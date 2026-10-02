« On va s’arrêter là » : ce qui s’est joué lors du déjeuner où Chanel a annoncé à Virginie Viard son départ

Chanel : les coulisses du déjeuner où Virginie Viard a appris son départ

Comment annoncer à une directrice artistique qu’elle ne dirigera plus une maison de couture qu’elle connaît depuis des décennies ? Et pourquoi cette décision, prise autour d’un déjeuner, a-t-elle autant marqué les esprits ? Dans son récit, Virginie Viard évoque une conversation qui se termine par ces mots : « On va s’arrêter là. » La formule est brève, presque ordinaire. Mais elle tranche avec le poids de l’annonce : après cinq ans à la tête de la direction artistique de Chanel, la créatrice quitte son poste au début de juin 2024, à quelques semaines d’un défilé important.

Je vois dans cet épisode plus qu’une rupture professionnelle. Il révèle la difficulté, pour une maison de couture aussi exposée que Chanel, de conjuguer héritage, changements de cap et succession. Viard avait travaillé aux côtés de Karl Lagerfeld avant de lui succéder en 2019 ; son départ a donc soulevé une question immédiate : qui pouvait reprendre cette place, sans réduire la transition à un simple jeu de chaises musicales ? La réponse est venue quelques mois plus tard, avec la nomination de Matthieu Blazy. Pour comprendre ce qui s’est joué au déjeuner, il faut distinguer la scène rapportée, le calendrier public et les enjeux de cette passation.

Repère Élément Pourquoi c’est important 2019 Virginie Viard prend la direction artistique après Karl Lagerfeld. Une succession préparée dans la continuité de la maison. Juin 2024 Chanel annonce son départ. La nouvelle tombe peu avant un défilé très attendu. Décembre 2024 Matthieu Blazy est nommé à la direction artistique. La maison met fin aux spéculations sur sa succession. 2025 Matthieu Blazy présente ses premières collections pour Chanel. La transition devient visible dans le travail créatif.

Un déjeuner qui transforme une carrière en décision

Dans le récit de Virginie Viard, le déjeuner marque le moment où la discussion aboutit à une séparation. Je ne peux pas en faire une scène de théâtre : les détails disponibles ne permettent ni de reconstituer chaque échange ni de prêter des intentions précises aux personnes présentes. Ce que la formule « On va s’arrêter là » donne à entendre, en revanche, c’est la netteté de la décision et la fin d’un cycle.

La scène frappe aussi par son contraste avec le rôle de Viard. Entrée chez Chanel en 1987, elle a longtemps travaillé dans l’ombre de Lagerfeld avant de devenir la figure créative de la maison. Une carrière aussi étroitement liée à une institution ne se résume pas à un titre ; c’est pourquoi une annonce faite lors d’un déjeuner prend, rétrospectivement, une portée bien plus large qu’un échange de calendrier.

La succession de Karl Lagerfeld, un héritage difficile à porter

Lorsque Viard prend la relève en 2019, Chanel choisit la continuité : elle connaît les ateliers, les équipes et les codes de la maison. Cette proximité est un atout évident, mais elle place aussi la nouvelle directrice artistique dans une comparaison permanente avec un prédécesseur qui avait façonné l’image de la marque pendant des décennies.

À mes yeux, c’est là que se trouve le vrai paradoxe de cette succession. On attendait de Viard qu’elle préserve l’identité de Chanel tout en imposant sa propre vision. Dans la mode, demander simultanément fidélité et rupture ressemble parfois à vouloir changer de décor sans déplacer les meubles.

La scène du déjeuner est donc une anecdote révélatrice, mais pas une preuve suffisante pour tirer des conclusions sur les relations internes. Elle éclaire surtout la manière dont une décision de direction devient, pour le public, le symbole d’une période entière.

Les dates qui éclairent le départ de Virginie Viard

Les repères officiels permettent de mesurer le rythme de la rupture. Virginie Viard dirige la création de Chanel de 2019 à juin 2024, soit environ cinq ans. La maison annonce son départ au début du mois de juin, tandis que le défilé de haute couture prévu le 25 juin se déroule sans elle à la direction artistique.

Un autre chiffre donne à l’épisode son caractère précipité : l’annonce intervient environ vingt jours avant ce rendez-vous de mode. Dans une industrie où une collection mobilise les ateliers, les équipes et la communication pendant des mois, ce délai rend la transition particulièrement visible. Il ne signifie pas que tout le travail s’est arrêté, mais il souligne le décalage entre la temporalité longue de la création et la rapidité d’une décision de gouvernance.

