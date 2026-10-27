À Perpignan, cette entreprise historique prépare un plan social et ne compterait bientôt plus qu’une quinzaine de salariés

À Perpignan, une entreprise historique face à un plan social majeur

Que va-t-il rester de cette entreprise historique de Perpignan si le plan social annoncé conduit à une réduction des effectifs aussi profonde ? Selon les éléments disponibles, le site pourrait ne compter bientôt qu’une quinzaine de salariés, tandis que jusqu’à 250 emplois seraient menacés dans les trois agences concernées, dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault. Pour les salariés, la question dépasse le calendrier des licenciements : elle porte aussi sur l’avenir d’une activité locale connue depuis plusieurs décennies.

L’entreprise, aujourd’hui associée à Solutions 30 et fondée sous le nom de Sotranasa, a déjà connu des difficultés judiciaires et une reprise. Je vois dans cette nouvelle restructuration un signal d’alarme pour l’économie locale : quand l’activité se contracte, les conséquences touchent les équipes, mais aussi les sous-traitants et les commerces proches. Les chiffres évoqués devront être précisés au fil des discussions avec les représentants du personnel. En attendant, voici ce qu’ils dessinent déjà.

Élément Chiffre ou situation évoquée Ce que cela implique Effectif potentiel à Perpignan Environ 15 salariés Une activité locale fortement réduite Emplois menacés dans les trois agences Jusqu’à 250 Un impact dépassant les Pyrénées-Orientales Implantations concernées Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault Des conséquences à l’échelle régionale Origine de l’entreprise Créée sous le nom de Sotranasa, il y a plus de 50 ans Une histoire industrielle locale ancienne

Un projet qui pourrait réduire fortement la présence à Perpignan

La perspective de ne conserver qu’une quinzaine de personnes sur le site perpignanais marque un changement d’échelle. Une telle réduction des effectifs ne signifie pas nécessairement l’arrêt immédiat de toute activité, mais elle soulève des questions concrètes : quelles missions resteraient sur place, qui assurerait le suivi des clients et quelle place serait accordée aux compétences déjà présentes ?

Pour illustrer ce que ces annonces représentent, je prends l’exemple fictif de Nadia, technicienne depuis plusieurs années. Si son poste disparaissait, son inquiétude ne porterait pas seulement sur son prochain emploi : elle devrait aussi envisager une mobilité, une formation ou une reconversion, parfois sans quitter la région où elle a construit sa vie. Ce scénario n’est pas le récit d’une salariée réelle, mais il traduit les choix auxquels un plan social peut confronter les équipes.

Les points que les salariés doivent suivre

Les détails du dispositif compteront autant que le nombre de postes concernés. Dans une procédure de ce type, les représentants du personnel cherchent notamment à comprendre les motifs économiques, les mesures d’accompagnement et les possibilités de reclassement.

Le périmètre exact : quels établissements et quels métiers sont concernés ?

: quels établissements et quels métiers sont concernés ? Le calendrier : à quelles étapes les décisions seront-elles discutées et mises en œuvre ?

: à quelles étapes les décisions seront-elles discutées et mises en œuvre ? Les solutions proposées : reclassement interne, formation, aide à la mobilité ou accompagnement vers un nouvel emploi.

: reclassement interne, formation, aide à la mobilité ou accompagnement vers un nouvel emploi. Les conséquences locales : quel volume d’activité restera à Perpignan après la réorganisation ?

Un plan social ne se résume donc pas à un chiffre : ses modalités détermineront largement la suite pour chaque salarié.

Des conséquences possibles pour l’économie locale

La réduction des effectifs peut fragiliser un réseau économique bien plus large que l’entreprise elle-même. Les prestataires, les fournisseurs et les commerces qui dépendent des dépenses des salariés peuvent également ressentir la baisse d’activité. Je pense, à titre d’exemple, à un petit sous-traitant fictif qui réalise des interventions pour plusieurs sites : perdre une partie de ses commandes peut l’obliger à revoir ses propres embauches.

Cette situation rappelle d’autres annonces de restructuration en France, même si chaque dossier a ses particularités. Les salariés de Somfy mobilisés contre un projet de suppressions de postes à Cluses illustrent, eux aussi, la place centrale des discussions sur le reclassement et l’avenir professionnel. On peut lire un autre éclairage sur la mobilisation de salariés face à un plan social.

Deux chiffres pour mesurer l’enjeu

Dans le dossier perpignanais, le nombre évoqué atteint jusqu’à 250 emplois menacés sur trois agences. Il s’agit d’un chiffre présenté dans les éléments disponibles, et non d’un décompte définitif des licenciements : le périmètre exact et les mesures retenues doivent être établis dans le cadre des échanges liés au projet.

À l’échelle nationale, les données mentionnées pour 2024 font état d’environ 56 000 salariés concernés par des plans de sauvegarde de l’emploi, selon le ministère du Travail. Ce repère situe le dossier dans une tendance plus large, mais ne permet pas, à lui seul, de comparer les entreprises : leur taille, leur secteur et les solutions proposées diffèrent. Pour les équipes de Perpignan, l’enjeu immédiat reste l’accompagnement concret des personnes touchées.

La suite dépendra des négociations et des mesures d’accompagnement

Pour les salariés, la priorité est d’obtenir des informations précises et de faire examiner les options possibles avant toute décision définitive. Les discussions peuvent porter sur les reclassements, les formations, les départs volontaires ou les aides à la mobilité, selon la situation et les règles applicables. Dans un secteur où les compétences techniques peuvent être transférées d’un employeur à un autre, un accompagnement adapté peut faire une différence réelle.

Le devenir de l’établissement pèsera aussi sur la mémoire économique de la ville. Une entreprise présente depuis plus d’un demi-siècle ne disparaît pas seulement d’un organigramme : elle laisse derrière elle des savoir-faire, des parcours professionnels et des liens avec les acteurs locaux. D’autres dossiers de suppressions de postes, comme celui de Vodafone en Espagne, montrent combien les annonces de restructuration peuvent soulever les mêmes questions sur l’emploi et le maintien des compétences ; le contexte reste toutefois différent. Un autre plan social de grande ampleur en Europe illustre cette préoccupation.

Ce qu’il faut retenir pour les salariés et le territoire

À Perpignan, la perspective d’une quinzaine de salariés restants donne la mesure du bouleversement envisagé pour cette entreprise historique. Mais les chiffres annoncés ne remplacent pas les réponses attendues sur le calendrier, les emplois réellement concernés et les solutions de reclassement. C’est sur ces éléments que se jugera la qualité de la restructuration et son impact sur l’économie locale.

Le dossier reste donc à suivre au plus près des échanges entre direction et représentants du personnel. Pour les salariés, l’objectif est de défendre des solutions concrètes ; pour le territoire, de préserver autant que possible les compétences et l’emploi. À Perpignan, le plan social ne se mesure pas seulement aux licenciements annoncés, mais aussi à la manière dont cette entreprise historique accompagnera sa réduction des effectifs.

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