut lire les critères de chaque annonce, notamment ceux qui concernent le niveau de diplôme, l’expérience, les horaires et les éventuelles vérifications administratives.

Le concours ASVP n’est pas une exigence uniforme pour chaque recrutement. Le terme apparaît souvent dans les recherches des candidats, mais il ne faut pas supposer qu’un concours national est systématiquement nécessaire pour exercer ces fonctions. Je conseille de vérifier directement auprès de la commune si le recrutement est ouvert comme contractuel ou s’il s’inscrit dans un cadre statutaire particulier.

Autre anecdote fictive : imaginons Léa, qui repère un poste près de chez elle et ne regarde que la rémunération. Elle découvre ensuite que les horaires incluent des soirées et certains week-ends. Ce détail change son choix, et c’est précisément le genre d’information qu’une lecture attentive de l’annonce permet d’anticiper. Une inauguration de nouveau poste de police municipale rappelle aussi que l’organisation des services et les moyens locaux peuvent évoluer d’une ville à l’autre.

Avant d’envoyer votre candidature, vérifiez les points suivants :

Le statut et la durée du contrat : titulaire, contractuel, CDD ou autre formule précisée par l’employeur.

: titulaire, contractuel, CDD ou autre formule précisée par l’employeur. Les horaires et le secteur d’intervention : amplitudes, week-ends, déplacements et tenue exigée.

: amplitudes, week-ends, déplacements et tenue exigée. Les missions exactes : elles doivent correspondre aux compétences attribuées au poste.

: elles doivent correspondre aux compétences attribuées au poste. Les pièces demandées : CV, lettre de motivation, justificatifs ou expérience pertinente.

Pour comprendre comment les collectivités articulent leurs dispositifs de sécurité avec la vie locale, on peut aussi consulter cet exemple de coopération entre commerçants et services de police. Ce contexte ne remplace pas la fiche de poste, mais il aide à saisir la place du travail de proximité.

Où chercher un poste ASVP et comment candidater

Pour trouver un emploi dans la fonction publique territoriale, consultez les annonces des collectivités et les plateformes d’emploi en vérifiant la date de publication. Utilisez plusieurs formulations dans vos recherches : « ASVP », « agent de surveillance de la voie publique » et « surveillance de la voie publique ». Cette méthode élargit les résultats sans vous obliger à postuler à des offres qui ne correspondent pas à votre profil.

Je recommande de tenir un petit tableau de suivi avec le nom de la commune, le type de contrat, la date limite et les documents à transmettre. Une candidature adaptée à l’annonce est généralement plus convaincante qu’un courrier générique envoyé à la chaîne, même si cette dernière méthode a le mérite de remplir rapidement une boîte d’envoi.

Repérez les tâches principales et relevez les exigences indispensables. Adaptez votre CV en mettant en avant le contact avec le public, la rigueur et le sens du service. Expliquez votre intérêt pour la commune et votre compréhension des missions dans la lettre. Préparez l’entretien avec des exemples de situations où vous avez fait preuve de calme et de discernement.

Les annonces d’octobre 2026 dessinent un marché hétérogène : le volume affiché dépend du territoire, de l’intitulé choisi et du mode de comptage. Pour évaluer les offres d’emploi ASVP, je privilégie donc les missions, le statut et les conditions concrètes du poste plutôt qu’un total brut ; c’est la meilleure façon de trouver un emploi ASVP réellement adapté.

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