Avant le déjeuner : Viard occupe la direction artistique après avoir été l’une des proches collaboratrices de Lagerfeld.

Viard occupe la direction artistique après avoir été l’une des proches collaboratrices de Lagerfeld. Au moment de l’annonce : Chanel confirme son départ, sans dévoiler immédiatement le nom de son successeur.

Chanel confirme son départ, sans dévoiler immédiatement le nom de son successeur. Dans les semaines suivantes : le défilé de juin se tient malgré le changement de direction.

le défilé de juin se tient malgré le changement de direction. À la fin de 2024 : Matthieu Blazy est nommé pour prendre en charge la création.

Pourquoi l’annonce a surpris le monde de la mode

Le départ d’une directrice artistique n’est jamais seulement une nouvelle de calendrier. Il touche à l’identité des collections, à la confiance des équipes et aux attentes des clients. Pour Chanel, le défi consistait à assurer la continuité sans laisser croire que la maison renonçait à évoluer.

Je retiens ici une deuxième scène, publique cette fois : le défilé du 25 juin 2024, organisé après le départ de Viard. Il rappelle qu’une maison de couture ne s’interrompt pas avec le départ d’une personne, même centrale. Les ateliers et les équipes poursuivent le travail, tandis que le public cherche déjà des indices sur la suite.

Cette distinction compte : le départ d’une figure et l’arrêt d’une activité ne sont pas la même chose. Pour suivre ces changements, on peut aussi consulter nos articles sur l’histoire de Chanel et sur le rôle d’un directeur artistique dans une maison de mode.

Une transition créative, pas seulement un changement de nom

La succession devient plus claire en décembre 2024, lorsque Matthieu Blazy est nommé à la direction artistique. Son arrivée ouvre une nouvelle étape, mais elle ne gomme pas le travail de Viard ni la période qu’elle a dirigée. Dans une maison où la silhouette, les métiers d’art et les signes de reconnaissance sont étroitement liés, chaque changement s’évalue sur plusieurs collections, pas sur une seule annonce.

La transition invite donc à regarder les créations plutôt que les rumeurs. Qu’est-ce qui demeure dans les codes de Chanel ? Qu’est-ce qui évolue dans les proportions, les matières ou l’allure ? Ce sont ces choix concrets qui permettent de juger une nouvelle direction, bien davantage que les spéculations autour d’un déjeuner.

Ce que révèle cette histoire sur les grandes maisons

Le récit de Viard rappelle enfin qu’une carrière longue dans une même maison peut rester vulnérable aux décisions de gouvernance. La loyauté et la connaissance des ateliers sont précieuses, mais elles ne garantissent pas une place indéfinie au sommet. C’est une réalité peu romantique, mais la mode n’a jamais été une institution à l’abri des arbitrages.

Pour moi, la phrase qui clôt le déjeuner résume surtout l’écart entre la vie professionnelle et l’image publique : une carrière entière peut basculer dans une conversation, puis être racontée au monde en quelques lignes. La maison, elle, doit ensuite transformer cette rupture en projet créatif lisible.

Questions fréquentes sur le départ de Virginie Viard

Quand Chanel a-t-elle annoncé le départ de Virginie Viard ?

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Chanel a annoncé son départ au début de juin 2024. Le défilé de haute couture du 25 juin s’est ensuite tenu sans elle à la direction artistique.

Que signifie la phrase « On va s’arrêter là » ?

Dans le récit de Virginie Viard, cette formule marque la fin de la conversation et l’issue de l’échange sur son départ. Les éléments disponibles ne permettent pas de reconstituer davantage le dialogue.

Qui a succédé à Virginie Viard chez Chanel ?

Matthieu Blazy a été nommé à la direction artistique de Chanel en décembre 2024. Sa nomination a mis fin aux spéculations sur la succession.

Combien de temps Virginie Viard a-t-elle dirigé la création de Chanel ?

Elle a occupé la direction artistique de 2019 à juin 2024, soit environ cinq ans, après avoir travaillé aux côtés de Karl Lagerfeld.

Au fond, ce déjeuner résume un départ, une annonce et une succession qui ont redessiné la direction artistique de Chanel : dans une maison de couture, la transition ne se mesure vraiment qu’à travers la mode qui vient ensuite.

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